Diese Woche in der neuen Normalität #2 Die Freiheit wird beschnitten, Gefangene werden mit Impfstoffen erpresst, man kann schlimmer als tot sein und ein alter Feind kehrt zurück

„Impfen oder Knast“

In den USA sind Richter dazu übergegangen, eine Impfung zur Bedingung für eine Kaution zu machen.

Brandon Rutherford, ein 21-Jähriger aus Cincinnatti, wurde wegen des Besitzes von Fentanyl zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, die jedoch an eine Bedingung geknüpft wurde: Er muss sich in den nächsten 60 Tagen gegen Covid19 „impfen“ lassen, sonst muss er für achtzehn Monate ins Gefängnis.

Dies ist nicht das erste Mal, dass dies geschieht.

Letzten Monat traf ein Richter in Ohio eine ähnliche Entscheidung und stellte einen verurteilten Angeklagten vor die Wahl zwischen fünf Jahren auf Bewährung oder einem Jahr und einer Impfung. In Louisiana bieten die Richter an, die Strafe für gemeinnützige Arbeit zu verkürzen, wenn sich die Betroffenen impfen lassen.

Es sei daran erinnert, dass die Veranlassung der Anwendung eines experimentellen medizinischen Verfahrens durch Einschüchterung oder Nötigung einen Verstoß gegen den Nürnberger Kodex für medizinische Experimente darstellt.

Die Rückkehr der Taliban

Dies ist die große Nachricht des heutigen Tages: Afghanistan fällt an die Taliban zurück. Kabul wird wahrscheinlich bis zum Ende des Tages ihnen gehören. Die USA und Großbritannien schließen ihre Botschaften. Das ist eine Katastrophe!

Biden hat 5000 Soldaten nach Kabul beordert, um den Abzug zu unterstützen. Wenige Stunden später ordnete er 1000 weitere an.

Biden’s desertion of Afghanistan will be his Vietnam – a self-inflicted wound of disastrous proportions. Incredible, and utterly shameful, that the most ‘woke’ US President in history has left millions of women to the merciless murderous clutches of the world’s worst misogynists. — Piers Morgan (@piersmorgan) August 15, 2021

Im Vereinigten Königreich wird Boris Johnson vorgeworfen, „Afghanistan seinem Schicksal zu überlassen“.

Die alten Argumente von „Fehlern“ und „Fehlkalkulationen“ werden immer wieder hervorgekramt. Sie ignorieren die Realität – dass Afghanistan kein Fehler war:

The only people who think Afghanistan was a failure are people who don’t own stocks in Halliburton, Raytheon and Boeing.



Afghanistan was a blistering success for them. — Richard Medhurst 🇸🇾🇵🇸 (@richimedhurst) August 15, 2021

Niemand spricht über den „Over the Horizon“-Plan der USA, Drohnenangriffe auf Afghanistan von Stützpunkten in den Vereinigten Arabischen Emiraten u.a. aus zu starten. Niemand spricht über die Abertausende von „privaten Sicherheitsunternehmen“, die wahrscheinlich in Afghanistan bleiben werden, nachdem die US-Armee „offiziell abzieht“.

Und natürlich spricht niemand über die Tatsache, dass der Vormarsch der Taliban mit amerikanischen Waffen und Fahrzeugen erfolgt, die auf dem Luftwaffenstützpunkt Bagram „aufgegeben“ wurden und „versehentlich“ in die Hände des „Feindes“ fielen, als dieser „versehentlich“ 5000 „Gefangene“ der Taliban befreite.

„Scheiß auf deine Freiheit“

Der Gouverneur ist zurück. Arnie war noch nie für seine Subtilität bekannt, und sein Interview in dieser Woche bildete da keine Ausnahme: Er beschimpfte Menschen, die keine Masken tragen, als „Idioten“ und fügte hinzu:

Es gibt hier ein Virus – es tötet Menschen, und die einzige Möglichkeit, es zu verhindern, besteht darin, sich impfen zu lassen, sich Masken zu besorgen, sich sozial zu distanzieren, sich ständig die Hände zu waschen, und nicht nur darüber nachzudenken: ‚Nun, meine Freiheit wird hier irgendwie gestört.‘ Nein, scheiß auf deine Freiheit.

„Scheiß auf deine Freiheit“ war natürlich die vorherrschende Haltung fast aller Regierungen der Welt in den letzten zwanzig Monaten, aber sie waren im Allgemeinen zurückhaltend, so direkt zu sein.

In der Tat stellt sich die Frage, ob es klug ist, in Amerika „Fuck you freedom“ in eine Schlagzeile zu packen, wo man wahrscheinlich eine Menge Leute verprellt, wenn man so spricht. Wenn österreichische Politiker gegen die persönliche Freiheit argumentieren, geht das meist nicht gut aus.

BONUS: Bizarre Aufnahme der Woche

Ein Mann starb „an Covid“, obwohl er vollständig geimpft war, aber „es hätte schlimmer sein können“, wenn er nicht geimpft gewesen wäre. Zumindest, wenn es nach The Hill geht.

So this guy COULD HAVE been WORSE (than dead) if he hadn't been vaccinated… What is worse than dead? How does that work? pic.twitter.com/mjoY0byLT2 — Irrelevant old bloke! (@MartinKoss) August 14, 2021

Es ist inzwischen wirklich wie eine Sekte. Der Impfstoff ist zu einem religiösen Ritus geworden. Sterben, während man geimpft ist, ist besser als ungeimpft zu sterben, als würde man sterben, nachdem man gebeichtet hat und von seinen Sünden freigesprochen wurde, oder wenn man auf geweihtem Boden begraben wird. Totaler Irrsinn.

Es ist nicht alles schlecht…

Die schmerzlindernde Dosis guter Nachrichten dieser Woche kommt aus Europa.

Aus Frankreich, wo die Proteste gegen den Covid-Pass das fünfte Wochenende in Folge die Nation erschüttert haben:

Und aus Spanien, wo der Oberste Gerichtshof von Andalusien die „Covid-Pässe“ für rechtswidrig erklärt hat, weil er feststellte, dass:

Die Maßnahme, die von den Besuchern den Nachweis verlangt, dass sie frei von dem Virus sind, beeinträchtigt das Recht auf Privatsphäre und den Grundsatz der Nichtdiskriminierung.

Rechtliche Anfechtung der irrsinnigen Vorschriften, gepaart mit massenhafter Nichtbefolgung. Das ist der richtige Weg.

Alles in allem eine ziemlich hektische Woche für die neue Normalität, und wir haben noch nicht einmal erwähnt, dass ungeimpfte Menschen auf die Flugverbotsliste gesetzt wurden oder dass es um das Klima geht.

Wenn Sie eine Schlagzeile, einen Artikel, einen Beitrag oder ein Interview sehen, von dem Sie denken, dass es ein Zeichen der Zeit ist, schreiben Sie es in die Kommentare, schicken Sie uns eine E-Mail oder teilen Sie es in den sozialen Medien und wir werden es in die nächste Ausgabe aufnehmen.