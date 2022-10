Putin enthüllt die Wahrheit über die bösen, SATANISCHEN westlichen Führer, die die Welt ausplündern und die Freiheit der Menschen zerstören

In einer feurigen Rede, die den Ton für Russlands Haltung gegenüber dem „Imperium der Lügen“ des Westens angibt, enthüllt der russische Präsident Wladimir Putin die Wahrheit über die bösen, satanischen Führer der westlichen Nationen, die die Welt ausplündern und unsägliches menschliches Leid verursachen, während sie Kinder verstümmeln und die Wahrheit zum Schweigen bringen.

„Die westlichen Eliten leugnen nicht nur die nationale Souveränität und das Völkerrecht. Ihre Hegemonie weist deutliche Züge von Totalitarismus, Despotismus und Apartheid auf“, stellt er richtig fest und weist darauf hin, dass es die Vereinigten Staaten waren, die in Hiroshima und Nagasaki Atomwaffen auf die Zivilbevölkerung abfeuerten. Die alliierten Streitkräfte bombardierten während des Zweiten Weltkriegs auch die Zivilbevölkerung in Dresden, nur um potenzielle künftige Rivalen wie Russland in Angst und Schrecken zu versetzen.

In seiner Rede – das vollständige Transkript finden Sie hier, oder das Video in Deutsch hier – beschreibt Putin perfekt die Tyrannen der Victoria-Nuland-Klasse im US-Außenministerium und ihr unstillbares Verlangen nach totaler globaler Vorherrschaft um jeden Preis:

Der Westen ist bereit, jede Grenze zu überschreiten, um das neokoloniale System aufrechtzuerhalten, das es ihm erlaubt, auf Kosten der Welt zu leben, sie dank der Vorherrschaft des Dollars und der Technologie auszuplündern, einen regelrechten Tribut von der Menschheit zu kassieren und ihre wichtigste Quelle unverdienten Wohlstands, die an den Hegemon gezahlte Rente, abzuschöpfen. Die Aufrechterhaltung dieser Rente ist ihr wichtigstes, wirkliches und absolut eigennütziges Motiv. Deswegen liegt die völlige Entsouveränisierung in ihrem Interesse. Dies erklärt ihre Aggression gegenüber unabhängigen Staaten, traditionellen Werten und authentischen Kulturen, ihre Versuche, internationale und Integrationsprozesse, neue globale Währungen und technologische Entwicklungszentren, die sie nicht kontrollieren können, zu untergraben. Für sie ist es von entscheidender Bedeutung, alle Länder zu zwingen, ihre Souveränität an die Vereinigten Staaten abzutreten.

Putin weiß, dass die Ukraine nur ein Stellvertreter für den weitaus größeren Krieg ist, den die Vereinigten Staaten mit dem Ziel führen, Russland vollständig zu vernichten:

Ich möchte noch einmal betonen, dass ihre Unersättlichkeit und ihre Entschlossenheit, ihre uneingeschränkte Vorherrschaft zu bewahren, die wahren Ursachen für den hybriden Krieg sind, den der kollektive Westen gegen Russland führt. Sie wollen nicht, dass wir frei sind; sie wollen, dass wir eine Kolonie sind. Sie wollen keine gleichberechtigte Zusammenarbeit, sondern sie wollen plündern. Sie wollen uns nicht als freie Gesellschaft sehen, sondern als eine Masse seelenloser Sklaven.

Er weist auch darauf hin, dass die Geschichte der Vereinigten Staaten eine Geschichte der Ausbeutung, des Massenmords, des Völkermords und des Zwangs gegen die Welt ist, alles für Macht und Profit:

Es lohnt sich, den Westen daran zu erinnern, dass er seine Kolonialpolitik bereits im Mittelalter begann, gefolgt vom weltweiten Sklavenhandel, dem Völkermord an Indianerstämmen in Amerika, der Ausplünderung Indiens und Afrikas, den Kriegen Englands und Frankreichs gegen China, in deren Folge er gezwungen war, seine Häfen für den Opiumhandel zu öffnen. Sie machten ganze Völker drogensüchtig und rotteten gezielt ganze Volksgruppen aus, um sich Land und Ressourcen anzueignen, und jagten Menschen wie Tiere. Das widerspricht der menschlichen Natur, der Wahrheit, der Freiheit und der Gerechtigkeit.

