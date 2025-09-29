EXKLUSIV: Die größte Lüge, die jemals über Krebs erzählt wurde | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Wenn sie die Wahrheit über Krebs sagen würden, würde Big Pharma über Nacht zusammenbrechen.

HINWEIS: Der folgende Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und ist nicht zur Diagnose oder Behandlung von Erkrankungen bestimmt. RNCStore.com ist Sponsor der Sendung. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Jeden Tag sterben 1.600 Amerikaner an Krebs.

John Richardson Jr. bezeichnet dies als „den Völkermord unserer Zeit”. Er sagt, dass Krebs weder zufällig noch genetisch bedingt ist – er ist vermeidbar, und die Heilung wurde verschwiegen.

Warum also fördern die Aufsichtsbehörden Medikamente, während die Wahrheit verschwiegen wird?

Im eindringlichen Refrain von „The Devil Wore a Lab Coat“ (Der Teufel trug einen Laborkittel) legt die Sängerin Mary Kutter die Geschichte der Opioidkrise in Amerika offen. Eine erschreckende Allegorie auf die weitreichende Korruption in der Pharmaindustrie.

Von den ländlichen Appalachen bis in jeden Winkel des Landes nahmen mächtige Pharmaunternehmen Gemeinden ins Visier, füllten die Taschen von Ärzten mit Schmiergeldern und ignorierten die menschlichen Trümmer, die sie hinterließen. Ihre Heilmittel blieben zurück.

John Richardson Jr. deckt auf, wie dasselbe gewinnorientierte System, das die Opioid-Epidemie angeheizt hat, auch bei der Unterdrückung natürlicher, lebensrettender Krebsbehandlungen am Werk ist.

In dieser Folge verbindet John die Punkte zwischen Gier, Täuschung und der systematischen Unterdrückung der medizinischen Freiheit. Und er erklärt, warum der Kampf für eine ehrliche Gesundheitsversorgung noch nie so dringend war wie heute. John ist heute bei uns zu Gast, um darüber zu diskutieren.

In the haunting refrain of The Devil Wore a Lab Coat, the story of America’s opioid crisis is laid bare by singer Mary Kutter. A chilling allegory for the broader corruption in Big Pharma.



From rural Appalachia to every corner of the country, powerful pharmaceutical companies… pic.twitter.com/HE0BD6tmC9 — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 27, 2025

Das Interview begann mit John Richardson Jr., der über Charlie Kirks Gedenkfeier reflektierte, die er als etwas beschrieb, das er noch nie zuvor erlebt hatte.

„Es waren mindestens eine halbe Million bis eine Million Menschen“, sagte er und erinnerte sich daran, dass die Menschenmenge so groß war, dass selbst die Mitarbeiter der Veranstaltung nicht hineinkommen konnten.

Was am meisten auffiel, war nicht nur die Größe, sondern auch die Stimmung der Versammlung. Es gab kein Chaos, keine Ausschreitungen, keine Wut – nur Einigkeit. Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund kamen zusammen, von Muslimen über Christen bis hin zu Agnostikern, und standen alle Schulter an Schulter. „Wir sind alle Charlie Kirk“, sagte er und erinnerte sich an die Armbänder und Plakate, die in der Menge verteilt wurden.

Für Richardson war es sowohl „das Beste, was ich je erlebt habe, als auch das Tragischste, was ich je erlebt habe“. Die Trauer ließ ihn nachts nicht schlafen, aber letztendlich stärkte sie seine Entschlossenheit.

Wie er es ausdrückte: „Charlies Opfer hat alles verändert.“

The interview opened with John Richardson Jr. reflecting on Charlie Kirk’s memorial, which he described as unlike anything he had ever experienced before.



“It was at least a half a million to a million people,” he said, recalling how the crowd was so large that even event staff… pic.twitter.com/rbXMQVxMo1 — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 27, 2025

Von dort wandte sich Richardson einem weiteren Moment zu, den er als historisch bezeichnete: der Pressekonferenz, auf der Trump und RFK Jr. endlich direkt auf die Autismuskrise eingingen.

„Seit Lyndon Baines Johnson hat kein Präsident mehr darüber gesprochen“, erinnerte er die Zuschauer und fügte hinzu, dass es „bedeutsam“ sei, dass das Thema überhaupt angesprochen wurde.

Damit gab er sich jedoch nicht zufrieden. „Andy Wakefield hatte Recht und ihm wurde Recht gegeben“, erklärte Richardson und bezeichnete diejenigen, die etwas anderes behaupteten, als Lügner. Er argumentierte, dass mächtige Interessen jahrelang daran gearbeitet hätten, die Wahrheit zu verschleiern.

Um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, sprach er aus persönlicher Erfahrung. „Ich habe elf ungeimpfte Kinder, und alle sind gesund.“ Für Richardson beweisen sowohl persönliche Erfahrungsberichte als auch Beweise aus der Gemeinschaft den Zusammenhang.

Die Pressekonferenz, so sagte er, mag ein politischer Balanceakt gewesen sein – aber sie war auch der erste sichtbare Riss in der Rüstung der großen Pharmaunternehmen.

From there, Richardson turned to another moment he called historic: the press conference where Trump and RFK Jr. finally addressed the autism crisis head-on.



