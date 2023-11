Dieses Israel hat keine Zukunft im Nahen Osten

Der Gaza-Krieg könnte sich als der Anfang vom Ende erweisen, aber nicht für Palästina.

Marwan Bishara

Israels sadistischer Krieg gegen Gaza, der Höhepunkt einer langen Reihe von kriminellen Maßnahmen, könnte sich langfristig als selbstmörderisch erweisen und zum Untergang des mächtigen „jüdischen Staates“ führen.

Israels vorsätzliche, groß angelegte Ermordung des palästinensischen Volkes unter dem Vorwand der „Selbstverteidigung“ wird weder seine Sicherheit erhöhen noch seine Zukunft sichern. Vielmehr wird sie zu mehr Unsicherheit und Instabilität führen, Israel weiter isolieren und seine Chancen auf ein langfristiges Überleben in einer überwiegend feindlichen Region untergraben.

Ehrlich gesagt habe ich nie geglaubt, dass Israel im Nahen Osten eine Zukunft haben könnte, ohne sein koloniales Regime abzuschütteln und eine normale Staatlichkeit anzunehmen. Anfang der 1990er Jahre sah es für kurze Zeit so aus, als würde Israel einen Kurswechsel hin zu einer gewissen Normalität vollziehen, wenn auch in Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten. Es verwickelte die Palästinenser und die arabischen Staaten in der Region in einen „Friedensprozess“, der eine gemeinsame Existenz unter günstiger amerikanischer Schirmherrschaft versprach.

Doch Israels kolonialer Charakter beherrschte sein Verhalten auf Schritt und Tritt. Es hat zahllose Gelegenheiten vertan, seine Besatzung zu beenden und in Frieden mit seinen Nachbarn zu leben. Um den berüchtigten Ausspruch des israelischen Diplomaten Abba Eban zu paraphrasieren, hat Israel „nie eine Gelegenheit verpasst, eine Gelegenheit zu verpassen“.

Anstatt seine Besatzung zu beenden, hat es sein Kolonisierungsprojekt in den besetzten palästinensischen Gebieten weiter vorangetrieben. Es hat die Zahl der illegalen jüdischen Siedlungen und Siedler auf gestohlenem palästinensischem Land vervielfacht und sie durch spezielle Umgehungsstraßen und andere Planungsprojekte miteinander vernetzt, wodurch ein duales System geschaffen wurde, ein überlegenes, dominierendes für die Juden und ein unterlegenes für die Palästinenser.

Während die eine Apartheid in Südafrika abgebaut wurde, wurde in Palästina eine andere errichtet.

In Ermangelung von Frieden und im Schatten der Kolonialisierung ist das Land weiter in den Faschismus abgerutscht, hat die jüdische Vorherrschaft in seinen Gesetzen verankert und sie auf das gesamte historische Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer ausgedehnt. In kürzester Zeit gewannen die fanatischen und rechtsextremen Parteien an Einfluss und übernahmen unter der opportunistischen Führung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Macht, untergruben Israels eigene Institutionen und alle Chancen auf einen Frieden, der auf der Koexistenz zweier Völker beruht.

Sie lehnen jeden Kompromiss ab und haben damit begonnen, das gesamte historische Palästina zu verschlingen, indem sie die illegalen jüdischen Siedlungen auf gestohlenem palästinensischem Land im gesamten besetzten Westjordanland ausweiten, um die Palästinenser zu verdrängen. Außerdem verschärften sie die Belagerung des Gazastreifens, des größten Freiluftgefängnisses der Welt, und gaben jeden Anschein auf, dass sie ihm jemals erlauben würden, sich mit seinem palästinensischen Hinterland zu einem souveränen palästinensischen Staat zu vereinigen.

Dann kam der Anschlag vom 7. Oktober – ein unsanfter Weckruf, der Israel daran erinnerte, dass sein koloniales Unternehmen weder haltbar noch nachhaltig ist, dass es nicht zwei Millionen Menschen einsperren und dann den Schlüssel wegwerfen kann, dass es die eigentlichen Ursachen des Konflikts mit den Palästinensern angehen muss, nämlich deren Enteignung, Besetzung und Belagerung.

