Diese Woche in der neuen Normalität #61

Das Zeitalter der „Billigflüge“ ist vorbei, berichtete „Bloomberg“ diese Woche. Weiter heißt es, dass die Kosten für Flüge aus dem Vereinigten Königreich nach Europa bereits um über 30% gestiegen sind, und das ist nicht nur ein vorübergehender Anstieg dank der „Pandemie“.

Bezeichnenderweise wird dies in dem Artikel keineswegs als etwas Schlechtes angesehen – im Gegenteil, es wird sogar gefeiert, dass das Zeitalter der „absurd billigen“ Flugreisen vorbei ist.

Der Grund dafür ist der Klimawandel, der die Fluggesellschaften zur „Dekarbonisierung“ und sie somit zu Preiserhöhungen zwingt. Nach den europäischen Vorschriften müssen die Fluggesellschaften für ihre Kohlenstoffemissionen zahlen, und der Preis pro Einheit wird in den nächsten Jahren erheblich steigen. Das bedeutet, dass Flugreisen in Europa – und möglicherweise auch im Rest der Welt – immer teurer werden.

Dies alles ist eindeutig Teil des „Great Reset“. Der Gedanke hinter den Lockdowns und dem Covid-Narrativ im Allgemeinen war, unsere Welt kleiner zu machen – physisch UND konzeptionell -, die Menschen einzuschließen und sie voneinander zu trennen. Man senkt die Erwartungen der Menschen an Freiheit und Lebensstandard, während man ihnen gleichzeitig sagt, dass dies alles für das Allgemeinwohl sei.

Seltsamerweise steigen auch die Flugkosten in den USA rapide an, allerdings aus (angeblich) ganz anderen Gründen. Es ist schon seltsam, wie oft das in letzter Zeit passiert.

Der Bürgermeister von New York City, Ernie Adams, hielt diese Woche eine Rede, in der er seine Absicht bekundete, gegen die mit der Ernährung verbundenen Kohlenstoffemissionen der Stadt vorzugehen, wobei er insbesondere auf Fleisch und Milchprodukte einging:

Lebensmittel sind die drittgrößte Emissionsquelle in Städten, gleich nach Gebäuden und Verkehr. Aber nicht alle Lebensmittel sind gleich. Der überwiegende Teil der Lebensmittel, die zu unserer Emissionskrise beitragen, besteht aus Fleisch und Milchprodukten.

Wir alle kennen diese Kampagne. Ich brauche nicht darauf hinzuweisen, dass Fleisch und Milchprodukte nicht schlechter für den Planeten sind als andere Lebensmittel oder wie viel Energie darauf verwendet wird, Menschen davon zu überzeugen, Insekten zu essen.

Unkommentiert wird das USAID-Puppentheater im Stil der Sesamstraße präsentiert, das irakische Kinder indoktrinieren ermutigen soll, miteinander auszukommen …

Great to hear from Basma & Jad about the new friends they’re making in Iraq through Ahlan Simsim—a @USAID & @SesameWorkshop early learning activity that promotes inclusion, respect, and understanding by showing children from all different backgrounds coming together. pic.twitter.com/BtFfDH6So9