Mord, den sie begangen haben, Teil 2

Es ist Mord, wenn man Menschen, die unbehandelt vom Tod bedroht sind, ein Heilmittel vorenthält. Das medizinische Establishment in den USA und Europa hat mithilfe der Medien und Politiker die Heilung von Covid-19 unterdrückt. Fast alle Covid-Todesfälle sind das Ergebnis der Nichtbehandlung mit bekannten Heilmitteln.

Wie meine Leser wissen, habe ich schon in den ersten Tagen der inszenierten „Covid-Pandemie“ darauf hingewiesen, dass es zwei bekannte Heilmittel gibt, HCQ und Ivermectin, die beide kostengünstig und in den meisten Ländern rezeptfrei erhältlich sind. Ivermectin wurde von einem japanischen Wissenschaftler entdeckt, der dafür den Nobelpreis erhielt. Es ist seit Jahrzehnten weitverbreitet und hat keine Nebenwirkungen. HCQ ist ebenfalls wirksam, kostengünstig und weitverbreitet. Beide werden von der Bevölkerung in Afrika regelmäßig zur Vorbeugung von Flussblindheit und Malaria eingenommen.

Ivermectin wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als unentbehrliches Arzneimittel aufgeführt und ist von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassen. Trotz dieser Fakten unterdrückten die WHO, die FDA, die NIH, die CDC und die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) den Einsatz dieser Mittel.

Mit anderen Worten: Die wichtigsten Regierungsbehörden, die mit dem Schutz der öffentlichen Gesundheit betraut sind, verweigerten der Öffentlichkeit Behandlungen, die alle Gefahren von Covid beseitigt hätten. Im Grunde haben die Gesundheitsbehörden einen Mord begangen, indem sie Medikamente unterdrückten, die sowohl zur Vorbeugung als auch zur Heilung dienen.

Warum haben sie das getan? Ein Grund war eindeutig die Maximierung der Gewinne der mRNA-„Impfstoff“-Konzerne. Ein weiterer Grund ist die Bevölkerungsreduzierung, wenn man den außerordentlichen Anstieg der Sterbefälle in allen Ländern nach der Impfkampagne betrachtet. Die überzähligen Todesfälle führen eindeutig zu einer Verringerung der Bevölkerung, ebenso wie die mit den „Impfstoffen“ verbundene Unfruchtbarkeit.

Selbst heute, wo wir den Beweis haben, dass die mRNA-Injektionen Tod, Unfruchtbarkeit und schwere Verletzungen verursachen, hat die korrupte FDA die Impfung von Kindern und Babys genehmigt. Wenn die Bevölkerungsreduktion nicht die beabsichtigte Folge der tödlichen Injektionen ist, warum werden die Injektionen dann verabreicht? Es ist bekannt, dass sie gegen Covid unwirksam sind und schwerwiegende gesundheitliche Folgen bis hin zum Tod haben.

Dieser Artikel, „Ivermectin ist sicher und wirksam: The Evidence“, abrufbar hier: beschreibt die Geschichte von Ivermectin und die große Anzahl an von Experten begutachteten Studien, die die Sicherheit und Wirksamkeit von Ivermectin belegen. Was die Autorin, Colleen Huber, nicht zu erkennen scheint, ist, dass Ivermectin nicht aufgrund von Unwissenheit seitens der NIH, CDC und FDA unterdrückt wurde. Es wurde unterdrückt, weil sonst das Covid-Impfprogramm nicht hätte durchgeführt werden können. Die mRNA-„Impfstoffe“ umgingen die erforderlichen Tests und wurden im Rahmen eines Notfalls zugelassen. Die Voraussetzung für eine Notfallzulassung ist, dass es keine bekannten Heilmittel gibt. Daher unterdrückte das amerikanische und europäische medizinische Establishment die bekannten Heilmittel. In anderen Teilen der Welt wurden die Heilmittel verwendet und es gab kein Covid-Problem.

Bedenken Sie den Präzedenzfall, den Biden, Fauci, die Medien, die FDA, die NIH, die CDC und die EMA mit der Komplizenschaft der HMOs und der Konzernmedizin geschaffen haben. Millionen von Menschen wurden ermordet, verletzt und unfruchtbar gemacht durch eine öffentliche Gesundheitskampagne, für die es keine Verantwortlichkeit gibt.

Seien Sie bereit. Es wird wieder passieren. In der Tat scheint es, dass wir bereits vorbereitet sind – Ihr Abendbriefing: Die USA wollen China-Ankünfte auf Covid-19 testen. Wie oft muss es noch passieren, bis die Menschen begreifen, dass ihr Leben dem Programm der Elite zur Bevölkerungsreduzierung geopfert wird?

PfizerGate: Tragische Wahrheit hinter COVID-Impfstoffen

Die offiziellen Daten des britischen Office for National Statistics zeigen eindeutig, dass die Sterblichkeitsrate der mit Covid geimpften Personen deutlich höher ist als die der ungeimpften und dass der Anstieg der überzähligen Todesfälle in Großbritannien auf die geimpften Personen zurückzuführen ist. Hier zu finden und hier von Google ersetzt.

Die verschwundenen Babys in Europa

Die mRNA-„Impfstoffe“ verursachen auch Unfruchtbarkeit. Neun Monate nach dem Höhepunkt der Covid-Impfung ist die Geburtenrate in ganz Europa zusammengebrochen. Artikel hier.