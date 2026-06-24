Digitale ID: Das Gefängnis der Zukunft braucht keine Polizei oder Richter

Die digitale Identität wird der Öffentlichkeit als Werkzeug der Bequemlichkeit verkauft. Weniger Bürokratie. Schnellere Behördengänge. Schutz vor Betrug. Altersnachweise mit einem Klick. Alles einfacher, sicherer und effizienter.

Doch Kritiker warnen: Hinter dem Versprechen der digitalen Modernisierung könnte die größte Verschiebung von Macht zwischen Bürger und Staat seit dem Aufkommen des Internets stehen.

Denn die eigentliche Frage lautet nicht, ob digitale Identitäten praktisch sind. Die eigentliche Frage lautet: Was passiert, wenn man ohne sie nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann?

Stellen wir uns eine Welt vor, in der jede Banktransaktion, jede Reisebuchung, jeder Online-Kommentar, jeder Behördengang und jeder Zugang zum Gesundheitssystem an eine digitale Identität gekoppelt ist. Technisch wäre es dann möglich, Menschen nicht mehr mit Polizeieinsätzen, Gerichtsverfahren oder Gefängniszellen zu sanktionieren – sondern mit einem Mausklick.

☝️⚠️Kritiker der digitalen ID warnen:



Sobald jede Banktransaktion, jede Reise, jeder Online-Kommentar und jeder Zugang zu Dienstleistungen an eine digitale Identität gekoppelt ist, braucht es keine Polizeirazzien oder Gefängniszellen mehr, um Menschen zu sanktionieren.



Konten… pic.twitter.com/aF9KarGL3J — Don (@Donuncutschweiz) June 16, 2026

Kein Prozess. Keine Verhaftung. Keine Handschellen.

Das Bankkonto wird eingefroren. Die Kreditkarte funktioniert nicht mehr. Die Zug- oder Flugbuchung wird verweigert. Der Zugang zu bestimmten Dienstleistungen wird gesperrt. Wer ausgeschlossen wird, bleibt äußerlich frei – und ist dennoch vom gesellschaftlichen Leben abgeschnitten.

Befürworter digitaler Identitäten halten solche Szenarien für überzogen. Sie verweisen auf die Bekämpfung von Identitätsdiebstahl, effizientere Verwaltungsabläufe und die Möglichkeit, Bürgern mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben.

Doch die Sorge der Kritiker richtet sich nicht gegen die digitale ID als Plastikersatz für den Personalausweis. Sie richtet sich gegen die Infrastruktur, die dadurch entsteht.

Denn erst die Kombination aus digitaler Identität, digitalen Zahlungsmitteln, künstlicher Intelligenz und umfassender Datenauswertung ermöglicht eine Form der Kontrolle, die frühere autoritäre Systeme nie erreichen konnten.

Ein Sozialkreditsystem wie in China? Persönliche CO₂-Budgets? Die Einschränkung bestimmter Käufe? Zugang zu Dienstleistungen nur bei regelkonformem Verhalten?

Was heute als dystopische Zukunftsvision erscheint, wäre technisch umsetzbar, sobald sämtliche gesellschaftlichen Funktionen über eine zentrale digitale Identität verknüpft werden.

Die Erfahrungen der COVID-19-Pandemie haben gezeigt, wie schnell Freiheiten eingeschränkt werden können. Menschen durften nicht reisen, nicht arbeiten, ihre Angehörigen nicht besuchen oder am öffentlichen Leben teilnehmen. Maßnahmen, die viele zuvor für unvorstellbar hielten, wurden innerhalb weniger Wochen Realität.

Die entscheidende Frage lautet daher: Welche Sicherungen verhindern, dass eine digitale Infrastruktur künftig für politische oder gesellschaftliche Steuerung genutzt wird?

Wer kontrolliert die Daten? Wer entscheidet über Zugänge und Ausschlüsse? Wer überprüft die Algorithmen? Und welche Möglichkeiten haben Bürger, sich dem System zu entziehen?

Die Debatte über die digitale ID ist deshalb weit mehr als eine technische Diskussion. Sie ist eine Auseinandersetzung darüber, ob Grundrechte auch im digitalen Zeitalter unveräußerliche Rechte bleiben – oder zu Privilegien werden, die gewährt, eingeschränkt oder entzogen werden können.

Das Gefängnis der Zukunft braucht möglicherweise keine Mauern mehr.

Es braucht nur einen digitalen Schlüssel.

Und die Frage, die sich heute stellt, lautet: Wer hält ihn in der Hand?