Die richtige Art, Trumps UN-Rede zu lesen

Spiegelte Trumps Angriff eine echte strategische Neuausrichtung wider oder nur theatralische Pose, um seine politische Inkohärenz zu verschleiern?

Die Ansprache von Präsident Trump am 23. September vor der UN-Generalversammlung bot einen faszinierenden Einblick in die grundlegenden Widersprüche, die die amerikanische Außenpolitik weiterhin plagen, selbst während sie vorgibt, einen nationalistischeren Ansatz zu verfolgen.

Während Trumps Kritiker sich auf seinen bombastischen Stil und diplomatische Fauxpas konzentrieren, ist die wesentlichere Frage, ob seine Performance eine echte strategische Neuausrichtung widerspiegelt oder lediglich theatralisches Posieren, das politische Inkohärenz verschleiert.

Trumps Verurteilung der Vereinten Nationen als eine ineffektive Institution, die nichts hervorbringt außer „leeren Worten“ und „streng formulierten Briefen“, spiegelt eine breitere amerikanische Frustration über multilaterale Zwänge wider. Doch diese Kritik enthüllt einen tiefen Widerspruch im Herzen von Trumps außenpolitischem Ansatz.

Wenn die UN tatsächlich so nutzlos ist, wie Trump behauptet, warum dann wertvolles diplomatisches Kapital darauf verschwenden, sie überhaupt anzusprechen? Allein der Akt, der Generalversammlung eine lange Rüge zu erteilen, deutet darauf hin, dass Amerika immer noch nach der Legitimität sucht, die nur internationale Institutionen verleihen können.

Die Beschwerde des Präsidenten, dass die UN seine angeblichen Erfolge beim „Beenden von sieben Kriegen“ nicht anerkannt habe, ist besonders aufschlussreich. Sie zeigt eine Regierung, die internationale Meinung gleichzeitig verachtet und doch verzweifelt nach Bestätigung durch genau jene Institutionen sucht, die sie ablehnt.

Dies ist nicht das Verhalten einer wirklich selbstbewussten Supermacht, die aus einer Position der Stärke heraus agiert.

Migration: Projektion innerstaatlicher Ängste

Trumps ausführliche Vorlesung über die europäischen Migrationspolitiken – bei der er Weltführern sagte, „eure Länder gehen zur Hölle“ – stellt die Projektion Amerikas eigener demografischer Ängste auf die globale Bühne dar.

Dieser Ansatz verkennt grundlegend die Natur der Migration als komplexe Reaktion auf wirtschaftliche, politische und klimatische Zwänge, die nicht allein durch Grenzkontrollen gelöst werden können.

Noch bedeutsamer ist, dass Trumps Migrationsrhetorik Amerikas Soft Power untergräbt – genau in dem Moment, in dem das Land Einfluss in einer multipolaren Welt bewahren müsste. Indem die Vereinigten Staaten sich als feindlich gegenüber der Bewegung von Menschen positionieren, entfremdet Trump potenzielle Partner und verstärkt Wahrnehmungen amerikanischer Abschottung und des Niedergangs.

Klimawandel: Die Kosten der Leugnung

Die Abwertung des Klimawandels durch den Präsidenten als „den größten Schwindel, der je der Welt aufgetischt wurde“ mag bei seiner heimischen Basis gut ankommen, stellt jedoch einen strategischen Fehler von enormem Ausmaß dar.

Klimawandel ist nicht nur ein Umweltproblem – er ist im Kern eine nationale Sicherheitsherausforderung, die geopolitische Allianzen neu formen, neue Formen zwischenstaatlicher Konflikte schaffen und bestimmen wird, welche Nationen in den kommenden Jahrzehnten prosperieren.

Indem Trump die Führungsrolle in der Klimapolitik an China und die Europäische Union abtritt, verzichtet er effektiv auf amerikanischen Einfluss über eines der bestimmenden Themen des 21. Jahrhunderts. Das ist nicht „America First“; es ist „America Last“.

Das Ukraine-Gaza-Paradox

Am aufschlussreichsten war vielleicht Trumps Behandlung der laufenden Konflikte in der Ukraine und in Gaza.

Seine Eingeständnis, dass sich das Ende dieser Kriege als schwieriger herausgestellt hat als erwartet, verdeutlicht unbeabsichtigt die Grenzen seines transaktionalen Ansatzes in den internationalen Beziehungen. Komplexe geopolitische Konflikte können nicht allein durch persönliche Beziehungen oder Verhandlungsgeschick gelöst werden.

Trumps Kritik an europäischen Energieeinkäufen aus Russland, während er gleichzeitig forderte, dass sie mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen, schafft eine unmögliche Zwickmühle für die amerikanischen Verbündeten. Dieser Ansatz birgt das Risiko, dass europäische Partner zu größerer strategischer Autonomie gedrängt werden – ein Ergebnis, das letztlich den amerikanischen Einfluss in der Region schwächen würde.

Niedergang amerikanischer Führung

Am deutlichsten wurde aus Trumps UN-Rede nicht amerikanische Stärke, sondern amerikanische Verwirrung über seine Rolle in der Welt.

Die Rede schwankte zwischen isolationistischer Rhetorik und interventionistischen Impulsen, zwischen Forderungen nach Lastenteilung der Verbündeten und Kritik an der Unabhängigkeit der Verbündeten, zwischen der Ablehnung internationaler Institutionen und dem verzweifelten Wunsch nach Anerkennung.

Diese Inkohärenz spiegelt eine tiefere Herausforderung der amerikanischen Außenpolitik wider: Das Land hat noch keine tragfähige große Strategie für die post-unipolare Welt entwickelt. Trumps Nationalismus bietet eine Kritik am liberal-internationalistischen Konsens, liefert aber keinen kohärenten alternativen Rahmen für das amerikanische Engagement in der Welt.

Ein Pyrrhussieg

Kurzfristig mag Trumps UN-Auftritt seine innenpolitische Basis zufriedenstellen und den Anschein starker Führung erzeugen. Aber in strategischer Hinsicht stellt er eine verpasste Chance dar, einen neuen Rahmen für das amerikanische internationale Engagement zu definieren, der sowohl innenpolitische Unterstützung als auch internationalen Respekt finden könnte.

Das Schweigen, das Trumps Bemerkungen begleitete – im Gegensatz zu dem Gelächter, das seine erste UN-Rede begleitete – deutet darauf hin, dass die Welt über Schock oder Belustigung an amerikanischer diplomatischer Dysfunktion hinaus ist.

Stattdessen bauen andere Mächte leise alternative Institutionen und Partnerschaften auf, die nach und nach die amerikanische Zentralität in den globalen Angelegenheiten aushöhlen werden.

Trumps UN-Rede dient somit als Metapher für die breitere außenpolitische Herausforderung Amerikas: Das Land handelt weiterhin so, als ob es aus einer Position unangefochtener Dominanz heraus operiere, während diese Dominanz stetig erodiert.

Solange amerikanische Führer keine realistischere Einschätzung der Fähigkeiten und Grenzen des Landes entwickeln, werden solche performativen Auftritte weiterhin echtes strategisches Denken ersetzen.

Die defekte Rolltreppe und der fehlerhafte Teleprompter, über die sich Trump beklagte, waren vielleicht symbolischer, als ihm bewusst war – Metaphern für ein amerikanisches außenpolitisches System, das in einer sich schnell verändernden Welt kaum effektiv zu funktionieren vermag.