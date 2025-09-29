Mega-Studie mit Millionen Menschen zeigt: nach der COVID-Injektion ein extrem höheres Risiko für Schilddrüsen-, Magen-, Darm-, Lungen-, Brust- und Prostatakrebs.

COVID-Impfung und Krebsrisiko – eine unbequeme Wahrheit?

Eine neue Studie aus Südkorea sorgt für brisante Diskussionen: Forscher analysierten die Gesundheitsdaten von 8,4 Millionen Menschen und fanden einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfungen und einem 35–69 % höheren Risiko für verschiedene Krebsarten – darunter Schilddrüsen-, Magen-, Darm-, Lungen-, Brust- und Prostatakrebs. Die Beobachtung beginnt ein Jahr nach der Impfung.

Was die Forscher herausfanden

Die Wissenschaftler nutzten die nationalen Krankenversicherungsdaten, um Geimpfte und Ungeimpfte über ein Jahr hinweg zu vergleichen. Dabei zeigte sich:

In mehreren Krebsarten war das Risiko unter Geimpften deutlich höher .

. Unterschiede zeigten sich nach Alter, Geschlecht und Impfstofftyp.

Die Autoren betonten zwar, dass es sich um Assoziationen handelt, nicht um kausale Beweise – dennoch: die Signale sind stark genug, um ernsthafte Fragen aufzuwerfen.

Das Problem der Zwangslage

Die Brisanz dieser Ergebnisse liegt nicht nur in den Zahlen selbst, sondern auch im gesellschaftlichen Kontext. Millionen Menschen weltweit wurden in den Jahren 2021/22 unter massiven Druck gesetzt:

Wer nicht geimpft war, riskierte Jobverlust, Reiseverbote und soziale Ausgrenzung .

. Politiker, Medien und Experten verkauften die mRNA-Spritze als „sicher und wirksam“ – Kritiker wurden diffamiert, Plattformen zensierten Gegenstimmen.

Der Impfzwang war nicht nur medizinisch, sondern auch politisch motiviert: Regierungen wollten Gehorsam demonstrieren, nicht differenziert abwägen.

Wissenschaft in der Defensive

Die jetzt veröffentlichten Daten sind Sprengstoff. Denn sie legen nahe, dass eine Technologie, die als Durchbruch gefeiert wurde, möglicherweise unbeabsichtigte Risiken birgt, die nie offen diskutiert wurden.

Warum gab es keine groß angelegte, unabhängige Langzeitforschung vor der massenhaften Einführung?

Warum wurden Warnungen von Forschern, die auf potenzielle Autoimmun- oder Karzinogenitätsrisiken hinwiesen, als „Verschwörungstheorie“ abgetan?

Und: Wer übernimmt die Verantwortung, wenn sich diese Assoziationen in weiteren Studien bestätigen?

Fazit

Die südkoreanische Mega-Analyse liefert keine endgültige Antwort, aber sie öffnet ein Fenster in eine unbequeme Wahrheit: Das Impfexperiment war erzwungen, schlecht abgesichert – und könnte gesundheitliche Folgen haben, über die niemand sprechen wollte.

Die Menschen wurden genötigt, erpresst, gezwungen – und jetzt steht die Frage im Raum: War der Preis für Gehorsam ein höheres Krebsrisiko?