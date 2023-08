Digitale ID, CBDC und Tokenisierung*“ können das Vertrauen in Geldströme erleichtern: BIZ

*Tokenisierung bezeichnet in der Computerlinguistik die Segmentierung eines Textes in Einheiten der Wortebene (manchmal auch Sätze, Absätze o. Ä.).

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) veröffentlicht einen Bericht, in dem vorgeschlagen wird, dass die digitale Identität, die digitale Zentralbankwährung (CBDC) und die Tokenisierung das Vertrauen in Geldströme erleichtern können.

Das BIZ-Arbeitspapier „Trust Bridges and Money Flows“ (Vertrauensbrücken und Geldströme) stellt sich eine Zukunft vor, in der CBDCs und tokenisiertes Geld mit digitaler Identität verknüpft und in einem [einheitlichen] elektronischen Hauptbuch gespeichert werden.

„Im Bereich des kreditbasierten Geldes spielt Vertrauen eine Schlüsselrolle“, heißt es in dem Bericht, und weiter: „Das Vertrauen in den Inhaber des Geldes kann durch nationale (digitale) Identitätssysteme, Sanktionslisten und […] Infrastruktur erleichtert werden.“

Die Autoren argumentieren auch, dass tokenisiertes Geld zu größerem Vertrauen in grenzüberschreitende Zahlungen führen würde.

„Die Tokenisierung von Geld verändert die Vertrauensbeziehungen und ermöglicht eine potenziell effizientere Marktstruktur für den Geldaustausch“ Vertrauensbrücken und Geldströme, BIZ, Juli 2023

„Tokenisiertes Geld ist jedoch nicht mit Anonymität verbunden“, heißt es in dem Bericht, und weiter: „Die Identität der Token-Besitzer und die Art der Transaktionen können immer noch von den zuständigen Stellen überwacht werden.“

Genau hier kommt die digitale Identität ins Spiel. Transaktionen werden nicht anonym sein wie bei physischem Bargeld.

„Eine neue Art von Finanzmarktinfrastruktur – ein einheitliches Hauptbuch – könnte die Vorteile der Tokenisierung voll ausschöpfen, indem sie Zentralbankgeld, Token-Einlagen und Token-Vermögenswerte auf einer programmierbaren Plattform kombiniert.“ Blueprint for the Future Monetary System, BIZ, Juni 2023

„Der Hauptbestandteil von tokenisiertem Geld ist das elektronische Hauptbuch, nicht die vollständige Dezentralisierung wie bei Distributed-Ledger-Technologien“. Vertrauensbrücken und Geldströme, BIZ, Juli 2023

Quelle: BIZ

Letzten Monat veröffentlichte die BIZ einen Bericht mit dem Titel „Blueprint for the future monetary system: improving the old, enabling the new„, in dem näher erläutert wird, wie Token tatsächlich funktionieren.

Grundsätzlich enthält ein Token sowohl die „Regeln“ dafür, was der Vermögenswert tun kann und was nicht (Programmierbarkeit), als auch die „Hintergrundinformationen“ darüber, was der Vermögenswert ist, wem er gehört und woher er kommt.

Wenn Banker und Ökonomen von Programmierbarkeit bei Token-basierten CBDCs sprechen, meinen sie damit, dass Regeln dafür gelten, wann, wo und wie Sie Ihr Geld ausgeben können.

„Man könnte eine potenziell […] dunklere Welt haben, in der die Regierung beschließt, dass Einheiten des Zentralbankgeldes verwendet werden können, um einige Dinge zu kaufen, aber nicht andere Dinge, die sie als weniger wünschenswert erachtet, wie z.B. Munition oder Drogen oder Pornografie oder etwas in der Art.“ Eswar Prasad, WEF-Jahrestagung der New Champions, Juni 2023

Wie Eswar Prasad, Professor an der Cornell University, letzten Monat auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) erklärte:

„Wenn man über die Vorteile des digitalen Geldes nachdenkt, gibt es ein enormes Gewinnpotenzial. Es geht nicht nur um digitale Formen von digitalem Geld, sondern auch um Programmierbarkeit – Einheiten von Zentralbankgeld mit Verfallsdatum.