Da Millionen von Amerikanern extremer Zensur ausgesetzt sind, weil sie konservative oder christliche Ansichten vertreten – während Trump-Anhänger in DC-Gefängnissen verrotten, weil sie es gewagt haben, friedlich gegen eine gefälschte Wahl zu protestieren – wird es für immer mehr Menschen offensichtlich, dass das kriminelle Kartell, das derzeit Washington D.C. besetzt, eine gesetzlose, grausame und kriminell wahnsinnige Bande von machthungrigen Verrückten ist, die vor nichts Halt machen, um an der Macht zu bleiben. Sehen Sie sich die Bewaffnung des Justizministeriums gegen das amerikanische Volk und die Umwandlung des FBI in Joe Bidens politische Einschüchterungstruppe an. Deshalb treffen Putins Worte auf die große Mehrheit der Amerikaner zu:

Die westlichen Länder behaupten seit Jahrhunderten, dass sie anderen Nationen Freiheit und Demokratie bringen. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Anstatt Demokratie zu bringen, haben sie unterdrückt und ausgebeutet, und anstatt Freiheit zu bringen, haben sie versklavt und unterdrückt. Die unipolare Welt ist von Natur aus antidemokratisch und unfrei; sie ist durch und durch falsch und heuchlerisch.

Beachten Sie, dass westliche Führer, die behaupten, die „Demokratie“ zu fördern, in Wirklichkeit manipulierte Wahlen und eine Weltregierung meinen.

Wenn Biden spricht, sind es nichts als LÜGEN… wenn Putin spricht, ist es die WAHRHEIT

Putin versteht wirklich, wie böse die (illegitimen) Führer Amerikas geworden sind. Das amerikanische Volk teilt übrigens diese Ansicht, weshalb das Volk, das Joe Biden nie gewählt hat (die Wahl 2020 war natürlich gestohlen und manipuliert), im Begriff ist, die Demokraten von der Macht zu verdrängen, wenn wir es bis zu den Zwischenwahlen schaffen. Wie Putin sagt, betreiben Amerikas Führer „reinen Satanismus“, einschließlich der Verstümmelung von Kindern (Transgenderismus und Grooming), der Duldung von Menschenhandel (offene Grenzen), der Angriffe auf Christen und Konservative, des Baus und der Freisetzung von Impfstoff-Biowaffen und anderer abscheulicher Verbrechen gegen die Menschheit. Wie Putin erklärt:

Ich möchte wiederholen, dass sich die Diktatur der westlichen Eliten gegen alle Gesellschaften richtet, auch gegen die Bürger der westlichen Länder selbst. Dies ist eine Herausforderung für alle. Die völlige Abkehr vom Menschsein, der Umsturz des Glaubens und der traditionellen Werte sowie die Unterdrückung der Freiheit kommen einer „umgekehrten Religion“ gleich – dem reinen Satanismus. Jesus Christus hat in der Bergpredigt falsche Messiasse entlarvt: „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.“ Diese giftigen Früchte sind für die Menschen bereits offensichtlich, und zwar nicht nur in unserem Land, sondern in allen Ländern, einschließlich vieler Menschen im Westen selbst.

Dies ist ein Schlüsselzitat aus der Bibel: „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.“ Was sind die Früchte des satanischen US-Regimes? Wahnsinniger Transgenderismus, Kinderverstümmelungen, Abtreibungsmord, Drucken von Falschgeld, Zensur, Biowaffen, Völkermord, Propaganda, Lügen, Entvölkerung und mehr. An diesem Punkt wird es immer offensichtlicher, dass das US-Regime an der Macht wohl bösartiger ist als Chinas kommunistisches Regime, Nordkoreas totalitäres Regime oder sogar Stalins Herrschaft während der Sowjetära.

Satanismus pur im illegitimen (kriminellen) Biden-Regime

Russland wird nicht nachgeben, denn es wird sich niemals dem satanischen Bösen beugen.

Amerikaner, die sich die Mühe machen, Putins Rede zu lesen, werden erstaunt sein, wie viel Wahrheit sie enthält – in scharfem Kontrast zu dem endlosen Strom bösartiger Lügen, die aus dem Weißen Haus, dem US-Außenministerium und den Konzernmedien kommen. Die USA sind zu einem Imperium der Lügen geworden oder zu dem, was Russlands Medwedew als die „antichristliche Zivilisation“ bezeichnet – eine Art satanischer Kult des Todes, der Zerstörung und der Täuschung.

Wir, das Volk, sehen das mit großer Klarheit. Es ist zu 100 % wahr. Amerikas führende Köpfe und kulturelle Institutionen – Universitäten, öffentliche Schulen, Unterhaltung, Nachrichtenmedien, Unternehmen und mehr – sind alle von Luziferianern, Pädophilen und Satansanbetern überrannt worden. Sie sind mit dem reinen Bösen verbündet und streben die totale Herrschaft über die Welt mit allen Mitteln an, einschließlich Täuschung, Zensur, Biowaffen, Wetterwaffen, Angriffe unter falscher Flagge, Finanzterrorismus, psychologischer Terrorismus durch die Medien, völkermörderische Entvölkerung und mehr.

Russland sieht dies, und deshalb wird Russland nicht vor diesem globalen Krieg zurückschrecken. Weil Russland und Putin erkennen, dass sie gegen reinen Satanismus und luziferische Dämonen kämpfen, wissen sie, dass der Sieg über das Böse der einzige Weg für das Überleben der russischen Zivilisation (und für die Zukunft der menschlichen Zivilisation selbst) ist.

