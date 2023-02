Pfizer wirbt mittels Prominenten mit einem bedauernswerten Werbespot für Covidimpfung

Pfizer hat die Hilfe einiger Prominenter in Anspruch genommen, in der Hoffnung, mehr Coronaimpfstoffe zu verkaufen. In einem trostlosen Werbespot werfen sich Pink, Michael Phelps, Questlove und Jean Smart einen roten Ball in Form von SARS-CoV-2 zu.

„Wenn das wirklich Covid-19 gewesen wäre, wäre ich in Schwierigkeiten, weil ich Asthma habe“, sagt Sängerin Pink in dem Spot. „Und ich leide unter Depressionen“, fügt Michael Phelps hinzu. „Ich habe Diabetes“, sagt Jean Smart. Questlove sagt, er sei übergewichtig. „Für uns ist Corona ein ganz anderes Ding“, sagt er.

The spot, “A Whole Different Ball Game,” has the four tossing around a red SARS-COV-2 shaped ball from frame to frame pic.twitter.com/arDoJmNvCG