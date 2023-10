Digitale Identitäten im Aufschwung: Wie der „Great Reset“ im Schatten des Israel-Hamas-Konflikts voranschreitet.

Kit Knightly

„Wir benötigen einen neuen Ansatz für die digitale Identität“, so die Autoren eines „Agenda-Artikels“ für das Weltwirtschaftsforum, der am 28. September veröffentlicht wurde.

Digitale Identität war in letzter Zeit oft in den Nachrichten, wurde aber in der vergangenen Woche im Nebel der Israel-Hamas-Situation verborgen.

Im vergangenen Monat veröffentlichte das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen seine rechtlichen Leitlinien für digitale Identitäten sowie die „Mobilisierung“ der globalen Führung mit einem 400-Millionen-Dollar-Fonds zur „Stärkung“ von digitalen Identitätsprogrammen in über 100 Ländern.

Verschiedene Länder gehen bereits in diese Richtung. Mehrere US-Bundesstaaten geben bereits digitale Identitäten aus oder planen dies in naher Zukunft, ebenso wie Kenia, Somalia, Bhutan und Singapur. Das System in Österreich wird im Dezember online gehen.

Erst letzte Woche veröffentlichte Forbes Australia seinen Leitfaden dafür, was „Australier über digitale Identitäten wissen müssen“, und 9News berichtete, dass sie möglicherweise schon im nächsten Jahr eingeführt werden könnten.

Erst vor zwei Tagen prognostizierte die Zeitschrift der Australian Law Society dasselbe.

Unterdessen ändert in Australien auch die weltweit 21. größte Bank ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen, um ihr das „De-Banking“ von Kunden zu ermöglichen.

Die „überarbeiteten“ Allgemeinen Geschäftsbedingungen der National Australia Bank treten am 1. November in Kraft und enthalten in Klausel 11: „NAB kann Ihr Konto nach eigenem Ermessen jederzeit schließen“.

Die Gründe, aus denen NAB erwägt, Klausel 11 durchzusetzen, sind interessant zu lesen [Hervorhebung hinzugefügt]:

Die National Australia Bank (NAB) kann verschiedene Faktoren berücksichtigen, wenn sie ihre Rechte und Ermessensspielräume ausübt. Dazu können gehören:

[…] (e) Die öffentlichen Aussagen der NAB, einschließlich solcher, die sich auf den Schutz schutzbedürftiger Personen, die Umwelt oder Nachhaltigkeit beziehen;

(f) Die Erwartungen der Gemeinschaft und mögliche Auswirkungen auf das Ansehen der NAB;

Ab dem 1. November behält sich NAB also das Recht vor, ihr Konto zu schließen, wenn Sie etwas sagen, das sie über den Klimawandel oder „schutzbedürftige Personen“ nicht billigen.

In Großbritannien wurde erst vor zwei Tagen gemeldet, dass die Regierung plant, jedes Passfoto in ihren Unterlagen in eine Gesichtserkennungsdatenbank hochzuladen. Big Brother Watch berichtet:

❌We did NOT consent to this!



The Government plans to put your passport photo on a giant facial recognition database.#StopFacialRecognition pic.twitter.com/sblrMJV7xk — Big Brother Watch (@BigBrotherWatch) October 12, 2023

Gleichzeitig berichtet die britische Regierung trotz „rekordverdächtiger Gewinne“ der Energieunternehmen letzten Winter, dass sie die Energiepreise weiter erhöhen müssen, um „Energieunternehmen vor der Pleite zu bewahren“.

Vor zwei Tagen kündigte Japan an, auf seiner Börse mit Kohlenstoffgutschriften zu handeln, und einige japanische Unternehmen führen eine digitale Währung speziell für die Abwicklung von „sauberen Energiezertifikaten“ ein.

Gestern kündigte Indien die Einführung einer Testphase für die Großhandels-Digitalwährung an, und der South China Morning Post berichtete über eine neue „Hardwallet“ für SIM-basierte CBDC-Zahlungen, ein gemeinsames Projekt zwischen der Bank of China und chinesischen Telekommunikationsgiganten.

Zurück nach Australien, wo am 12. Oktober gemeldet wurde, dass Mastercard und die Reserve Bank of Australia das Zusammenspiel von CBDC-Systemen erfolgreich getestet haben, wobei sichergestellt wurde, dass „die Pilot-CBDC nur von autorisierten Parteien gehalten, genutzt und eingelöst werden kann“.

Der Bericht von Mastercard hebt auch hervor, dass die Vorteile von CBDCs in „Programmierbarkeit, Transparenz und Einhaltung“ liegen.

… Oh, und eine neue Studie besagt, dass der Verzehr von Insekten gut für den Stoffwechsel ist.

Das sind also Fortschritte bei…

Globale digitale IDs De-Banking für falsches Denken

Massenüberwachung und Gesichtserkennung

Überhöhte Energiepreise

Kohlenstoffgutschriften

Programmierbare digitale Währung

Essen von Insekten.

… alles aus den letzten paar Wochen, größtenteils aus den letzten Tagen.

Nur zur Erinnerung – oder eine Reihe von Erinnerungen – der Große Neustart hat nicht aufgehört, er ist nur in den Hintergrund getreten. Es ist das, was sie mit der Hand hinter dem Rücken tun, während sie mit etwas anderen vor unseren Augen schwenken.

In den nächsten Tagen werden wir darauf eingehen, wie der „Krieg“ selbst diese Agenda vorantreibt. Bleiben Sie dran.