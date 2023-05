Diese Woche in der neuen Normalität #63

1. Großbritanniens „erstaunlicher“ Anstieg von Herzproblemen

Vor drei Tagen berichtete „Sky News“ unter der Schlagzeile, dass die Zahl der unregelmäßigen Herzschläge im Vereinigten Königreich um 50% gestiegen sei:

„Erstaunlicher“ Anstieg der Zahl der Briten mit unregelmäßigem Herzschlag – das sind die wichtigsten Warnzeichen

Laut der britischen Herzstiftung ist „die Zahl der Fälle [von Vorhofflimmern] von insgesamt einer Million im Jahr 2013 um erstaunliche 50% gestiegen“. Zusätzlich zu den offiziellen Zahlen wird in dem Artikel davor gewarnt, dass 270.000 Briten die Krankheit haben könnten, ohne es zu wissen. Das ist schlecht, denn [Hervorhebung hinzugefügt]:

Unbehandelt kann sich das Risiko, dass sich ein Blutgerinnsel im Herzen bildet, erheblich erhöhen, was wiederum bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit eines tödlichen oder lebensverändernden Schlaganfalls fünfmal höher ist.

Es sieht so aus, als könnten wir eine weitere Erklärung für all die Herzinfarkte und Schlaganfälle finden.

Oh, und falls Sie sich wundern sollten: Das Wort „Impfstoff“ kommt in dem Artikel nicht vor. Nicht ein einziges Mal.

2. Das „Land Downunder“, das die Zeit vergessen hat

Einige Schulen im Bundesstaat New South Wales führen laut „Sydney Morning Herald“ „inmitten einer Welle neuer Covid-Fälle“ wieder die Pflicht ein, von zu Hause aus zu lernen und Masken zu tragen:

Fast ein Dutzend öffentlicher Schulen haben in dieser Woche den Fernunterricht wieder aufgenommen, nachdem es zu einem COVID-19-Ausbruch gekommen war, der eine Schule in Sydney dazu veranlasste, wieder eine vorübergehende Maskenpflicht einzuführen.

Es ist nicht schwer, sich eine nicht allzu ferne Zukunft vorzustellen, in der mehrere Psychologen und Soziologen genau untersuchen, was Australien während der so genannten Covid-Jahre gemacht hat. Einen seltsameren Fall von kollektivem Masochismus werden Sie nicht erleben. Es scheint, dass sie wirklich wollen, dass die „Pandemie“ weitergeht.

Aber Spaß beiseite, dies ist eine wichtige Erinnerung daran, wie schnell sie „Covid“ – oder eine andere Krankheit – zurückbringen können, und wie viele Menschen jetzt zutiefst darauf konditioniert sind, einfach in den „Pandemie-Modus“ zu schalten, sobald sie dazu aufgefordert werden.

Ich habe dieses kleine Video auf Twitter gesehen, und es ist düster treffend:

3. Sind Sie bereit für „neu erfundene“ Städte?

In den letzten Wochen haben große Markenketten – WalMart, CVS, Target usw. – verkündet, dass sie Geschäfte in Großstädten schließen, was eine Debatte über die Ursache auslöste.

Die Rechten geben der Kriminalität die Schuld. Mehrere virale Clips über Ladendiebstähle in San Francisco, Portland und anderen Städten haben dazu geführt, dass einige Geschäfte ihre Waren hinter Glastüren verschlossen haben (wir haben in unserem letzten TWitNN darüber berichtet). Die Linke gibt den Menschen, die von zu Hause aus arbeiten und online einkaufen, die Schuld und behauptet, dies bedeute weniger Laufkundschaft, so dass der Unterhalt von Ladengeschäften zu kostspielig werde.

Letzte Woche haben wir argumentiert, dass die Geschäfte, die Waren hinter Sicherheitstüren verschließen, den Druck auf digitale ID-Chips verstärken werden, und das wird auch so sein. Aber es könnte noch einen anderen Blickwinkel auf diese Geschichte geben – einen Druck, das Stadtbild „neu zu erfinden“. In diesem „CNN“-Artikel mit der Überschrift „Die wahren Gründe für die Schließung von Geschäften wie Walmart und Starbucks in Großstädten“ wird beschrieben, wie die Schließung von Geschäften in Großstädten erfolgt.

Darin wird beschrieben, wie städtische Zentren in Zukunft „dichter“ sein und Autos nach Feierabend und an Wochenenden verbieten sollten:

Straßen könnten an Wochenenden und zu anderen Zeiten für Autos gesperrt werden. […] Die Flächennutzungsgesetze müssen aktualisiert werden, um die Umwandlung einiger leerstehender Bürogebäude und Gewerbeimmobilien in bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen.

Eine Quelle argumentiert:

Die Dichte der Wohnungen, die einige Büro- und Gewerbeflächen ersetzen werden, ist wichtig … Die Menschen wollen nur wenige Minuten von ihrem Zuhause entfernt einkaufen, und eine kritische Masse an Wohnungen ist notwendig, um die umliegenden Einzelhändler zu unterstützen.

Es ist nicht schwer zu erkennen, wohin dies führen wird, oder es mit den „15-Minuten-Städten“ zu verbinden, die im Vereinigten Königreich getestet werden.

BONUS: Nicht-Kriminalität der Woche

Die Behörden im britischen Cornwall sind auf der Suche nach einem Phantomreparateur. Eine Straße war wochenlang wegen eines riesigen Schlaglochs gesperrt, bis diese Woche eine anonyme Person (oder Personen) das Loch mit Beton füllte.

Dies ist offenbar illegal, und die Highway Chiefs bitten die Bevölkerung um Hinweise.

Da die Reparatur „inoffiziell“ und „ohne Zustimmung“ durchgeführt wurde, ist die Straße erneut gesperrt und wird es auch bleiben, bis eine offizielle Reparatur erfolgt.

Es ist nicht alles schlecht …

Diese Woche gibt es einige gute Nachrichten im Zusammenhang mit dem „OffGuardian“. Diejenigen von uns, die uns auf Twitter folgen, werden zweifellos wissen, dass seit etwa 2 Jahren alle Links zu unserer Website, die auf Twitter gepostet werden, auf eine Warnung umgeleitet werden, dass unsere Website möglicherweise nicht sicher sei. Diese Warnung war offenkundig unehrlich und implizierte, dass wir Daten stehlen oder mit Computerviren infiziert sein könnten, obwohl es in Wirklichkeit an dem lag, was wir sagen …

Wie auch immer, seit heute ist es vorbei. Keine Twitter-Warnungen mehr.

Heißt das, man kann darauf vertrauen, dass Unternehmen immer das Richtige tun? Oder dass Papa Elon tatsächlich der Held ist, den wir jetzt brauchen? Natürlich nicht, aber es fühlt sich im Moment wie ein W an, und das können wir gut gebrauchen.

Auch wenn es sich nicht gerade um „gute Nachrichten“ handelt, erzählt diese brillante Videokompilation die Geschichte der „Pandemie“ in 10 Minuten, und ich fand sie wirklich sehr lustig:

Alles in allem eine ziemlich hektische Woche für die neue Normalität, und wir haben noch nicht einmal die „Lockdown-Nostalgie“ oder den G7-Gipfel erwähnt.