„Man könnte […] eine potenziell bessere – oder manche würden sagen, eine dunklere Welt – haben, in der die Regierung entscheidet, dass Einheiten des Zentralbankgeldes verwendet werden können, um einige Dinge zu kaufen, aber nicht andere Dinge, die sie als weniger wünschenswert erachtet, wie z.B. Munition oder Drogen oder Pornografie oder so etwas, und das ist sehr mächtig in Bezug auf die Verwendung eines CBDC, und ich denke auch extrem gefährlich für die Zentralbanken.“

Während Prasad betonte, dass die Programmierung von CBDC für wirtschafts- oder sozialpolitische Zwecke die Integrität der Zentralbanken beeinträchtigen könnte, erklärte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, kürzlich, dass die Programmierbarkeit den Geschäftsbanken überlassen würde.

„Für uns [Zentralbanken] wäre die Ausgabe einer digitalen Währung, die Zentralbankgeld wäre, nicht programmierbar […] Diejenigen, die die Verwendung einer digitalen Währung mit der Programmierbarkeit in Verbindung bringen können, wären die Intermediäre – also die Geschäftsbanken“ Christine Lagarde, BIZ-Innovationsgipfel, März 2023

Im März sagte Lagarde, dass eine Zentralbank nicht für die Programmierung einer digitalen Währung zuständig sein würde.

„Für uns [Zentralbanken] wäre die Ausgabe einer digitalen Währung, die Zentralbankgeld wäre, nicht programmierbar – sie wäre nicht mit einer bestimmten Einschränkung verbunden, sei es zeitlich oder in Bezug auf die Art der Verwendung – das wäre für mich ein Gutschein. Es wäre keine digitale Währung“, sagte Lagarde.

„Diejenigen, die die Verwendung digitaler Währungen mit der Programmierbarkeit in Verbindung bringen können, wären die Intermediäre – die Geschäftsbanken.

„Und das ist ihr Geschäft. Sie wissen, wie man das macht, aber wenn wir sagen, dass ein Dollar ein Dollar ist, egal ob bar oder digital, oder ein Euro ein Euro ist, egal ob bar oder digital, dann kann es für uns [Zentralbank] nicht programmierbar sein.

„Es kann mit Konditionalität verbunden sein, was etwas anderes ist, aber nicht programmierbar“, fügte sie hinzu.

Der stellvertretende geschäftsführende Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) und ehemalige stellvertretende Gouverneur der People’s Bank of China (PBoC), Bo Li, sagte im Oktober 2022 bei einem hochrangigen Rundtischgespräch über CBDC in Washington, DC, zur Programmierbarkeit von CBDC

„Durch die Programmierung von CBDC kann dieses Geld genau darauf ausgerichtet werden, welche Art von Menschen es besitzen können und wofür es verwendet werden kann.“ Bo Li, IWF, Oktober 2022

Bo Li, stellvertretender geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) und ehemaliger stellvertretender Gouverneur der People’s Bank of China (PBoC), sagte im Oktober 2022 bei einem hochrangigen Rundtischgespräch über CBDC in Washington, DC, über die Programmierbarkeit von CBDC:

„CBDC kann es Regierungsbehörden und Akteuren des privaten Sektors ermöglichen, zu programmieren – intelligente Verträge zu erstellen – um gezielte politische Funktionen zu ermöglichen. Zum Beispiel die Auszahlung von Sozialleistungen, Konsumgutscheine oder Lebensmittelmarken.“

„Durch die Programmierung von CBDC können diese Gelder genau darauf ausgerichtet werden, welche Art von Menschen sie besitzen können und wofür dieses Geld verwendet werden kann“, fügte er hinzu.

Während Lagarde also sagt, dass die Zentralbanken kein Interesse an der Programmierung von CBDCs haben, erforschen Zentralbanken auf der ganzen Welt tatsächlich die Programmierbarkeit, auch wenn die Zentralbanken selbst nicht diejenigen sind, die die eigentliche Programmierung vornehmen.

„Welche Art von CBDC-Designs könnte ohne Programmierbarkeit eingeführt werden, würde aber die Möglichkeit offen lassen, diese bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt einzuführen, ohne dass eine größere Umgestaltung erforderlich wäre?“ Digitale Zentralbankwährungen: aktuelle politische Perspektiven, BIZ, Mai 2023

Im Mai veröffentlichte die BIZ einen 10-seitigen Bericht mit dem Titel „Central bank digital currencies: ongoing policy perspectives„, in dem die Frage aufgeworfen wurde, ob die Programmierbarkeit durch die Hintertür nach der Einführung einer CBDC eingeführt werden könnte.

