Diese Woche in der neuen Normalität #77

Der Nationale Gesundheitsdienst des Vereinigten Königreichs hat diese Woche drei Pilotprojekte in verschiedenen Teilen Englands gestartet, die sich alle auf die Nutzung künstlicher Intelligenz zur Überwachung von Menschen und zur automatischen Meldung potenzieller Probleme an das Gesundheitspersonal konzentrieren.

In Somerset erproben Hausarztpraxen ein KI-System, das „registrierte Patienten mit komplexen Gesundheitsbedürfnissen, bei denen die Gefahr einer Krankenhauseinweisung besteht oder die ihren Hausarzt nur selten kontaktieren, hervorhebt und sie zu Gesprächen über ihre Gesundheit auffordert.“

Bei einem Versuch in Birmingham „wird ein Algorithmus verwendet, um die 5% der Patienten mit dem höchsten Risiko für einen Krankenhausbesuch oder eine Krankenhauseinweisung vorherzusagen“, woraufhin die Gesundheitszentren Bewertungsteams aussenden, um mögliche Probleme präventiv anzugehen.

In Buckinghamshire schließlich – und das ist besonders besorgniserregend – überwacht die KI elektrische Geräte wie Wasserkocher und Kühlschränke, um „Veränderungen in den Ess- und Trinkgewohnheiten der Patienten zu erkennen„.

Egal, welches Medium darüber berichtet: Es wird immer wieder behauptet, dass die Zahl der Wartelisten auf 7,7 Millionen gestiegen sei und dass eine verstärkte Überwachung dazu beitragen wird, „vermeidbare“ oder „unnötige“ Krankenhausaufenthalte zu verringern.

Derzeit wird dies als Überwachung von alten oder anderweitig gefährdeten Menschen verkauft, aber wenn der Präzedenzfall erst einmal geschaffen ist, ist es nicht schwer zu erkennen, wohin das führt. Die Auswirkungen auf die Privatsphäre und das Gesundheitswesen – ganz zu schweigen von potenziellen „Sozialkredit“-Systemen – sind immens.

Der türkische Schatz- und Finanzminister Mehmet Şimşek kündigte am Mittwoch die Einrichtung eines neuen Fonds mit dem Namen „Türkiye Green Fund“ (TGF) an.

Die „Daily Sabah“ berichtet:

In einem Gespräch mit der Anadolu Agency (AA) erklärte der Minister, dass die Entwicklung neuer Projekte in enger Zusammenarbeit mit der Weltbank fortgesetzt werde. In diesem Zusammenhang wies Şimşek darauf hin, dass ein Darlehen in Höhe von 155 Mio. USD (4,44 Mrd. TL) für das von der Weltbank genehmigte Green Finance Project an die Industrial Development Bank of Türkiye (TSKB) weitergeleitet werde.

Ein weiterer Schlag für das multipolare Narrativ. Egal, wo man hinschaut, der „Klimawandel“ ist das Thema, und die Weltbank verteilt das Monopolygeld.

Die regelmäßige Aufgabe, die Menschen monoton zum Verzehr von Insekten zu drängen, fiel diese Woche auf die Schultern des „Spiegel“, der, um nicht übertroffen zu werden, beschloss, die Agenda gleich doppelt voranzutreiben.

Zunächst in Form einer Podcast-Episode – „Der Klima-Report“ – in der Mehlwürmer anstelle von Steaks propagiert werden:

Grashüpfer, Getreideschimmelkäfer oder Mehlwürmer können unsere Ernährung nachhaltiger und gesünder machen.

Dann wird eine Geschichte über Heuschreckenfarmen in Thailand mit dem Untertitel eingeleitet:

Insekten könnten die klimafreundliche Lösung sein, um die Weltbevölkerung mit dem nötigen Eiweiß zu versorgen, ohne die Umwelt zu zerstören. In Thailand boomt das Geschäft bereits. Ist es möglich, dass es auch in Europa ein Trend werden könnte?

Bevor sie mit einer unbeabsichtigten Warnung oder einer subtilen Drohung endet …

… in den nächsten 10 Jahren wird sich viel ändern, und die Verbraucher werden sich langsam an Insekten gewöhnen. Selbst in Europa, wo die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit vor einigen Jahren Mehlwürmer, Schwarzkäfer und Heimchen für den Verzehr zugelassen hat. Es ist gut möglich, dass noch viele weitere Insekten folgen werden.

Es ist ein Zeichen der Zeit, dass die Londoner Polizei jetzt regelmäßig Gesichtserkennungstechnologien einsetzt, um normale Menschen zu überwachen, die ihrem Alltag nachgehen, und kaum jemand scheint dies zu bemerken.

We'll be using Live Facial Recognition technology at key locations in #Westminster this eve (16 Nov).



This tech helps keep Londoners safe, and will be used to find people who threaten or cause harm, who are wanted, or have outstanding arrest warrants issued by the court.