Doch das Netanjahu-Regime, das seinem Wesen treu ist, machte aus der Tragödie einen Schlachtruf und verdoppelte seine rassistische Entmenschlichung der Palästinenser, indem es den Weg für einen völkermörderischen Krieg ebnete. Sie erklärte dem „Bösen“ den Krieg, womit sie nicht nur die Hamas, sondern auch die Bevölkerung des Gazastreifens meinte. Ein israelischer Führer nach dem anderen, angefangen mit dem Präsidenten selbst, machte alle Palästinenser für den grausamen Angriff verantwortlich und behauptete, es gäbe keine Unschuldigen in Gaza.

Seitdem ist Israel rachsüchtig, stammesorientiert und unerbittlich auf Zerstörung und Expansion aus, wobei es grundlegende menschliche Anstandsregeln und das Völkerrecht völlig außer Acht lässt. Israels Kolonialkrieg wurde zu einem Krieg gegen Krankenhäuser, Schulen, Moscheen und Wohnhäuser, der von den USA und anderen westlichen Lakaien finanziert, bewaffnet und geschützt wird und Tausende von palästinensischen Zivilisten tötet – Kinder, Ärzte, Lehrer, Journalisten, Männer und Frauen, Alte und Junge, als wären sie feindliche Kämpfer.

Aber dieser fremde Stamm hat keine Chance, unter der einheimischen Bevölkerung der Region zu überleben, die sich mehr denn je gegen den blutigen Eindringling verbündet hat. Israel kann sich nicht länger auf seine fantasievollen theologischen Behauptungen berufen, um seine gewalttätigen rassistischen Praktiken zu rechtfertigen. Gott billigt nicht das Abschlachten von unschuldigen Kindern. Und das sollten auch Israels amerikanische und westliche Gönner nicht.

In dem Maße, wie sich die öffentliche Meinung im Westen gegen Israel wendet, werden auch seine zynischen Führer ihren Kurs ändern, wenn nicht, um ihr moralisches Ansehen zu wahren, so doch, um ihre Interessen im Nahen Osten zu schützen. Die Änderung der französischen Position, die Israel auffordert, das Töten von Kindern in Gaza zu beenden, ist ein Indikator für die Zukunft.

Israel hat nach dem Ende seines schlimmen Krieges keine guten Optionen mehr. Dies könnte seine letzte Chance sein, sich vom Abgrund zu lösen, den Krieg zu beenden, die Vision von US-Präsident Joe Biden von einer Zweistaatenlösung zu akzeptieren, so unpraktisch sie heute auch sein mag, und Amerikas rote Linien für den Gazastreifen zu akzeptieren: Nein zur Wiederbesetzung, Nein zur ethnischen Säuberung und Nein zur Verkleinerung seiner Gebiete. Doch Netanjahu und seine fanatische Koalition, die Amerika seit Langem für selbstverständlich halten, haben Amerikas Ratschläge wieder einmal ignoriert – sprich abgelehnt -, zum Nachteil beider Seiten.

Lange vor dem Gaza-Krieg sagte ein führender israelischer Journalist, Ari Shavit, den Untergang Israels „wie wir es kennen“ voraus, wenn es den gleichen zerstörerischen Weg weiterverfolge. Und vergangene Woche warnte Ami Ayalon, ehemaliger Leiter des israelischen Geheimdienstes Shin Bet, dass der Krieg und die territoriale Expansion der Regierung zum „Ende Israels“, wie wir es kennen, führen werden. Beide haben Bücher geschrieben, in denen sie Israel vor der dunklen Zukunft warnen, die ihm bevorsteht, wenn es seine Besatzung fortsetzt.

Wie alle anderen gewaltsamen Eindringlinge, von den alten Kreuzrittern bis zu den modernen Kolonialmächten, ist auch dieses letzte koloniale Gebilde, Israel, wie wir es kennen, dazu bestimmt, zu verschwinden, egal wie viel palästinensisches, arabisches und israelisches Blut es vergießt.

Der Gaza-Krieg könnte sich als der Anfang vom Ende erweisen, aber nicht für Palästina. So wie das blutige Regime der südafrikanischen Apartheid implodierte, wird auch das israelische zeitnah untergehen.