Google wird verklagt, nachdem Planned Parenthood beschlossen hat, seine Tracker zu installieren

Jemand hat anonym eine Klage gegen Google eingereicht, in der behauptet wird, dass der Tech-Gigant illegal Gesundheitsdaten, einschließlich Daten über Abtreibungssuchen, auf Websites sammelt, die Googles Technologie wie Google Analytics verwenden.

Google ist derjenige, der verklagt wird, obwohl es die Entscheidung von Planned Parenthood war, die Google-Tracker auf der Website zu installieren.

Wir haben hier eine Kopie der Klage für Sie.

Die anonyme Beschwerdeführerin, die den Status einer Sammelklage anstrebt, behauptet, dass ihre privaten Daten von Google abgefangen wurden, als sie 2018 die Terminplanungsseiten der Website von Planned Parenthood nutzte, um nach einem Abtreibungsanbieter zu suchen.

Die Klage fügt hinzu, dass Google die medizinischen Daten der Klägerin und anderer Personen „ohne Genehmigung und ohne angemessene Entschädigung“ illegal gesammelt hat. Die Klage fordert die Einrichtung eines Entschädigungsfonds durch den Tech-Giganten und die Einstellung der Datenerhebung mit dem Argument, dass er medizinischen Anbietern bei der Verletzung des kalifornischen Gesetzes über die Vertraulichkeit medizinischer Informationen (CMIA) „Beihilfe geleistet“ habe.

In der Klage wird außerdem behauptet, dass Google gegen das kalifornische Gesetz über die Verletzung der Privatsphäre (California Invasion of Privacy Act, CIPA) verstoßen hat.

In der Klageschrift wird Google vorgeworfen, die Daten des Klägers zu nutzen, um Marketing- und Analysedienste zu erbringen sowie seine Möglichkeiten zur gezielten Ausrichtung von Anzeigen und Datenpunkten über Nutzer zu verbessern. Jane Doe strebt ein Schwurgerichtsverfahren an.

In der Klage wird behauptet, dass Jane Doe und die potenziellen Mitglieder der Sammelklägergruppe die Datenverfolgung weder genehmigt noch ihr zugestimmt haben und dass sie „eine vernünftige Erwartung an die Privatsphäre in Bezug auf ihre vertrauliche Kommunikation haben, einschließlich der Informationen, die sich auf ihre Suche nach Abtreibungen und anderen medizinischen Dienstleistungen sowie auf ihre sensiblen medizinischen Informationen beziehen“.

Frühere ähnliche Klagen konzentrierten sich auf Gesundheitsdienstleister – die Websites, die von Google bereitgestellte Lösungen wie Analytics nutzen. In solchen Klagen wird argumentiert, dass Anbieter medizinischer Leistungen keine Tools verwenden sollten, die Daten verfolgen.