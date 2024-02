73 Großunternehmen warnen: Europa droht der industrielle Untergang durch Net Zero

Eine Gruppe von 73 Großunternehmen aus 17 Sektoren, darunter Chemie, Pharma und Maschinenbau, hat die „Antwerp Declaration“ veröffentlicht, in der sie die EU auffordern, die Net-Zero-Regelungen zu lockern, die Energiekosten zu senken und die Investitionen zu erhöhen, solange es noch Industrie gibt. Matthew Lynn berichtet im Telegraph.

In den USA hat Präsident Biden ein Steuergutschriftenprogramm aufgelegt, das fast 400 Milliarden Dollar an Subventionen [für Elektroautos] vorsieht, und selbst wenn nicht alles Geld sinnvoll verwendet wird, bietet es Amerika die Chance, eine bedeutende Industrie aufzubauen.

In der Zwischenzeit hat China enorme Summen in den Bau von Elektroautos gesteckt, die Kontrolle über wichtige Mineralien erlangt, die für eine kostengünstige Produktion benötigt werden, und ist nun dabei, den Westen mit Modellen zu überschwemmen, die die europäischen Hersteller sowohl qualitativ als auch preislich übertreffen könnten.

Anstatt eine Renaissance des verarbeitenden Gewerbes in Europa auszulösen, führt das Streben nach „Net Zero“ zu einer drohenden Deindustrialisierung. Das beginnt vielleicht mit der mächtigen Automobilindustrie, in der der Kontinent einst weltweit führend war, aber es wiederholt sich auch andernorts.

Erst diese Woche veröffentlichte eine Gruppe großer europäischer Unternehmen die „Antwerpener Erklärung“, in der die EU aufgefordert wird, die Regulierung zu lockern, die Energiekosten zu senken und die Investitionen zu erhöhen, solange es noch Industrie gibt.

In der Erklärung, die von 73 Großunternehmen aus 17 Sektoren, darunter Chemie, Pharma und Maschinenbau, unterzeichnet wurde, heißt es: „Standorte werden geschlossen, Produktionen eingestellt, Menschen entlassen…. Europa benötigt dringend einen Business Case“.

Das Problem ist aber folgendes. Alle großen europäischen Regierungen, die britische natürlich eingeschlossen, sind immer noch fanatisch auf Net Zero fixiert, und das hindert sie daran, angemessen zu reagieren. …

Wir haben die Energiepreise in die Höhe schießen lassen, wir haben geplant, unsere eigenen Offshore-Ölfelder zu schließen, und wir haben das Wachstum des Frackings gebremst, obwohl es in Nordamerika zu einem Wirtschaftsboom geführt hat.

Wir haben ignoriert, dass diese Entscheidungen Unternehmen in den Ruin treiben – und es chinesischen Konkurrenten mit weitaus niedrigeren Energiekosten ermöglichen, europäische Unternehmen zu verdrängen.

Die bittere Wahrheit ist, dass China die Netto-Null-Energie zu einer Waffe gemacht hat, mit der es die industrielle Führung an sich reißen will. Amerika reagiert darauf, vielleicht zu spät und mit zu viel staatlicher Kontrolle. Aber Europa ist ins Trudeln geraten und steht am Rande der Vernichtung.