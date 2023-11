Die Philippinen teilen der WHO mit, dass sie die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften ablehnen

Am Dienstag verabschiedete das Repräsentantenhaus der Republik der Philippinen eine Resolution, in der die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die von der Weltgesundheitsversammlung (WHA) am 27. Mai 2022 verabschiedeten Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) ablehnt. Ferner lehnt die Resolution Änderungsvorschläge ab, die derzeit von der WHA „im Geheimen verhandelt“ werden und im Mai 2024 von den Mitgliedstaaten angenommen werden sollen.

Unmittelbar nach der Verabschiedung der Resolution teilte der Abgeordnete S. Dan Fernandez, der die Resolution in das Repräsentantenhaus eingebracht hatte und auch Vorsitzender des Ausschusses für öffentliche Ordnung und Sicherheit ist, der WHO schriftlich mit, dass das philippinische Repräsentantenhaus die im Jahr 2022 angenommenen Änderungen der IHR ablehne.

Im Mai 2022 beschloss die WHA stillschweigend, den Zeitraum zu verkürzen, in dem die Länder von künftigen Änderungen der IHR abweichen können. Um die zuvor gewährte längere Frist von 18 Monaten beizubehalten, mussten die Länder der WHO vor dem 1. Dezember 2023 eine kurze Mitteilung über ihre Absicht zukommen lassen, von den von der WHA im Jahr 2022 beschlossenen Änderungen abzuweichen.

Im November lehnte der Oberste Rat der Philippinen diese Änderung ab und ging noch einen Schritt weiter. Er lehnte auch die vorgeschlagenen IHR-Änderungen ab, die im Mai 2024 von den WHO-Mitgliedstaaten verabschiedet werden sollen.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts war die jüngste Resolution, die auf die Website des HOR hochgeladen wurde, die Resolution HR01463 vom 13. November. Wie die Bürgerjournalistin und Datenwissenschaftlerin Super Sally 888 berichtet, wurde jedoch am 28. November die Resolution HR1490 eingereicht, die von der Abgeordneten Fernandez eingebracht und anschließend vom Repräsentantenhaus angenommen wurde. In der Resolution heißt es:

Das Repräsentantenhaus beschließt hiermit, die Regierung aufzufordern, die am 27. Mai 2022 angenommenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften sowie die vorgeschlagenen Änderungen, über die derzeit im Geheimen verhandelt wird und die im Mai 2024 angenommen werden sollen, abzulehnen, da sie eine Bedrohung für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellen, da sie gegen bewährte Gesundheitsprotokolle verstoßen und unsere grundlegenden demokratischen Prinzipien untergraben. Quelle

Der philippinische Kongress besteht aus dem Unterhaus, dem Repräsentantenhaus, und dem Oberhaus, dem Senat. Auf den Philippinen fallen die Beschlüsse in eine von drei Kategorien:

Gemeinsame Resolutionen – bedürfen der Zustimmung des Senats und des Repräsentantenhauses sowie der Unterschrift des Präsidenten. Nach ihrer Verabschiedung haben sie die Kraft und Wirkung eines Gesetzes.

Konkurrierende Resolutionen – werden für Angelegenheiten verwendet, die die Arbeit beider Kammern betreffen, und müssen von beiden Kammern in der gleichen Form verabschiedet werden. Sie werden nicht an den Präsidenten weitergeleitet und haben daher nicht die Kraft und Wirkung eines Gesetzes.

Einfache Entschließungen – befassen sich ausschließlich mit Angelegenheiten, die eine der beiden Kammern betreffen. Als solche werden sie nicht dem Präsidenten übermittelt und haben nicht die Kraft und Wirkung eines Gesetzes.

Es ist unklar, unter welche Art von Resolution HR1490 fällt, aber es ist wahrscheinlich, dass es sich um eine konkurrierende Resolution handelt, da die Diktate der WHO die Arbeit beider Kammern beeinflussen.

Um die Frist der WHO nicht zu versäumen, informierte der Abgeordnete Fernandez als Vorsitzender des Ausschusses für öffentliche Ordnung und Sicherheit die WHO am 28. November schriftlich über die Entscheidung des Obersten Rates:

Wir schreiben Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir die von der 75. Weltgesundheitsversammlung am 27. Mai 2022 angenommenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften von 2005 … in vollem Umfang ablehnen.

Einer der Gründe für die Ablehnung der IHR-Änderungen von 2022 ist, dass der Oberste Rat in den letzten Tagen eine Untersuchung zu den zahlreichen Todesfällen eingeleitet hat, die mit der Reaktion auf die Covid-Pandemie zusammenhängen. „Die Untersuchung wird bis zur Weltgesundheitsversammlung Ende Mai 2024, dem Termin zur Verabschiedung von über 300 bedeutenden IHR-Änderungen, voraussichtlich noch nicht abgeschlossen sein“, erklärte Fernandez gegenüber dem zukünftigen Generaldirektor der WHO.

