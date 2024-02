Dieser deutsche Arzt erklärt in 3 Minuten, wie die Covid-Injektion das Denkvermögen beeinflusst.

Der deutsche Arzt Michael Nehls warnte in Bannons War Room vor den Gefahren des Spike-Proteins, das der menschliche Körper nach einer Corona-Impfung produziert.

Die S1-Untereinheit des Spike-Proteins sei in der Lage, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Dadurch wird das Immunsystem im Gehirn ausgeschaltet.

Der international bekannte Molekulargenetiker Dr. Michael Nehls, Autor des Trendbuchs „The Indoctrinated Brain“, sagt, dass das Spike-Protein verwendet wird, um das mentale Immunsystem des Gehirns lahmzulegen. „Es stoppt die Produktion von Nervenzellen, die benötigt werden, damit wir geistige Energie zum Denken haben. Ein hohes Maß an Belastbarkeit haben. Neugierig sein und sogar in der Lage sein, Zweifel an den Dingen zu hegen, die geschehen.‘ Passt perfekt zur globalistischen transhumanistischen/KI-Agenda, die Bevölkerung zu verdummen und zu kontrollieren, um ein neues Betriebssystem einzuführen.

Internationally renowned molecular geneticist Dr Michael Nehls author of the trending book The Indoctrinated Brain says the spike protein is being used to shut down the mental immune system of the brain.