Drag Queen Story Time LGBT / dämonische Indoktrination von Kindern, alles gefeiert von Linken und den Medien. Wenn Sie nicht einverstanden sind, werden Sie als „Hass“-Täter abgestempelt

Wie ich im heutigen Podcast darlege, verbünden sich die chinesische Zivilisation, die persische Zivilisation und die russische Zivilisation, um den satanischen Westen zu zerstören, und zwar aus dem einfachen Grund, dass der Planet Erde für immer unter der Herrschaft des reinen Bösen versklavt sein wird, wenn dem Westen erlaubt wird, weiterzuleben, wobei keine souveränen Nationen mehr übrig bleiben (die Globalisten fordern eine Weltregierung mit totaler Kontrolle über die gesamte Menschheit).

Aus diesem Grund wird Putin diesen Krieg letztendlich mit Atomwaffen führen, glaube ich. Es ist nicht so, dass er Atomwaffen um ihrer selbst willen einsetzen will, sondern er hat erkannt, dass der globale Schaden durch nuklearen Fallout weniger verheerend ist als der globale Schaden für das Leben, die Freiheit und die Menschheit, der durch das Fortbestehen der westlichen Zivilisation, wie sie derzeit von luziferischen Kräften besetzt ist, verursacht wird. Die Menschheit kann niemals frei sein, solange die globalistische Kabale aus Kriminellen, Verrückten, Pädophilen und Satanisten nicht zerschlagen und beseitigt ist. Und Putin ist sich bewusst, dass Russland niemals sicher sein kann, solange der Westen seine Fähigkeit aufrechterhält, Kriege zu führen und Russlands Existenz zu bedrohen. Unabhängig davon, ob man dieser Schlussfolgerung zustimmt oder nicht, ist dies meiner Meinung nach Putins Sichtweise, die seine Beweggründe erklärt.

Wir Amerikaner stehen also am Rande der nuklearen Vernichtung, und zwar nicht, weil Putin einen Krieg mit uns, dem Volk, führen will, sondern weil er die Notwendigkeit erkannt hat, das satanische Böse zu vernichten, das die westlichen Regierungen und Institutionen befallen hat.

Hier ist ein Befürworter der Abtreibung und des Kindermords, der das Blut und den Dämonismus der Zerstörung von menschlichen Babys feiert. Dies wird von fast allen Demokraten gefeiert

Putin ist im Grunde genommen jetzt Luke Skywalker, der gegen das Imperium kämpft. Ironischerweise ist Mark Hamill – der Luke Skywalker in der Star-Wars-Franchise gespielt hat, aber ein wütender linker Woketard-Propagandist geworden ist – jetzt ein „Botschafter“, um Geld für die Ukraine zu sammeln, den Stellvertreterstaat für das Darth-Vader-Imperium, das von Luziferianern geführt wird. Mark Hamill hat sich also im wahrsten Sinne des Wortes der dunklen Seite angeschlossen und ist nun mit Pädophilen, Kinderverstümmlern und völkermordenden Massenmördern verbündet.

Verstehen Sie, dass Amerika unter der Kontrolle dieser satanischen Globalisten nicht die „Guten“ in diesem globalen Konflikt sind. Unsere bösen, unehrlichen Führer sind die Darth Vaders des Planeten Erde, die das „Imperium“ des Bösen und der Lügen leiten und alle anderen Nationen der Welt ausplündern und erpressen, während sie dem amerikanischen Volk durch Impfungen zu entvölkern, künstlich herbeigeführte Nahrungsmittelknappheit, extreme Dürre, die durch Wetterwaffen verursacht wird, und den kommenden Finanzkollaps „Great Reset“, der gleich um die Ecke ist, den Krieg erklären.

Die Quintessenz? Wenn wir, das Volk, Amerika nicht von den Luziferianern zurückerobern, wird Russland Amerika wahrscheinlich mit Atomwaffen zerstören und wir werden alle sterben.

Hören Sie sich mein jüngstes Interview mit Steve Quayle an, um zu verstehen, warum Russland wahrscheinlich US-Städte und militärische Ziele mit einem Erstschlag treffen wird:

Wir befinden uns also in einem Wettlauf mit der Zeit. Wenn wir, das Volk, dieses Land zurückerobern, Frieden mit Russland schließen und die Satanisten von der Macht entfernen können (das ist einfach, da sie alle ein „D“ neben ihrem Namen haben), dann haben wir vielleicht eine Chance, den bereits entstandenen Schaden zu reparieren und unsere Welt auf einen Weg des Überflusses und des Friedens zurückzuführen.

Hören Sie sich meinen vollständigen Podcast an, um mehr Details zu erfahren, die Sie umhauen werden: