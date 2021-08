Diesmal die Generäle zur Rechenschaft ziehen

Raymond McGovern ist ein ehemaliger Angehöriger des US-amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA. McGovern war 27 Jahre lang Mitarbeiter der CIA. Zu seinen Aufgaben gehörte die Mitarbeit an Dossiers wie dem National Intelligence Estimate und dem President’s Daily Brief; gegen Ende seiner Karriere war er für die morgendliche Berichterstattung im Weißen Haus zuständig. 1990 ging er in den Ruhestand.

Wenn nach den Schrecken dieser Woche in Afghanistan die 4-Sterne-Generäle, die für diesen 20-jährigen Marsch der Torheit verantwortlich sind, nicht zur Rechenschaft gezogen werden, wird es noch schlimmer kommen. Keiner wurde für die Katastrophen in Vietnam oder im Irak zur Rechenschaft gezogen, und jetzt bereiten die angeblich klugen 4-Sterne-Generäle und Admirale – man höre und staune – einen Krieg mit China und Russland vor.

Die „zivile Kontrolle“ des Militärs ist eine Fiktion, wenn das Verteidigungs- und das Außenministerium von Windbeutelpolitikern wie Robert Gates und Hillary Clinton geleitet werden, ganz zu schweigen von Präsident Barack Obama, dem das Rückgrat fehlte, sich gegen politische Generäle wie David Petraeus zu behaupten. Das war vor 12 Jahren sonnenklar, als Obama am 24. März 2009 seine erste Truppenverstärkung in Afghanistan ankündigte.

Er behauptete, seine Entscheidung sei das Ergebnis einer „sorgfältigen Überprüfung der Politik“ durch militärische Befehlshaber und Diplomaten, die afghanische und pakistanische Regierung, die NATO und andere internationale Organisationen. Dass er bei dieser wichtigen Entscheidung für eine langsame Aufstockung von Truppen und Ausbildern keine nachrichtendienstlichen Erkenntnisse erwähnt hat, war kein Versehen. Es gab keinen nachrichtendienstlichen Input – genauso wenig wie vor der unseligen „Aufstockung“ der US-Truppen im Irak im Jahr 2007, infolge derer zusätzlich tausend GIs getötet wurden.

General David Petraeus und Verteidigungsminister Robert Gates hatten das Sagen, und sie wussten es am besten. Sie würden ihre eigene Überprüfung der Politik durchführen, vielen Dank dafür. Und wenn das Ergebnis automatisch einen vierten Stern für die Generäle bedeutete, wer wollte sich da beschweren.

Der Druck, der auf Obama lastete, war so deutlich, dass ich, als er seine Entscheidung, die Truppen in Afghanistan aufzustocken, bekannt gab, schrieb: „Willkommen in Vietnam, Mr. President“.

„Der Weg, der vor uns liegt, wird lang sein, warnte Obama. Mit diesem Teil hatte er Recht; das war durch die gewählte Strategie garantiert.“

Es schien nur recht und billig, dass Barbara Tuchmans Tochter Jessica Tuchman Mathews, die damalige Präsidentin der Carnegie-Stiftung, sich gegen die Art von „kognitiver Dissonanz“ geimpft zeigte, vor der ihre Mutter, die Historikerin Barbara Tuchman, in ihrem klassischen Buch Der Marsch der Torheit: von Troja bis Vietnam“ warnte. In einem Carnegie-Bericht über Afghanistan vom Januar 2009 heißt es: „Die einzige sinnvolle Möglichkeit, die Dynamik des Aufstands zu stoppen, ist der Beginn des Truppenabzugs. Die Anwesenheit ausländischer Truppen ist der wichtigste Faktor für das Wiedererstarken der Taliban“.

Viele alte Hasen in den Geheimdiensten und beim Militär waren ebenfalls sehr skeptisch, aber der Kongress und die Mainstream-Medien ließen sich von den Medaillen und Verdienstabzeichen von Petraeus und anderen Generälen blenden, von denen einige sich auf einen weiteren Stern freuten und den Mund hielten. Nur einer brachte den Mut auf, seine Meinung zu sagen. Dabei handelte es sich um den obersten US-Befehlshaber in Afghanistan, General David McKiernan, der einige Monate zuvor seinem Vorgesetzten, Verteidigungsminister Gates, öffentlich widersprochen hatte, als dieser die Aussicht auf eine „Aufstockung“ der Truppen in Afghanistan ins Gespräch brachte.

McKiernan betonte öffentlich, dass keine Truppenaufstockung im Stil des Irak den Konflikt in Afghanistan beenden würde. „Das Wort, das ich für Afghanistan nicht verwende, ist ‚Aufstockung'“, sagte McKiernan und fügte hinzu, dass ein „nachhaltiges Engagement“ erforderlich sei, das viele Jahre dauern könne und letztlich eine politische, nicht militärische Lösung erfordere.

Ein Argument, das Gates anführte, um seinen erklärten Optimismus zu untermauern, brachte uns altgediente Geheimdienstler zum Schmunzeln – zumindest diejenigen, die sich an die USA in Vietnam in den 1960er Jahren, die Sowjets in Afghanistan in den 1980er Jahren und andere gescheiterte Aufstandsbekämpfungen erinnern.

„Die Taliban halten kein Land in Afghanistan und verlieren jedes Mal, wenn sie mit den Koalitionstruppen in Kontakt kommen“, erklärte Gates. War er sich nicht bewusst, dass seine Bemerkung an eine Bemerkung von US-Armeeoberst Harry Summers erinnerte, als der Vietnamkrieg sich seinem Ende näherte?

1974 wurde Summers nach Hanoi geschickt, um zu versuchen, den Status der Amerikaner zu klären, die noch immer als vermisst galten. Gegenüber seinem nordvietnamesischen Amtskollegen, Oberst Tu, machte Summers den Fehler zu prahlen: „Wissen Sie, Sie haben uns nie auf dem Schlachtfeld geschlagen.

Oberst Tu entgegnete: „Das mag so sein, aber es ist auch irrelevant.“

Obamas Generäle ähneln nur allzu sehr den feigen Offizieren, die nie nach unten sahen, was in Vietnam wirklich geschah. Diejenigen, die bei der Pressekonferenz am 24. März 2009 hinter Obama standen, waren klug genug – aber nicht mutig genug – um ihm zu sagen: NEIN; ES IST EINE SCHLECHTE IDEE, Herr Präsident.

Da hätte man nicht zu viel erwarten dürfen. Leider war es nach dieser Pressekonferenz leicht vorherzusagen: „In den Bergen und Tälern Afghanistans werden wahrscheinlich unnötig viele Liter Blut vergossen werden – wahrscheinlich über das nächste Jahrzehnt oder länger. Aber nicht ihr [4-Sterne-]Blut.“

Es wird wieder passieren, es sei denn …

Diesmal muss es eine Verantwortlichkeit für Afghanistan geben. Dies gilt umso mehr, als die Generäle und Admiräle im aktiven Dienst und im Ruhestand nur noch halbherzig vorgehen. Einige von ihnen, wie Admiral Charles Richards, Chef des Strategischen Kommandos der USA, halten einen Atomkrieg für möglich. Anfang des Jahres schrieb Richards, die USA müssten von der grundsätzlichen Annahme, dass der Einsatz von Atomwaffen nahezu unmöglich sei, zu der Aussage übergehen, dass der Einsatz von Atomwaffen eine sehr reale Möglichkeit sei.

Und Admiral a.D. James Stavridis, ehemaliger Befehlshaber der NATO, spricht bereits von einem Krieg mit China „vielleicht in zehn Jahren“.

Rechenschaftspflicht und eine wirksame zivile Kontrolle solcher Generäle können den nächsten „Marsch der Torheit“ verhindern.