Während die BIZ anerkannte, dass Blockchain die Programmierbarkeit unterstützen könnte, überlegte die Zentralbank für Zentralbanken, ob Blockchain tatsächlich notwendig sei und ob die Programmierbarkeit zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden könnte.

In dem Bericht heißt es: „Die Verwendung der Blockchain-Technologie innerhalb von CBDC-Systemen bleibt eine Möglichkeit, obwohl sie für das Funktionieren eines potenziellen CBDC-Systems nicht als wesentlich angesehen wird.“

Es kann jedoch „zusätzliche Verwendungsmöglichkeiten für die Blockchain-Technologie und damit verbundene Konzepte innerhalb des Kryptoasset-Ökosystems geben, die die Funktionalität eines CBDC potenziell erweitern könnten (z. B. die Ermöglichung bestimmter Arten von Programmierbarkeit, Micropayments).“

„Beim IWF arbeiten wir intensiv am Konzept einer globalen CBDC-Plattform für den Handel und das Risikomanagement“ Kristalina Georgieva, IWF, Juni 2023

Auf einer Veranstaltung in Marokko im vergangenen Monat sagte die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, dass die CBDCs zwischen den Ländern interoperabel sein müssten und dass der IWF aus diesem Grund an dem Konzept einer globalen CBDC-Plattform arbeite.

„Wenn wir erfolgreich sein wollen, dürfen die CBDCs keine fragmentierten nationalen Angebote sein“, sagte Georgieva.

„Um die Transaktionen effizienter und fairer zu gestalten, brauchen wir Systeme, die die Länder miteinander verbinden.

„Mit anderen Worten: Wir brauchen Interoperabilität.

„Aus diesem Grund arbeiten wir beim IWF intensiv an dem Konzept einer globalen CBDC-Plattform für den Handel und das Risikomanagement“, fügte sie hinzu.

Auf der gleichen Konferenz in Marokko sagte Tobias Adrian vom IWF, der auch Mitverfasser des gestrigen BIZ-Berichts über „Vertrauensbrücken und Geldströme“ ist, dass die Tokenisierung von Vermögenswerten und Geld ein großes Potenzial habe und dass „tokenisierte Einlagen selbst hinterlegt und direkt ausgetauscht werden könnten.„

Da ein Token eine digitale Darstellung von Geld, Gütern, Vermögenswerten und Rechten auf einer programmierbaren Plattform sein kann, besteht der nächste Schritt darin, so ziemlich alles in der Natur zu tokenisieren.

„Wir fangen an, über Preise für Wasser, Bäume und Biodiversität nachzudenken […] Wie fangen wir an, Token zu setzen?“ Michael Sheren, COP27, November 2022

In einer Rede auf der COP27 in Ägypten im vergangenen Jahr sagte der ehemalige Berater der Bank of England, Michael Sheren, dass Kohlenstoff „sehr schnell in ein System übergeht, in dem er einer Währung nahe kommt“, und dass als nächstes die Tokenisierung von Natur und Biodiversität auf der Tagesordnung steht, wobei Orte wie Indonesien, Brasilien und Afrika „absolut entscheidend“ sein werden.

„Kohlenstoff haben wir bereits erkannt„, sagte er und fügte hinzu: „Kohlenstoff entwickelt sich sehr schnell zu einem System, das einer Währung sehr nahe kommt, da man eine Tonne absorbierten oder gebundenen Kohlenstoffs nehmen und eine Preiskurve für die Zukunft erstellen kann, mit einer Finanzdienstleistungsarchitektur und Dokumentation.“

„Der südliche Teil der Welt hat einen weitaus höheren Wert als große Teile des nördlichen Teils“, so Sheren.

„Und wenn wir darüber nachdenken, Wasser, Bäume und biologische Vielfalt mit Preisen zu versehen, werden wir feststellen, wo das liegt […]

„Wie fangen wir an, Token zu setzen?“, fügte er hinzu.