“No president has talked about it since Lyndon Baines Johnson,” he reminded viewers, adding that the fact it was raised… pic.twitter.com/RZM7mU9Xsg — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 27, 2025

Richardson beließ es nicht dabei. Er zog eine direkte Verbindung zwischen der Opioidkrise und Krebs und argumentierte, dass beide auf dasselbe korrupte System zurückzuführen seien – ein System, das natürliche Lösungen verdrängt, weil, wie er es ausdrückte, „in der Welt der großen Pharmaunternehmen, in dieser Welt der großen Medizin, kein Geld zu verdienen ist“. Stattdessen propagieren die Pharmaunternehmen petrochemische Produkte, von denen viele patentiert sind und sogar Pfizer und staatlichen Stellen gehören.

Dann kam seine kühnste Behauptung: „Krebs ist zu 100 % eine Immunschwächekrankheit. Niemand muss an Krebs sterben.“ Um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, verglich er ihn mit Skorbut, an dem einst Millionen von Seeleuten starben, bis sie die Kraft von Zitrusfrüchten entdeckten. „Sie mussten nur an einer Zitrone oder Limette saugen, und schon würden sie nie mehr an Skorbut sterben.“

Wenn es Skorbut heute noch gäbe, so argumentierte er, würden die Aufsichtsbehörden das Offensichtliche leugnen. „Die FDA würde uns sagen, dass wir kein Vitamin C nehmen dürfen … wir geben Ihnen Medikamente, um Ihre Knochen zu stärken oder Ihre Zähne zu festigen. Und woher weiß ich das, Maria? Weil sie genau das mit Krebs machen, zum Nachteil von Millionen von Amerikanern.“

Um seinen Standpunkt zu untermauern, zitierte Richardson den Freund der Familie, G. Edward Griffin: „Es ist der Völkermord unserer Zeit.“ Er sagte, dass jeden Tag 1.600 Menschen sterben, nur weil die Wahrheit unterdrückt wird – dass Krebs eine „Stoffwechselkrankheit“ ist. Er brachte dies mit der Ernährung in Verbindung und kritisierte ein System, das Kinder mit „verarbeiteten Junkfood-Produkten“ aufwachsen lässt und sogar erlaubt, dass Lebensmittelmarken für Dinge wie Cheetos ausgegeben werden.

Das Ergebnis, warnte er, sei „die krankeste Generation meiner Lebenszeit“.

Richardson didn’t stop there. He drew a straight line from the opioid crisis to cancer, arguing both come from the same corrupt system—one that buries natural solutions because, as he put it, “there’s no money in the big pharma world, in this big medicine world.” Instead, drug… pic.twitter.com/qxr4x7wq3N — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 27, 2025

Richardson warnte dann eindringlich vor den Kosten, die entstehen, wenn man sich gegen die großen Pharmaunternehmen auflehnt. „Sie betrachten Sie und mich als Profitquellen“, sagte er und beschrieb, wie jeder Arzt, der sich gegen die pharmazeutische Orthodoxie auflehnt, schnell bestraft wird.

Einige, so verriet er, hätten sogar ihre Freiheit verloren. „Es gibt derzeit Ärzte in den USA, die im Gefängnis sitzen, weil sie nichts anderes getan haben, als ihre Patienten mit natürlichen Heilmitteln zu behandeln, als Ärzte, nichts weiter.“

Für Richardson geht dies weit über das Gesundheitswesen hinaus – es geht um Kontrolle.

Von Opioiden bis hin zu Krebs, so argumentierte er, würden chronische Krankheiten absichtlich falsch behandelt, um das System am Leben zu erhalten. Und sogar Robert F. Kennedy Jr. habe den „absoluten Krieg“ gegen jeden miterlebt, der es wage, dies aufzudecken.

Richardson then issued a stark warning about the cost of defying Big Pharma. “They look at you and I as profit centers,” he said, describing how any doctor who challenges pharmaceutical orthodoxy is swiftly punished.



Some, he revealed, have even lost their freedom. “There’s… pic.twitter.com/9mscJVpq1A — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 27, 2025

Dann kam der entscheidende Moment der Folge.

Richardson zoomte heraus und zeichnete ein Bild der Gesundheitsversorgung in naher Zukunft, sobald sich die Menschen endlich aus dem Griff des Systems befreit haben. „Wir werden uns keine Lügen mehr anhören“, sagte er und beschrieb eine Bewegung, die selbst unter Liberalen, die „Donald Trump hassen“, immer mehr Anhänger findet, da immer mehr Amerikaner die offizielle Darstellung zu Gesundheit und Ernährung in Frage stellen.

Er stellte sich eine Zukunft vor, in der Medikamente nur sparsam eingesetzt werden, Ernährung Vorrang hat und die Lebenserwartung auf 120 Jahre steigt. Mit 60 Jahren fühle er sich ohne Medikamente wie ein junger Mann, ein lebender Beweis für den Weg, an den er glaubt.

Sein eindrucksvollster Punkt kam jedoch, als er auf die Pandemie zurückblickte. Er bezeichnete COVID als „Segen“, weil es das blinde Vertrauen in die sogenannten Experten erschüttert habe. Anstatt die Kontrolle zu festigen, habe es „das Übel der Pharmaindustrie und die Lügen der ‚Experten‘“ aufgedeckt.

Was die Welt zur Konformität zwingen sollte, löste ein Massenbewusstsein aus – und öffnete die Tür zu einer Revolution in der Gesundheitsfreiheit.

Then came the episode’s big-picture moment.



Richardson zoomed out and painted a vision of healthcare in the near future, once people finally break free from the system’s grip. “We’re not going to listen to lies anymore,” he said, describing a movement that’s growing—even among… pic.twitter.com/0cbIF3Ablz — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 27, 2025

Sehen Sie sich die gesamte Folge unten an: