Digitale Dominanz: Wie die Kontrolle der Tech-Giganten und der Niedergang der physischen Medien die Unterhaltungsgeschichte neu schreiben könnten

Die Zensur der Tech-Giganten schreibt die Geschichte neu.

Jüngste Ankündigungen großer Unternehmen signalisieren einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie Menschen Inhalte konsumieren. Best Buy hat angekündigt, den Verkauf von DVDs und Blu-Rays nach der Weihnachtssaison 2023 einzustellen. Mit Verweis auf die sich verändernden Verbrauchergewohnheiten erklärte der Elektronikhändler: „Diese Veränderung gibt uns mehr Raum und Gelegenheit, unseren Kunden neue und innovative Technologien anzubieten, die sie erforschen, entdecken und genießen können“. Die Entscheidung folgt auf die Schließung des DVD-Dienstes von Netflix.

Viele Verbraucher mögen dies als unvermeidlich ansehen. Immerhin ist die DVD bisher nicht ausgestorben, da Giganten wie Target und Walmart weiterhin physische Medien verkaufen. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch ein alarmierender Einfluss der Zensur, da die wichtigsten Kanäle für den Erwerb neuer und alter Inhalte von den großen Technologieunternehmen kontrolliert werden, die sich gerne der Vergangenheit bedienen, um die Gegenwart zu beruhigen.

Streaming ist bequem, aber vergänglich. Die Dienste ändern ständig ihre Bibliotheken und lassen ihre Abonnenten in der Luft hängen. Bestimmte Titel können über Nacht verschwinden.

Dieser Zugang ist entscheidend, wenn man bedenkt, wie viele Filme auf den Streaming-Plattformen fehlen.

Ohne die Nachfrage nach ihren physischen Versionen könnten sich diese ikonischen Titel in die unglückliche Reihe der verlorenen Medien einreihen und uns an vergangene Zeiten erinnern, als 75 % der Stummfilme verschwanden. Auch wenn die Gründe unterschiedlich sind – der leicht entflammbare Nitrofilm von damals und die marktgesteuerten Entscheidungen von heute – das Ergebnis ist dasselbe: verlorene kulturelle Artefakte.

Wir haben aus erster Hand erfahren, wie Streaming-Dienste Erzählungen kontrollieren können.

HBO Max und Vom Winde verweht: Im Jahr 2020 entfernte HBO Max vorübergehend den Klassiker „Vom Winde verweht“ aus dem Jahr 1939 wegen seiner Darstellung der Sklaverei und der Afroamerikaner, die als rassistisch unsensibel kritisiert wurde. Nach seiner Rückkehr wurde der Film mit einem neuen Vorspann versehen, der den historischen Kontext und die umstrittene Darstellung erläutert.

Disney+ und Daryl Hannahs Haare in „Splash“: Eines der harmlosen Beispiele betrifft den Film „Splash“ aus dem Jahr 1984. In einer Szene, in der Daryl Hannahs Figur, eine Meerjungfrau, ins Meer rennt, wurden ihre Haare in der Disney+-Version verlängert, um ihren Hintern vollständiger zu bedecken. Diese Änderung wurde von den Fans des Originals mit Belustigung und einigem Augenrollen aufgenommen.

Disney+ und „Star Wars: A New Hope“: Eine der meistdiskutierten Szenen der Filmgeschichte ist der „Wer hat zuerst geschossen“-Moment aus „Star Wars: A New Hope“. Die Szene wurde im Laufe der Jahre mehrfach überarbeitet. Die Version auf Disney+ (die aus einem 4K-Remaster stammt, das George Lucas vor der Übernahme von Lucasfilm durch Disney angefertigt hatte) fügte dem Showdown zwischen Han und Greedo eine weitere Änderung hinzu.

Netflix und „Zurück in die Zukunft Teil II“: Im Jahr 2020 bemerkten die Zuschauer, dass die Netflix-Version des Films einen kleinen Schnitt enthielt, bei dem eine kurze Szene mit einem gewagten Zeitschriftencover ausgelassen wurde. Netflix erklärte, versehentlich eine geschnittene Version erhalten zu haben, und ersetzte diese durch die Originalfassung.

Amazon Prime und „Tom Clancy’s Jack Ryan“: Obwohl es sich nicht um einen Film handelt, ist die umstrittene Kartenszene in der Serie „Tom Clancy’s Jack Ryan“ auf Amazon Prime Video erwähnenswert. In der Serie wurde eine umstrittene Karte von Indien gezeigt. Aufgrund der Reaktionen entfernte Amazon Prime Video die Episode und nahm Korrekturen an der Karte vor, bevor sie wieder online gestellt wurde.

Netflix in Saudi-Arabien und „Patriot Act mit Hasan Minhaj“: In diesem Fall geht es mehr um Zensur als um einfache Bearbeitung. Netflix sah sich mit Kritik konfrontiert, als es eine Episode von „Patriot Act with Hasan Minhaj“ in Saudi-Arabien zurückzog, weil sie die saudische Regierung kritisierte. Netflix erklärte, sich an die lokalen Gesetze zu halten.

Der Rückgang der DVD-Verkäufe zeichnet ein düsteres Bild für diejenigen, die ihre künstlerische Integrität bewahren und eine gedruckte Kopie behalten wollen. Die DVD-Verkäufe sind von satten 16,3 Milliarden Dollar im Jahr 2005 auf nur noch 2,2 Milliarden Dollar im Jahr 2018 gesunken. Das ist ein erstaunlicher Rückgang von 86 Prozent. Für die DVD-Hersteller mag das ein deutliches Zeichen sein, aber was bedeutet das für die Zuschauerinnen und Zuschauer?

Wenn Plattformen die Einschaltquoten diktieren können, stellt dies eine Bedrohung für die Meinungsfreiheit dar. Inhalte können nach Belieben einiger weniger unterdrückt oder hervorgehoben werden, wodurch Zensur leicht verschleiert werden kann. Ohne physische Medien als Schutz besteht die Gefahr, dass unterschiedliche Stimmen und historische Chroniken verloren gehen.

Die Anziehungskraft des Streamings ist unbestreitbar: Es ist sofort verfügbar, umfassend und oft erschwinglich. Aber wenn die Preise in die Höhe schnellen und die Kataloge schrumpfen, könnte die Anziehungskraft schwinden. Vielleicht, und das ist die Ironie des Schicksals, könnten die Beschränkungen für digitale Inhalte dem DVD-Markt neues Leben einhauchen. Bis dahin sollten die Verbraucher wachsam bleiben und sich der Macht und des Einflusses der Streaming-Giganten bewusst sein.

Der Aufstieg von Streaming-Plattformen und digitalen Medien hat den Zuschauern weltweit einen nie dagewesenen Komfort gebracht. Mit nur einem Klick können sie von zu Hause aus auf Tausende Filme und Fernsehsendungen zugreifen. Doch während physische Medien wie DVDs und Blu-Rays in den Annalen der Unterhaltungsgeschichte verschwinden, wächst die Sorge: Bedeutet dieser Wandel, dass die digitalen Medien verschwinden?

Hier sind einige der wichtigsten Punkte.

1) Zentrale Kontrolle über Inhalte:

Bei digitalen Streaming-Plattformen werden die Inhalte oft zentral kontrolliert. Im Gegensatz zu einer DVD, die man besitzt und immer wieder anschauen kann, kann ein digitaler Titel auf einer Streaming-Plattform ohne Vorankündigung geändert oder entfernt werden. Durch diese zentrale Kontrolle können Änderungen schnell und überall vorgenommen werden. Wenn ein Streaming-Dienst beschließt, eine Szene zu ändern oder eine Episode zu entfernen, wird dies sofort auf der Plattform für alle Nutzer sichtbar.

2) Einhaltung regionaler Gesetze und Empfindlichkeiten:

Streaming-Dienste sind in verschiedenen Regionen und Ländern tätig, die jeweils ihre eigenen kulturellen Normen und rechtlichen Einschränkungen haben. Um ein breites Publikum zu erreichen und den lokalen Vorschriften zu entsprechen, können diese Plattformen Inhalte bearbeiten, die als unangemessen oder anstößig angesehen werden. Dies gewährleistet zwar eine breitere Zugänglichkeit, bedeutet aber auch, dass die Zuschauer häufig eine bearbeitete Version sehen, die keine Kontroversen auslöst, und nicht die Originalversion.

3) Mangelnde Haltbarkeit:

Einmal produziert, sind physische Medien für immer da. Wenn eine kontroverse Szene auf einer DVD enthalten ist, bleibt diese DVD unverändert. Digitale Inhalte haben diese Beständigkeit nicht. Streaming-Plattformen können Inhalte aufgrund von Rückmeldungen, Veränderungen des sozialen Klimas oder Unternehmensentscheidungen leicht bearbeiten oder entfernen. Diese Flexibilität macht digitale Medien anfälliger für Veränderungen nach der Veröffentlichung.

