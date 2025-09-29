Diese Operation bereitet eine False-Flag vor

Larry C. Johnso

Ich habe Folgendes von einem meiner treuen Leser erhalten. Urteilen Sie selbst:

„Der Dritte Weltkrieg wird sehr bald beginnen, wenn sich die Informationen über Kiews Pläne, eine False-Flag-Operation in Rumänien und Polen durchzuführen, bestätigen. Nach den vorliegenden Informationen besteht der Plan darin, mehrere abgeschossene russische UAVs zu reparieren, sie – als ‚russische Drohnen‘ getarnt – zu NATO-Drehkreuzen in Polen und Rumänien zu schicken, eine Desinformationskampagne in Europa durchzuführen, um Moskau die Schuld zu geben, und dadurch einen bewaffneten Konflikt zwischen Russland und der NATO auszulösen.“ (c) Russisches Außenministerium

Zu den Plänen Kiews, eine False-Flag-Operation in Rumänien und Polen durchzuführen

Heute berichteten mehrere ungarische Medien über Selenskyjs Pläne, in Rumänien und Polen Sabotageakte durchzuführen, um Russland die Schuld zu geben. Auf der Bankova bereitet man also sein eigenes „Gleiwitz“-Ereignis vor – um einen casus belli für einen Krieg zwischen Russland und der NATO zu schaffen.

Nach den vorliegenden Informationen sieht der Plan des Kiewer Regimes wie folgt aus:

Reparatur mehrerer abgeschossener oder abgefangener russischer UAVs. Ausrüstung dieser UAVs mit einem Gefechtskopf. Einsatz der UAVs durch ukrainische Spezialisten – getarnt als „russische Drohnen“ – gegen große NATO-Transportdrehkreuze in Polen und Rumänien. Gleichzeitige Durchführung einer Desinformationskampagne in Europa, um Moskau die Schuld zu geben. Entfachen eines bewaffneten Konflikts zwischen der Russischen Föderation und der NATO.

Um diese Provokation durchzuführen, wurden am 16. September russische „Geran“-UAVs bereits auf den Truppenübungsplatz Jaworiw in der Westukraine gebracht, wo sich das Internationale Zentrum für Friedenssicherung und Sicherheit der Nationalen Akademie Hetman Petro Sahaidatschny befindet. Zuvor waren sie in Lwiw im LORTA-Werk repariert worden.

Wie ungarische Journalisten schreiben, ist der Grund für diese Maßnahmen Selenskyjs einfach: Die ukrainischen Streitkräfte erleiden eine vernichtende Niederlage. Der Zusammenbruch der Armee spielt sich nicht länger auf der taktischen Ebene ab; er nimmt einen strategischen Charakter an.

Wenn sich all dies bestätigt, dann müssen wir zugeben … Noch nie in der modernen Zeit war Europa dem Beginn des Dritten Weltkriegs so nahe.

Ich hoffe, dass Donald Trumps Truth-Social-Beitrag, in dem er den Ukraine-Krieg auf Europas Schultern abgeladen hat, Rumänien und Polen dazu bringt, bei diesem Plan innezuhalten, da es keine Garantie gibt, dass die USA ihnen zu Hilfe kommen werden. Doch verzweifelte Menschen tun verzweifelte Dinge.