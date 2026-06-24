Kennzeichenscannern! Es ging nie um Ihr Auto

Die neue Generation der Überwachung zielt auf den Menschen

Über Jahre hinweg wurde der Ausbau automatischer Kennzeichenscanner mit einem einfachen Argument begründet: Sie sollten gestohlene Fahrzeuge finden, Straftäter aufspüren und die Polizei bei Ermittlungen unterstützen. Die Kameras würden lediglich Nummernschilder erfassen – nicht die Menschen dahinter.

Doch genau dieses Versprechen gerät nun ins Wanken.

Ein neues System des italienischen Rüstungs- und Sicherheitskonzerns Leonardo zeigt, wie sich die Technologie verändert. Neben Kennzeichen sollen künftig auch die digitalen Signale erfasst werden, die jeder Mensch täglich mit sich trägt: Smartphones, Smartwatches, Bluetooth-Geräte, Fahrzeug-Infotainmentsysteme oder andere elektronische Sender.

Damit verschiebt sich der Fokus der Überwachung grundlegend. Nicht mehr das Fahrzeug steht im Mittelpunkt, sondern der Mensch.

Denn ein Auto kann verkauft, gemietet oder das Kennzeichen gewechselt werden. Das Smartphone in der Hosentasche, die Smartwatch am Handgelenk oder die elektronischen Geräte im Fahrzeug begleiten ihren Besitzer dagegen oft über Jahre. Aus der Kombination dieser Signale entsteht eine Art digitaler Fingerabdruck, der eine Person auch dann wiedererkennbar macht, wenn das eigentliche Fahrzeug längst ein anderes ist.

Der entscheidende Punkt: Die Technologie muss nicht wissen, wer jemand ist. Es genügt, zu wissen, dass sich dieselbe Kombination von Geräten immer wieder an denselben Orten bewegt. Aus diesen Daten lassen sich Wohnorte, Arbeitswege, soziale Kontakte und tägliche Gewohnheiten ableiten.

Damit erhält die Überwachung eine neue Dimension. Bisher lautete die Frage: Wem gehört dieses Auto? Künftig könnte sie lauten: Welche Person bewegt sich hier?

Bürgerrechtler warnen seit Jahren vor der massenhaften Erfassung von Kennzeichen. Doch die Verbindung von Fahrzeugdaten mit elektronischen Geräten geht weit darüber hinaus. Sie schafft die Möglichkeit, Bewegungsprofile praktisch jedes Bürgers zu erstellen, ohne dass ein konkreter Verdacht vorliegen muss.

Besonders bemerkenswert ist dabei, wie geräuschlos diese Entwicklung stattfindet. Es gibt keine großen Gesetzesdebatten, keine Volksabstimmungen und kaum öffentliche Diskussionen. Die bestehende Infrastruktur wird lediglich erweitert. Aus dem Kennzeichenscanner wird ein Sensor, der die digitale Umgebung eines Menschen erfasst.

Die offizielle Begründung lautet selbstverständlich Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung. Kritiker sehen darin jedoch den Aufbau einer Infrastruktur, die weit über die Fahndung nach Straftätern hinausgeht.

Rückblickend erscheint die eigentliche Frage daher in einem neuen Licht: Ging es bei den Kennzeichenscannern jemals wirklich nur um das Auto?

Die neuen Systeme legen nahe, dass das Fahrzeug möglicherweise immer nur der erste Schritt war. Das eigentliche Ziel war der Mensch, seine Bewegungen und die digitalen Spuren, die er im Alltag hinterlässt.