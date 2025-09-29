Netanjahu preist Regimewechsel im Nahen Osten in UN-Rede und dankt Amerika

von Tyler Durden

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu verbrachte während seiner Rede am Freitag vor der UN-Generalversammlung viel Zeit damit, Präsident Trump und den USA für die Bombardierung der iranischen Nuklearanlagen im vergangenen Juni zu danken. Gleichzeitig griff er jedoch die Führer Frankreichs, Großbritanniens, Australiens, Kanadas und anderer Länder an, weil sie „bedingungslos“ einen palästinensischen Staat anerkannt haben.

Er erklärte, dass Israel entschlossen sei, die Arbeit unabhängig davon zu Ende zu bringen, und sagte: „Der Sieg über die Hamas wird Frieden mit Nationen in der gesamten arabischen und muslimischen Welt möglich machen.“ Er fuhr fort: „Unser Sieg würde zu einer dramatischen Ausweitung und Erweiterung der historischen Abraham-Abkommen führen, die Präsident Trump vor fünf Jahren zwischen arabischen Führern und mir vermittelt hat.“ Doch das ist nicht ganz korrekt, da der tobende Gaza-Krieg und insbesondere der israelische Angriff auf Doha, der Hamas-Unterhändler zum Ziel hatte, das regionale Vertrauen in die Abraham-Abkommen tatsächlich untergraben haben. Saudi-Arabien hat seinen Normalisierungspfad definitiv auf Eis gelegt. „Sie [die Führer] haben es nach den Gräueltaten getan, die von der Hamas am 7. Oktober begangen wurden“, sagte Netanjahu. „Gräueltaten, die an diesem Tag von fast 90 % der palästinensischen Bevölkerung begrüßt wurden.

Zur Erinnerung: General Wesley Clark (2007) – 7 Länder in 5 Jahren

„Lassen Sie mich das wiederholen. Fast 90 % der Palästinenser unterstützten den Angriff vom 7. Oktober. Es war nicht nur Unterstützung. Sie feierten ihn. Sie tanzten auf den Dächern. Sie verteilten Süßigkeiten. Das war sowohl in Gaza als auch in Judäa, Samaria – dem Westjordanland, wie Sie es nennen.“

Er fuhr fort: „Und genau so feierten sie ein anderes Grauen. Am 11. September tanzten sie auf den Dächern. Sie jubelten. Sie warfen Süßigkeiten.“

Als wichtige Erinnerung …

„Ich möchte Präsident Trump für seine kühne und entschlossene Handlung danken“, sagte der israelische Führer vor der Versammlung. „Präsident Trump und ich haben versprochen, den Iran daran zu hindern, Atomwaffen zu entwickeln. Und wir haben dieses Versprechen eingelöst.“

Palästinensische Vertreter, die anwesend waren, verließen zusammen mit vielen anderen Offiziellen bereits kurz nach Beginn von Netanjahus Rede den Saal.

Interessanterweise wirkte Netanjahus Rede mitsamt der visuellen Requisiten und der Karte, die er zu einem bestimmten Zeitpunkt hochhielt, wie eine Übersicht über alle Regimewechsel im Nahen Osten. „Wir haben eine existentielle Bedrohung für Iran, für Israel vielmehr, und eine tödliche Bedrohung für die zivilisierte Welt beseitigt. Wir haben eine dunkle Wolke vertrieben, die Millionen und Abermillionen Leben hätte fordern können. Aber, meine Damen und Herren, wir müssen wachsam bleiben“, sagte er.

Auch Syrien sei gestürzt worden, und der libanesische Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah sei im vergangenen Jahr ermordet worden. Erinnern wir uns auch daran, dass Netanjahu eine Schlüsselrolle dabei spielte, die Bush-Regierung vom Einmarsch in den Irak und dem Sturz Saddam Husseins zu überzeugen.

„Wir dürfen dem Iran nicht erlauben, seine militärischen Nuklearkapazitäten wiederaufzubauen. Irans Vorrat an angereichertem Uran. Diese Vorräte müssen beseitigt werden“, fügte er hinzu und sagte, dass Trump mehr als jeder andere Führer diese „gemeinsame Bedrohung“ verstanden habe. Dies deutet darauf hin, dass Israel sich auf weitere militärische Aktionen gegen die Islamische Republik vorbereiten könnte.

NEW: Cheers erupt at the UN as Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu recalls the country’s pager operation against Hezbollah:



"Remember those beepers? The pagers? We paged Hezbollah… and believe me, they got the message." pic.twitter.com/I1RT11HyV3 — Fox News (@FoxNews) September 26, 2025

Dann griff er erneut Länder an, darunter auch in Europa, die einen palästinensischen Staat unterstützen. „Es ist eine sehr klare Botschaft. Judenmord zahlt sich aus“, sagte er. „Nun, ich habe eine Botschaft für diese Führer: Wenn die grausamsten Terroristen der Welt Ihre Entscheidung überschwänglich loben, dann haben Sie nichts richtig gemacht. Sie haben etwas falsch gemacht, furchtbar falsch. Ihre schändliche Entscheidung wird den Terrorismus gegen Juden und unschuldige Menschen überall ermutigen. Sie wird ein Schandmal für Sie alle sein.“