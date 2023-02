Der folgende Film von Vera Sharav, Teil 4 einer fünfteiligen Dokumentation, wurde am 2. Februar 2023 auf CHD.TV erstmalig ausgestrahlt. Er enthält Bilder von tatsächlichen Grausamkeiten an Menschen aus Vergangenheit und Gegenwart. Wir bitten um Beachtung! Nachfolgend veröffentlichen wir hier die Übersetzung des Film-Transkriptes.

NIE WIEDER! EINE GLOBALE HERAUSFORDERUNG.

„Dieses Mal sind wir alle Juden.“

Teil 4 von 5

Dr. Vladimir Zelenko

Holocaust-Überlebender der 3. Generation

Ich habe eine Redewendung: „Dieses Mal sind wir alle jüdisch“. Die Rockefellers waren eine der reichsten Familien der Geschichte. Sie hatten das Ölmonopol, Standard Oil war ihr Unternehmen. Und sie waren große Befürworter der Eugenik. Es begann mit der Finanzierung der Initiativen von Margaret Sanger. Sie ist die Gründerin der Birth Control Review. Sie war eine große Befürworterin von Zwangssterilisationen, Abtreibungen und prophylaktischen Maßnahmen, und später war sie die Gründerin von Planned Parenthood. Rockefeller war der wichtigste Finanzier der Eugenik-Forschung in Nazi-Deutschland und in Amerika. Im Jahr 1910 – das hat zwar nichts damit zu tun, zeigt aber ein Verhaltensmuster auf – schickte Rockefeller eine Armee von Propagandisten an jede einzelne medizinische Schule im Land, und ihr Ziel war es, die Verwaltung jeder einzelnen medizinischen Schule zu bestechen, um die Denkmuster und Verschreibungsmuster der neuen Ärzte, die ihren Abschluss machten, zu beeinflussen, und zwar weg von den traditionellen Methoden, die eine jahrtausendelange … tausende von Jahren kollektiver Erfahrung hatten, hin zu ausschließlich pharmazeutischen Big-Pharma-Produkten.

Standard Oil und I.G. Fraben waren eng verflochten

Übrigens waren zu dieser Zeit alle großen Pharmaprodukte auf Erdölbasis, für die Standard Oil das Monopol besaß. Als klar wurde, dass Pharmazeutika auf Erdölbasis Krebs verursachen, gründete Rockefeller die American Cancer Society und vertuschte dieses unangenehme kleine Phänomen. Rockefeller war Eigentümer bzw. Mehrheitseigentümer von IG Farben. IG Farben stellte das Gas Zyklon B her, mit dem Menschen in den Gaskammern der Nazis vergast wurden, Juden, Zigeuner, Slawen, Behinderte, politische Gefangene, vor allem aber Juden. Und Rockefeller gehört auch die Firma, die RU-486 herstellt, die Pille für die Abtreibung am Morgen danach. Wenn man sich alles anschaut, was diese Familie macht, dann hat jede Initiative dieser Familie ein Thema: die Vernichtung von Menschen. Der Grund, warum ich diese eine Familie herausgreife, ist, dass es immer noch die Rockefeller Foundation gibt, die immer noch ihre verrückte Forschung betreibt. Und einer der Mitwirkenden an diesem Völkermord, Dr. Rick Bright, hat die Anordnung von Präsident Trump sabotiert, Hydroxychloroquin für jeden Amerikaner über den Nationalen Medikamentenvorrat verfügbar zu machen. Er hat sie buchstäblich sabotiert und wurde wegen Ungehorsamkeit gefeuert. Jetzt arbeitet er als Direktor bei der Rockefeller Foundation.

Es gibt ein Thema. Das Thema ist, dass diese Familie und viele Familien wie sie bestenfalls teuflisch sind. Sie betrachten den Rest von uns als Ressource, als entbehrliche Ressource und als nutzlose Fresser. Elon Musk stellte vor einem Jahr seine humanoiden Roboter vor, und bei dieser Präsentation sagte er wörtlich, dass diese Roboter 90 % der menschlichen Arbeitskräfte ersetzen werden. Deshalb brauchen wir ein universelles Grundeinkommen. Ich will Ihnen erklären, wozu eine solche Liste von Beziehern Universellen Grundeinkommens tatsächlich ist: glauben Sie, dass diese degenerierten Familien, die das Leben nicht wertschätzen und uns als Ungeziefer betrachten, Geld an „unnütze Esser“ verschenken wollen? Diese Liste des universellen Grundeinkommens wird die Liste derer sein, die zukünftig ausgerottet werden.

Eines ihrer Prinzipien ist, dass die Weltbevölkerung nicht mehr als 500 Millionen Menschen umfassen sollte, was einer Reduzierung um 90 % entspricht, was durch die Georgia Guidestones bestätigt wird. Sie wollen die Weltbevölkerung um 90 % reduzieren, weil der Rest von uns nur Kohlenstoffemittenten sind, keinen Wert haben, keine eigene Göttlichkeit besitzen. Und wenn wir keinen Zweck erfüllen, dann sollten wir liquidiert werden, buchstäblich liquidiert, in Treibstoff oder was auch immer verwandelt werden. Das ist es, was sie sich vorstellen. Das ist es, was sie wollen, das ist es, was sie sagen. Wir sind hier in Amerika in dieser Blase des amerikanischen Exzeptionalismus aufgewachsen, und Elitismus kann hier nicht passieren. Und nun, es passiert genau hier, direkt vor unseren Augen, und wir sind zu selbstgefällig, um etwas dagegen zu tun.

Was die Kinder jetzt zu sehen bekommen, sind diese nicht-binären, blauhaarigen Peter Pans, und man sagt ihnen, dass das normal ist. Hören Sie, es ist mir egal, was diese Leute tun. Lassen Sie sie leben, wie sie wollen, aber halten Sie sich verdammt nochmal von meinen Kindern fern. Ihr habt die Wahl, aber zwingt anderen nicht eure Perversionen auf, mit denen die meisten Menschen nicht einverstanden sind. Und was passiert ist, ist, dass wir Ausschweifung und Perversion normalisiert haben. Das ist ein sehr effektiver Weg, und das wurde absichtlich gemacht, um die Gesellschaft zu demoralisieren. Und wenn eine Gesellschaft demoralisiert ist, ist sie zu dumm, um zu erkennen, was mit ihr gemacht wird.