4) Kommerzielle Interessen:

Streaming-Plattformen sind Unternehmen, die Rentabilität und breite Akzeptanz anstreben. Es besteht die Sorge, dass Inhalte nicht nur aus kulturellen oder rechtlichen Gründen verändert werden, sondern auch, um Werbetreibende, Sponsoren oder bestimmte Zuschauergruppen nicht zu verärgern. Ein solcher kommerzieller Druck könnte zu einer Selbstzensur führen, bei der die Plattformen proaktiv Inhalte bearbeiten, von denen sie glauben, dass sie spaltend wirken könnten.

5) Fragen der Archivierung:

Mit physischen Medien könnten Bibliotheken, Archive und Sammler Originalaufnahmen von Filmen und Fernsehsendungen aufbewahren und so sicherstellen, dass künftige Generationen die Inhalte so sehen können, wie sie ursprünglich gedacht waren. Die Dominanz digitaler Plattformen stellt eine Herausforderung für solche Archivierungsbemühungen dar, insbesondere wenn die Originalversionen von Filmen oder Episoden verändert oder gelöscht werden.

Die sich wandelnde Landschaft der Film- und Fernsehindustrie, die früher durch eine Vielzahl von Produktionsfirmen, unabhängigen Studios und verschiedenen Vertriebskanälen gekennzeichnet war, wird nun zunehmend von einigen wenigen Technologiegiganten beherrscht. Dieser Wandel hat nicht nur tiefgreifende Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Inhalte produziert und verbreitet werden, sondern auch darauf, wie sie bewahrt und zugänglich gemacht werden.

Streaming-Plattformen wie Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ und Disney+ sind zu zentralen Akteuren in der Unterhaltungsindustrie geworden. Indem sie Inhalte direkt an die Verbraucher liefern und traditionelle Vertriebskanäle wie Kinos oder Kabelfernsehen umgehen, haben sie erheblichen Einfluss gewonnen. Ferner haben sich diese Technologiegiganten von reinen Distributoren zu beeindruckenden Produzenten von Inhalten entwickelt, die das Angebot traditioneller Studios oft in den Schatten stellen.

Parallel zur digitalen Entwicklung ist jedoch auch ein Rückgang der physischen Medien – DVD, Blu-Ray und andere – zu verzeichnen. Mit dem Verschwinden der physischen Medien verschwindet nicht nur ein Format, sondern auch eine Form der Konservierung von Inhalten. DVDs und Blu-Rays sorgten dafür, dass ein einmal produzierter Film oder eine Fernsehsendung in diesem Zustand unveränderlich blieb. In der digitalen Welt hingegen sind die Inhalte flüssiger und können nahtlos verändert oder gelöscht werden.

Diese Verlagerung auf die digitale Ebene und der Niedergang der physischen Medien kann für die Technologiegiganten ein Segen sein, was die Kontrolle über die Inhalte betrifft. Sie können nun Inhalte ohne lange Vorankündigung bearbeiten oder entfernen, was ihnen ermöglicht, Material zu löschen, das als unangemessen, kontrovers oder veraltet gilt. Diese Formbarkeit digitaler Inhalte wirft ernsthafte Bedenken hinsichtlich der künstlerischen Integrität, der Bewahrung von Inhalten und einer möglichen Zensur auf.

Mit ihren datengesteuerten Strategien festigen die Technologiegiganten ihre Vormachtstellung. Indem sie die Vorlieben der Nutzer verstehen, können sie Inhalte produzieren, die besser auf die wahrgenommene Nachfrage abgestimmt sind. Dieser algorithmische Ansatz kann jedoch dazu führen, dass experimentelle oder Nischeninhalte an den Rand gedrängt werden.

Die Finanzstrukturen dieser Plattformen, die sich auf Abonnementsmodelle, Werbeeinnahmen und in einigen Fällen auf integrierte Verkäufe wie die E-Commerce-Anbindungen von Amazon stützen, sichern ihre Dominanz. Im Gegensatz zu traditionellen Studios, deren Erfolg von Kassenschlagern oder Einschaltquoten abhängt, verfügen Technologieplattformen über eine stabilere Einnahmequelle.

Das Kernproblem bleibt jedoch bestehen: Mit dem Niedergang der physischen Medien und der Konsolidierung der Macht der Technologieplattformen besteht die Gefahr, dass Inhalte sowohl in ihrer ursprünglichen Form als auch in ihrer Verfügbarkeit verloren gehen. Für unabhängige Autoren könnte es eine Herausforderung sein, dafür zu sorgen, dass ihre Inhalte zugänglich und unverändert bleiben.