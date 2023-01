Dieses Jahr in der neuen Normalität – Ausgabe 2023

Unsere erste Ausgabe von „Diese Woche im Jahr 2022“ war nicht dem Rückblick auf die Vergangenheit, sondern dem Ausblick auf die Zukunft gewidmet, und genau so wird auch dieses Jahr beginnen.

Was werden die großen Narrative des Jahres 2023 sein? Welche kleineren Geschichten werden ins Rampenlicht gerückt, während die großen Handlungsstränge in den Hintergrund rücken?

Ein Großteil des Jahres 2022 wurde damit verbracht, Herzinfarkte zu erklären, die noch nicht stattgefunden hatten, wie wir es vermutet hatten. Aber man muss kein Vordenker sein, um das zu erkennen.

Ebenso haben wir im letzten Jahr die massive Zunahme der Diskussion über digitale Zentralbankwährungen vorhergesagt … den „Krieg“ in der Ukraine haben wir jedoch nicht kommen sehen.

Die Vorhersage der Zukunft ist ein Glücksspiel.

Was wird also das Jahr 2023 bringen?

1. Mehr Krieg und ein nuklearer Beinahe-Unfall

Die größte Veränderung in der Berichterstattung im Jahr 2022 war, dass „der Krieg“ die „Pandemie“ von den Titelseiten verdrängte. Die russische Invasion in der Ukraine stieß jedoch letztlich auf denselben Stolperstein wie Covid – die Menschen hörten nicht mehr zu. Warum genau das so ist – ob es ihnen an einem „Gefühl der persönlichen Bedrohung“ oder an einem anderen Aspekt der Erzählung fehlte – ist ein Thema für ein anderes Mal.

Aus welchem Grund auch immer, die Energie des Narrativs ist ziemlich schnell verpufft. Sie ist schal geworden, was bedeutet, dass ein großer Teil des Jahres 2023 dazu dienen wird, sie wieder zum Leben zu erwecken.

Das könnte verschiedene Dinge bedeuten – Kriege, die sich ausweiten oder heißer werden.

Eine Ausweitung des Krieges würde bedeuten, dass andere Länder einbezogen werden – wahrscheinlich nicht direkt in der Ukraine. Aber ein anderer Konflikt, in den sich die NATO-Truppen einmischen können.

Simon Tisdall, der Mann mit dem juckendsten Abzugsfinger im westlichen Journalismus, schreibt heute Morgen im „Guardian“ und zählt genüsslich die vielen Orte auf, an denen die NATO selbst einen kleinen Bombenspaß veranstalten könnte, darunter die alten Favoriten: Iran, Syrien und Afghanistan.

Seine umfassendere Warnung bezieht sich auf China, insbesondere auf die Möglichkeit, dass das Land Taiwan gewaltsam an sich reißen könnte. Wenn China sich in seiner eigenen Ukraine engagieren würde, würde das die erlahmenden Kriegsbefürworter – auf beiden Seiten – mit Sicherheit wieder aufmuntern.

Das bedeutet, dass sich der Krieg ausweitet, und dass ein heißer werdender Krieg eine direkte Bedrohung durch einen nuklearen Konflikt bedeuten würde – ein Risiko, das die Presse in der Endphase des Jahres 2022 routinemäßig ansprach. Nicht nur seitens Russland, sondern jetzt auch mit Blick auf Nordkorea.

Es wird keinen Atomschlag geben (fast sicher), aber jeder Beinahe-Zusammenstoß wird von den Medien mit einem Chor von „das war zu knapp“ und „wir müssen etwas ändern, bevor es zu spät ist“ begleitet werden.

Wie auch immer sich das Kriegs-„Problem“ entwickelt, die Kriegs-„Lösung“ wird in eine von zwei Richtungen gehen: Entweder wird der „neue kalte Krieg“ uns vollständig in eine falsche „multipolare Welt“ aufteilen, oder wir werden Journalisten und Experten sehen, die die „altmodischen“ Konflikte anprangern, die „Nationalismus über das globale Wohl“ stellen, und die nach einer „ermächtigten internationalen Organisation“ rufen, um „dem Krieg ein Ende zu setzen“.

Suchen Sie sich aus, was Ihnen lieber ist: zwei nahezu identische hemisphärische Regierungen oder eine globale Regierung.

2. Förderung der Abhängigkeit vom Staat

Vor einigen Tagen schrieb Baroness Bennett aus dem britischen Oberhaus auf „Politics Home“:

Mein Neujahrswunsch … Universelles Grundeinkommen

Das ist bei weitem nicht der einzige UBI-freundliche Artikel, der in letzter Zeit die Runde macht. Meistens beschränken sie sich auf etwas kleinere Medien, aber dennoch ist die Strömung da.

Viele Länder – darunter Deutschland, Finnland und einige US-Bundesstaaten – haben entweder UBI-Versuche durchgeführt oder planen, sie bald durchzuführen.

Ein universelles Grundeinkommen wäre im Wesentlichen ein langfristiger Ersatz für die „Lockdown-Subventionen“ – die Zahlungen an Selbstständige und Kleinunternehmer, nachdem „die Pandemie“ ihre Unternehmen vernichtet hatte.

Es handelt sich um eine weitere vom WEF unterstützte Initiative, und auf der Website des Forums finden sich bereits seit April 2020 Artikel, in denen behauptet wird: „Covid bedeutet, dass wir ein Grundeinkommen brauchen“.

