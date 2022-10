Diese Woche in der neuen Normalität #48

1. Guardian betreibt Gaslighting beim Klimawandel

Vielleicht gibt es keinen Begriff, der in den letzten Jahren ärgerlicher überstrapaziert wurde als „Gaslighting“, aber es gibt kein anderes Wort, um George Monbiots jüngsten Artikel im „Guardian“ zu beschreiben:

Die Erde ist bedroht, aber man würde es kaum merken.

… In der Überschrift wird eine der grundlegenden Lehren der Kirche des Klimawandels wiederholt – dass niemand darüber spricht.

Ja, egal wie viele Großunternehmen, Regierungen, Zeitungen, Journalisten, Akademiker, Filmstars, Musiker, Künstler, Royals, Nichtregierungsorganisationen und Fernsehsender die Öffentlichkeit mit Klimawandel-Propaganda überschwemmen, sie versuchen immer noch, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie in der Minderheit sind und nicht ernst genommen werden.

Der Einleitungstext ist sogar noch widerwärtiger:

Anders als die meisten Medien widersetzt sich der Guardian politischer oder kommerzieller Einflussnahme, um die Klimakrise in den Mittelpunkt zu stellen.

Die Vorstellung, der „Guardian“ – die bevorzugte Zeitung des GCHQ – habe sich jemals politischem oder kommerziellem Einfluss widersetzt, beleidigt selbst die Intelligenz des Gelegenheitslesers.

Das sind schon zwei große Strikes, und wir sind noch nicht einmal beim Hauptteil des Textes angelangt … und da geht es hauptsächlich darum, warum Sie dem „Guardian“ Geld geben sollten.

Um euch allen etwas Zeit zu sparen: Der Planet kollabiert, wir werden alle sterben, niemand außer George redet darüber, und wenn ihr das verhindern wollt, müsst ihr dem „Guardian“ einen Fünfer schicken.

2. Jacinda Ardern ruft zur globalen Zensur auf

Am 22. September (ja, letzte Woche, nicht diese Woche, aber da habe ich es nicht gesehen) sprach die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern vor der UNO. Ihre Rede erstreckte sich über eine Reihe von Themen.

Das Klima und die „nächste Pandemie“ wurden in einer Fürsprache für eine globale Regierung erwähnt:

Die nächste Pandemie wird nicht durch die Anstrengungen eines einzelnen Landes verhindert, sondern durch die aller Länder. Klimamaßnahmen werden immer nur so erfolgreich sein wie das am wenigsten engagierte Land, da es die Ambitionen des Kollektivs nach unten zieht.

Noch besorgniserregender waren jedoch ihre Forderungen nach einer Art globalem Zensurprogramm, das sich hauptsächlich auf das Internet konzentriert. Sie verglich es wörtlich mit der Notwendigkeit, Atomwaffen zu überwachen …

Der traditionelle Kampf, die Spionage und die Bedrohung durch Atomwaffen werden heute von Cyberangriffen, weit verbreiteter Desinformation und der Manipulation ganzer Gemeinschaften und Gesellschaften begleitet. Als Staatsoberhäupter haben wir die alten Waffen nie auf die gleiche Weise behandelt wie die neuen. Und das ist auch verständlich. Schließlich tötet eine Kugel ein Leben. Eine Bombe vernichtet ein ganzes Dorf. Eine Lüge im Internet oder auf einem Podium tut das nicht. Was aber, wenn diese Lüge, die wiederholt und über viele Plattformen verbreitet wird, andere dazu veranlasst, inspiriert oder motiviert, zu den Waffen zu greifen? Die Sicherheit anderer zu bedrohen? Die Augen vor Gräueltaten zu verschließen oder schlimmer noch, sich an ihnen zu beteiligen. Was dann? Dies ist nicht länger eine hypothetische Frage. Die Waffen des Krieges haben sich verändert, sie sind da und erfordern das gleiche Maß an Einsatz und Aktivität, das wir in die alten Waffen gesteckt haben.

