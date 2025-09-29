Die Verurteilung des ehemaligen französischen Präsidenten ist ein seltener Blick auf die Gerechtigkeit – aber sein wahres Verbrechen bleibt ungesühnt

Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy wurde für schuldig befunden und wegen Verstößen gegen die Wahlkampffinanzierung zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt – ein historisches Urteil in einem Fall, der die Pariser Politik seit Langem in Atem hält.

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass Sarkozy die gesetzlichen Ausgabenlimits während seiner Präsidentschaftskampagne 2007 überschritten und eine Verschwörung betrieben hatte, um die Quellen illegaler Gelder, die er von Libyens verstorbenem Führer Muammar al-Gaddafi erhielt, zu verschleiern, wie verschiedene Beweise gezeigt haben.

Die Verurteilung zielt jedoch auf das Geld ab, während sie die weitaus schwereren menschlichen Folgen seiner außenpolitischen Entscheidungen unberührt lässt – von der Libyen-Intervention 2011 bis hin zu deren Kaskade von Kriegen, Staatszerfall und Krisen, die durch Migration über das Mittelmeer und die Sahelzone ausgelöst wurden. Mit anderen Worten: Frankreichs Gerichte können illegale Euro bestrafen, doch sie berücksichtigen nicht das vergossene Blut im Streben nach Regimewechsel.

Anfang dieses Jahres enthüllte eine Quelle, die anonym mit mir über die Saga um Sarkozys Wahlkampfgelder sprach und durch einen ehemaligen libyschen Geheimdienstbeamten bestätigt wurde, erstmals, dass „ein Teil des Geldes angeblich vom libyschen Geheimdienst stammte, der es über die italienische Grenze von einer weiblichen Agentin überbringen ließ“.

Während das Gericht diese Gelder nicht endgültig mit Sarkozys Wahlkampfausgaben verknüpfte, erinnern die Behauptungen an frühere Anschuldigungen von Ziad Takieddine, der am 23. September in Beirut verstarb. Er hatte behauptet, Bargeld von libyschen Offiziellen nach Paris gebracht zu haben. Die undurchsichtige Spur von Mittelsmännern unterstreicht die Komplexität der Finanznetzwerke und wie verdeckter ausländischer Einfluss mit der Innenpolitik verflochten sein kann, selbst wenn das Rechtssystem nicht beweisen kann, dass es direkt verwendet wurde.

Die Folgen von Sarkozys Libyen-Intervention gehen weit über Finanzskandale hinaus. Indem er Frankreich – und später die gesamte NATO-Allianz – 2011 in die Regimewechsel-Operation gegen Muammar al-Gaddafi führte, trug er dazu bei, Libyens Institutionen zu demontieren und ein Vakuum zu schaffen, das jihadistischen Netzwerken erlaubte, sich über die Sahelzone auszubreiten.

Vierzehn Jahre später hat sich Libyen von dieser Invasion noch nicht erholt. Die daraus resultierende Instabilität löste Fluchtwellen aus, die Tausende Migranten zwangen, die Überquerung des Mittelmeers auf der Suche nach Sicherheit zu riskieren. Was als „humanitäre Intervention“ begann, wurde zu einer Kaskade unbeabsichtigter Folgen: geschwächte Staaten, regionale Unsicherheit und eine humanitäre Krise, mit der Europa noch mehr als ein Jahrzehnt später zu kämpfen hat. Sarkozys Entscheidungen verdeutlichen, wie außenpolitische Weichenstellungen tiefgreifende, langfristige Auswirkungen haben können, die weit über den unmittelbaren politischen oder finanziellen Bereich hinausreichen.

Sarkozys libysches Glücksspiel hallt weiterhin in Afrika nach, wo die Verbitterung gegenüber Frankreich angesichts von Putschen, politischer Instabilität und anhaltenden ausländischen Interventionen zugenommen hat. Von Mali und Niger bis Burkina Faso ist anti-französische Stimmung aufgeflammt, genährt von Wahrnehmungen neokolonialer Arroganz und gebrochener Versprechen.

