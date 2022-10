NFL-Vertuschung: Vollständig geimpfter“ NFL-Star J.J. Watt bekam Vorhofflimmern und musste mittels Schock wieder in den Rhythmus gebracht werden

Wie hoch wird die Dunkelziffer sein?

NFL-Spieler J.J. Watt verriet, dass sein Herz am Donnerstag wieder in den Rhythmus gebracht werden musste, um am Sonntag spielen zu können.

Ein beunruhigendes Zeichen dafür, wie alltäglich Herzprobleme in letzter Zeit bei jungen Profisportlern geworden sind, schien der 33-jährige Watt nicht zu glauben, dass dies eine große Sache sei.

Tatsächlich war der Star der Arizona Cardinals vor allem darüber verärgert, dass jemand seine persönlichen Informationen an die Presse weitergegeben hatte.

„Ich hatte am Mittwoch Vorhofflimmern, wurde am Donnerstag geschockt und spiele heute.“ sagte der Spieler der Arizona Cardinals am Sonntag in einem Twitter-Post. „Das war’s“, sagte er.

I was just told somebody leaked some personal information about me and it’s going to be reported on today.



I went into A-Fib on Wednesday, had my heart shocked back into rhythm on Thursday and I’m playing today.



That’s it.