Ich brauche Ihnen nicht zu erklären, was sie damit meint. Sie können die gesamte Rede unten ansehen oder hier eine Abschrift lesen.

3. IWF eilt zur Rettung?

In dieser Woche stürzte das Pfund gegenüber dem Dollar ab, nachdem die neue Premierministerin Liz Truss einen „Mini-Haushalt“ vorgelegt hatte. Der Plan zur Senkung der Mehrwertsteuer (unter anderem) wurde vom IWF kritisiert und stürzte das Land weiter ins wirtschaftliche Chaos.

Es ist bezeichnend, dass niemand dem IWF die Schuld dafür gibt oder behauptet, er hätte die britische Regierung nicht öffentlich anrufen dürfen. Vielmehr sei Truss selbst schuld an ihrem dummen Plan.

Der „Guardian“ nannte die „Rüge“ eine „Peinlichkeit“. Der allgemeine Tenor so ziemlich der gesamten Presseberichterstattung war: IWF gut, Souveränität schlecht.

Das alles ist ein Zeichen für die breitere Agenda. Liz Truss mag ein buchstäblicher Schwachkopf sein, vielleicht spielt sie auch nur eine Rolle, aber in jedem Fall ist es ihr Job, auf komische Art inkompetent zu sein. Sie trägt zur Degradierung des öffentlichen Amtes bei und gießt gleichzeitig Öl ins Feuer der Globalisten.

Dieser wirtschaftliche „Unfall“ wird bald von Akademikern und Intellektuellen benutzt werden, um zu argumentieren, dass in einer Welt vernetzter Volkswirtschaften die finanziellen Risiken, die von Regierungen ausgehen, die ihre eigene Finanzpolitik machen, zu groß sind. Dass es dem Rest der Welt gegenüber nicht fair ist, dass der britische Premierminister den globalen Wohlstand aufs Spiel setzen kann.

Die Lösung wird wie immer in einer Art globalem Management der Finanzmärkte liegen.

Und keine Sorge, hier kommt der Internationale Währungsfonds – ganz kuschelig und nicht gewählt und supranational – um den Tag zu retten.

BONUS: Vorhersehbare Nachrichten der Woche

Die Zahlungsplattform PayPal aktualisiert ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen, was wahrscheinlich zu einem weiteren harten Vorgehen gegen die Nutzung der Plattform durch alternative Medien führt. Laut dem Bericht von „Reclaim the Net“ werden die neuen AGBs insbesondere Verhaltensweisen betreffen wie z.B.:

das Versenden, Einstellen oder Veröffentlichen von Nachrichten, Inhalten oder Materialien, die nach alleinigem Ermessen von PayPal (a) schädlich, obszön, belästigend oder anstößig sind … (e) Hass oder Diskriminierung geschützter Gruppen oder von Einzelpersonen oder Gruppen aufgrund geschützter Merkmale (z. B. Rasse, Religion, Geschlecht oder Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung usw.) darstellen, fördern oder dazu auffordern … (g) betrügerisch sind, Fehlinformationen fördern … oder (i) anderweitig zur Veröffentlichung ungeeignet sind.

Diese neuen Regeln gelten ab dem 1. November, so dass es an der Zeit sein könnte, einige Alternativen zu schaffen, wenn Sie können.

Es ist nicht alles schlecht …

Diese Woche machten nicht viele gute Nachrichten die Runde.

Bob Moran ist wahnsinnig witzig …

Die Hurrikan-Saison ist für diejenigen von uns, die ein Auge auf den Unsinn der Medien haben, immer ein großer Spaß:

Auch das hat uns zum Lachen gebracht …

Alles in allem eine ziemlich hektische Woche für die neue Normalität, und wir haben noch nicht einmal das unaufhörliche Drängen darauf erwähnt, Insekten zu essen.