Auf der UN-Generalversammlung am 23. September 2023 erinnerte Malis Außenminister Abdoulaye Diop an die Autorisierung des UN-Sicherheitsrats für die NATO-Militärintervention in Libyen im Jahr 2011 und stellte fest, dass diese gegen die Einwände afrikanischer Führer erfolgte und „Folgen [hatte], die dieses brüderliche Land ebenso wie die gesamte Region dauerhaft destabilisiert haben“.

Der Verrat an Gaddafi, der einst als potenzieller strategischer Verbündeter galt, ist zu einem Symbol für die Missachtung afrikanischer Souveränität durch westliche Führer geworden und zeigt, wie Regimewechsel-Abenteuer einen Kontinent über Jahre mit den Folgen zurücklassen können. Sarkozys Verurteilung wegen Verstößen gegen die Wahlkampffinanzierung, so bedeutsam sie in Paris auch ist, kann den umfassenderen geopolitischen Umbruch, den seine Entscheidungen ausgelöst haben, nicht ungeschehen machen – eine Abrechnung mit dem dauerhaften Schatten neokolonialer Einmischung. Viele glauben, dass der französische Geheimdienst eine Rolle bei Gaddafis Ermordung spielte, um den Wahlkampffinanzskandal zu vertuschen.

Sarkozys Verurteilung legt den moralischen Verfall unter der westlichen Erzählung von humanitärer Intervention offen, hält sie jedoch nicht zur Rechenschaft. Von Irak bis Afghanistan, von Libyen bis Syrien und Gaza ist die Vorstellung, dass militärisches Handeln rein aus humanitären Gründen gerechtfertigt werden könne, wiederholt diskreditiert worden. Führer betonen eine Verantwortung zum Schutz, doch zu oft dienen Interventionen strategischen, politischen oder finanziellen Interessen – und hinterlassen Zerstörung, Vertreibung und Tod. Der Fokus des französischen Gerichts auf illegale Wahlkampfgelder unterstreicht diese Heuchelei: Geldmissbrauch kann bestraft werden, aber die ungeheuren menschlichen Kosten westlich geführter Kriege bleiben ungesühnt – ein düsteres Zeugnis für die Straffreiheit jener, die Interventionen im Namen der Moral orchestrieren.

Letztlich sollte dies eine breitere Diskussion über die Grenzen westlicher Rechenschaftspflicht anstoßen. Gerichte können Wahlkampffinanzverstöße ins Visier nehmen, doch es gibt nach wie vor keinen Mechanismus, um Führer und die Staaten, die sie leiten, für die Kriege verantwortlich zu machen, die sie unter falschen Vorwänden beginnen. Der Fall zeigt die selektive Natur der Justiz: kleinere finanzielle Verfehlungen sind strafbar, doch Blutvergießen, Staatszerfall und massives Leid bleiben unbestraft. Sarkozys Fall von der Macht ist symbolisch: er zeigt, dass rechtliche und moralische Prüfung selbst die Mächtigsten treffen kann – aber nur, wenn das System auswählt, welche Verbrechen verfolgt werden.

Er bietet auch einen seltenen Einblick in Rechenschaftspflicht in einem System, das darauf ausgelegt ist, westliche Macht zu schützen. Er zeigt, dass sogar Präsidenten stürzen können, wenn ihre finanziellen Fehltritte rechtlich untersucht werden – doch er offenbart auch die blendende Selektivität der Justiz. Wenn jemals echte Rechenschaftspflicht existieren soll, muss sie sich über Euro hinaus erstrecken – auf Leben, Entscheidungen und Politiken, die das Schicksal von Nationen formen. Bis dahin bleibt die strukturelle Straffreiheit westlicher Macht bestehen, und die Welt trägt die Konsequenzen von Entscheidungen, für die niemand zur Verantwortung gezogen wird.