Es ist nicht schwer, die Anziehungskraft des UBI aus der Sicht eines Tyrannen zu erkennen, da es sich um ein System handelt, in dem jeder einzelne Bürger für seinen Lebensunterhalt vollständig vom Staat abhängig ist.

Die Zerstörung von Selbstständigen und Kleinunternehmern in Kombination mit dem UBI würde im Wesentlichen ein System schaffen, in dem man entweder für einen Megakonzern arbeitet oder vom Staat bezahlt wird, wodurch die Fähigkeit (und vielleicht auch der Wunsch), unabhängig zu sein, vollständig ausgelöscht wird.

Kombinieren Sie ein landesweites UBI-System mit programmierbarer digitaler Währung, „persönlichen Kohlenstoff-Fußabdrücken“ und sozialen Kreditsystemen, und Sie haben ein Rezept für eine wahrhaft dystopische Gesellschaft.

3. Kindern „Fleischalternativen“ nahe bringen

Es ist kein Geheimnis, dass der Ersatz von Fleisch durch, ähem, „alternative Proteine“ ein wichtiger Teil der „Great Reset“-Agenda ist. Es gibt einen Grund dafür, dass „you vill eat ze bugs“ zum geflügelten Wort geworden ist – schließlich steht es auf der To-do-Liste des Weltwirtschaftsforums für 2023:

6. Umstellung auf eine gesündere, nachhaltigere Ernährung in Europa, Amerika und Ozeanien um das Fünffache beschleunigen, indem der Pro-Kopf-Verbrauch von Wiederkäuerfleisch auf den Gegenwert von zwei Burgern pro Woche gesenkt wird. Regierungen und Unternehmen müssen eine kohlenstoffarme Ernährungsumstellung fördern.

Aber wie werden sie das tun? Der Widerstand der Erwachsenen gegen diese Idee ist sowohl verständlich als auch weit verbreitet, so dass man sich wahrscheinlich darauf konzentrieren wird, Kinder für diese Idee zu begeistern (sie haben ja bereits damit begonnen).

In diesem Sinne wird es bei den ersten Anzeichen dieser Einführung nicht um Insekten oder im Labor gezüchtetes Fleisch (das die FDA letzten Monat zugelassen hat) oder Hefeschlamm gehen … sondern um kostenlose Schulmahlzeiten.

Wenn die Wirtschaft bröckelt und die Eltern sich abmühen, werden die Politiker anfangen, für kostenlose Schulmahlzeiten für alle Kinder zu werben.

Sobald diese Politik in Kraft getreten ist, werden Kolumnen auftauchen, in denen davon die Rede ist, dass die Schulspeisung „die Kinder über den Klimawandel aufklären“ oder „unsere Kinder verantwortungsvoll ernähren“ soll. Dann werden sie im Stillen die Vorschriften darüber ändern, was die Schulen in ihr Essen tun dürfen, und die Eltern werden es wahrscheinlich nie erfahren.

Es gibt erste Anzeichen dafür, dass sich dies am Horizont abzeichnet.

BONUS: Weihnachten mieten

Wir alle kennen den Satz „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“ wahrscheinlich so gut, dass sich die Mächtigen wünschen, sie hätten ihn nie benutzt.

Nun, jetzt bekommt er ein Facelifting – das gleiche Gefühl in fröhlicher klingenden Worten: Sie werden alles mieten und glücklich sein.

Es gibt zahlreiche Artikel über die Vorteile des Kleiderverleihs, über das Geldverdienen mit dem Vermieten von Kleidung an andere und über den Kampf gegen den Klimawandel durch das Vermieten von Kleidung (raten Sie mal, welcher dieser Links zum „Guardian“ führt).

Die Prinzessin von Wales hat ihren Teil dazu beigetragen, indem sie (angeblich) das Kleid, das sie bei der Verleihung des Earthshot-Preises in Boston trug, gemietet hat.

Ich persönlich finde es toll, dass eine der reichsten Frauen der Welt mit einem Privatjet um die halbe Welt fliegen kann, nur um zwei Stunden lang im Publikum zu sitzen und zu klatschen, und dann für „Nachhaltigkeit“ gelobt wird, weil sie ihr Kleid nur einmal tragen wird (Anmerkung: Ein Kleid von seinen Bediensteten kaufen zu lassen, es einmal zu tragen und es dann wegzuwerfen, ist kein „Mieten“).

Wenn Sie wirklich glauben, dass die gute alte Kate die Absicht hätte, „nichts zu besitzen“, dann habe ich eine Brücke, die Sie … mieten können.

In anderen Artikeln heißt es, dass man ein ganzes Weihnachtsfest mieten kann, von der Dekoration bis zum Baum … und sogar die Geschenke, die man seinen Kindern macht.

Denn wer freut sich nicht auf die nachweihnachtliche Tradition, einem weinenden Kind einen Teddybären aus der Hand zu reißen und ihn zurück in den Laden zu bringen?

Gehen Sie ruhig davon aus, dass diese Kampagne im Verlauf des Jahres 2023 an Fahrt aufnehmen und bis zum nächsten Weihnachtsfest zur Routine werden wird.

Oh, und kaufen Sie solide Medien.

Alles in allem sieht es so aus, als stünde dem OffGuardian ein arbeitsreiches Jahr bevor, und wir haben noch nicht einmal den von Pfizer geplanten „universellen Grippeimpfstoff“ (eine weitere mRNA-Spritze), eine weitere Welle von „inländischen Terrormaßnahmen“ oder die allgegenwärtige Klimawandel-Agenda erwähnt.

Gute Zeiten liegen vor uns. Frohes neues Jahr an alle.