Hier finden Sie das Schreiben, das Fernandez im Namen des HOR verfasst und im Artikel „Angesichts der bevorstehenden Frist zur Ablehnung der WHO-IHR hat der ehrenwerte Abgeordnete Fernandez die dringende Ablehnung HR1490 veröffentlicht. Er hat auch im Namen des HOR ein Ablehnungsschreiben an die WHO gesendet“, veröffentlicht von Super Sally 888.

Wird die von Bill Gates finanzierte WHO die Meldung des philippinischen Gesundheitsministeriums akzeptieren?

Die IHR besagen:

Die Verfassung der WHO überträgt der Weltgesundheitsversammlung die Befugnis, Vorschriften „zur Verhütung der internationalen Ausbreitung von Krankheiten“ zu erlassen, die nach ihrer Verabschiedung durch die Gesundheitsversammlung für alle Mitgliedstaaten der WHO in Kraft treten, die nicht innerhalb einer bestimmten Frist Einspruch dagegen erheben. [S. 1]

Diese Vorschriften treten 24 Monate nach dem Tag der in Absatz 1 vorgesehenen Notifikation in Kraft, es sei denn (a) einen Staat, der diese Vorschriften oder eine Änderung derselben nach Artikel 61 abgelehnt hat. [Seite 36]

Artikel 61 Ablehnung: Notifiziert ein Staat dem Generaldirektor innerhalb der in Artikel 59 Absatz 1 vorgesehenen Frist, dass er diese Vorschriften oder eine Änderung derselben ablehnt, so treten diese Vorschriften oder die betreffende Änderung für diesen Staat nicht in Kraft. Alle in Artikel 58 aufgeführten internationalen gesundheitspolizeilichen Übereinkünfte oder Regelungen, denen der betreffende Staat bereits beigetreten ist, bleiben für ihn in Kraft. [S. 37] Quelle

Die IHR sehen die Benennung von „Nationalen IHR-Anlaufstellen“ und „IHR-Kontaktstellen“ (für die Durchführung von IHR-Gesundheitsmaßnahmen) sowie von „Vertragsstaaten“ (für die Identifizierung, Bewertung, Meldung und Berichterstattung von Ereignissen gemäß den IHR) vor. In den IHR werden diese Begriffe jedoch nicht im Kontext der Ablehnung oder Nichtteilnahme an den Regelungen verwendet. Stattdessen werden die Begriffe „Staat“ oder „Mitgliedstaat“ verwendet, wenn es um die Nichtteilnahme oder die Ablehnung der IHR geht.

Es ist, gelinde gesagt, schwierig, auf der Website der WHO Informationen darüber zu finden, welche Vertreter der Mitgliedstaaten die Mitteilung eines Landes, das innerhalb einer bestimmten Frist ein Opt-out erklärt hat, akzeptieren.

Zum Beispiel wird die Zusammenarbeit des Vereinigten Königreichs mit der WHO offiziell vom Ministerium für Gesundheit und Soziales („DHSC“) verwaltet. Bedeutet dies, dass die WHO eine Notifizierung des Vereinigten Königreichs nur dann akzeptiert, wenn sie vom DHSC ausgestellt wurde? Das System ist so korrupt, dass es nicht verwunderlich wäre, wenn WHO-Beamte jede Ausrede nutzen würden, um Opt-out-Mitteilungen von Beamten, die ein Land vertreten, zu ignorieren.

Im Fall der Philippinen stellte Super Sally 888 fest: „Der Brief [des Abgeordneten Fernandez] allein reicht nicht aus, damit die Philippinen die IHR-Änderungen ablehnen können; eine formelle Mitteilung muss auch vom Büro des Präsidenten [oder] vom Außenministerium kommen. Aber die Resolution 1490 des Repräsentantenhauses und der Brief an die WHO, der auf dem Briefkopf des Supreme Council of the Philippines geschrieben wurde, werden die Sache vorantreiben. Der Präsident wird Stellung beziehen müssen!

Die Filipino Patriots haben eine Petition an die Regierung der Republik der Philippinen gestartet. Darin werden philippinische Regierungsvertreter und Beamte aufgefordert, das philippinische Volk gegen die drohende Diktatur und das medizinische Kriegsrecht zu verteidigen, das die WHO durch die Änderungen der IHR verhängen will. Filipinos können die Petition HIER lesen und unterzeichnen.

Für alle Völker der Welt wurde auf Citizen Go eine Petition an die Delegierten der bevorstehenden Verhandlungen des Zwischenstaatlichen Verhandlungsgremiums („INB“) der WHO gestartet. Die Petition lautet wie folgt:

Das nächste Treffen des Zwischenstaatlichen Verhandlungsgremiums (INB) vom 4. bis 6. Dezember wird zeigen, ob es einen „ausreichenden“ globalen Konsens für die Ratifizierung der Pandemievereinbarung in den Mitgliedstaaten gibt.

Es besteht dringender Handlungsbedarf, da das nächste Treffen des Zwischenstaatlichen Verhandlungsgremiums (INB) nur noch eine Woche entfernt ist. Werden Sie unterschreiben, um sich dieser totalitären Machtübernahme zu widersetzen? Unterzeichnen Sie noch heute unsere Petition. Quelle