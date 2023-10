Epstein-Opfer nach Aussage gegen Prinz Andrew und Ghislaine Maxwell tot aufgefunden

Ein Opfer des Menschenhändlers Jeffrey Epstein ist auf tragische Weise ums Leben gekommen, nachdem es gegen Prinz Andrew und Ghislaine Maxwell ausgesagt hatte.

Die Aussage von Carolyn Andriano war entscheidend für die Verurteilung von Maxwell, Epsteins Komplizin, wegen Sexhandels.

Anfang des Jahres wurde Maxwell wegen ihrer Rolle in Epsteins Sexhandel zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Sie sagte auch aus, um die Vergewaltigungsvorwürfe des Epstein-Opfers Virginia Roberts Giuffre gegen den britischen Prinzen Andrew zu unterstützen.

Einem neuen Bericht von The Daily Beast zufolge wurde Andriano, ein ehemaliges Model, Anfang des Jahres tot in einem Hotel in West Palm Beach aufgefunden.

Es gab weder eine Beerdigung noch einen Nachruf, und die Medien berichteten bisher nicht über ihren Tod.

Die Polizei von West Palm Beach leitete eine Untersuchung ihres Todes ein, nachdem sie zu dem Schluss gekommen war, dass sie an einer versehentlichen Überdosis Drogen gestorben war.

Für diejenigen, die sie kannten, ist ihr Tod jedoch ein Rätsel, und ihre Familie glaubt, dass möglicherweise ein falsches Spiel gespielt wurde.

Andrianos Mutter besteht darauf, dass sie weder Drogen noch Alkohol konsumiert hat, und hat die Polizei gebeten, den Tod ihrer Tochter zu untersuchen.

Laut The Daily Beast hatte Carolyn Andriano kurz vor ihrem Tod noch viele SMS an ihre Mutter geschrieben.

Sie habe sich darauf gefreut, ein neues Leben mit ihrem Ehemann John Pitts und ihren fünf Kindern aufzubauen.

The Daily Beast berichtete:

Carolyn Andriano, ein Opfer des Sexhändlers Jeffrey Epstein, deren Aussage entscheidend dazu beitrug, seine Komplizin Ghislaine Maxwell aus dem Verkehr zu ziehen, ist tot. Nach ihrem Tod Anfang des Jahres gab es weder einen Nachruf noch eine Trauerfeier, und die Polizei in West Palm Beach, Florida, leitete eine Untersuchung ihres Todes ein.

Auf Anfrage von The Daily Beast teilte Polizeisprecher Mike Jachles mit, dass die Ermittlungen abgeschlossen seien und Carolyn an einer versehentlichen Überdosis gestorben sei. Die 36-jährige Mutter von fünf Kindern wollte in North Carolina ein neues Kapitel aufschlagen, in einem neuen Haus mit Kamin und einem halben Hektar Land mit Hühnerstall.

Carolyn und ihr Mann John Pitts hatten das Haus wenige Wochen vor ihrem Tod gekauft, als sie am 23. Mai in einem Hotelzimmer in West Palm Beach starb. Vor ihrem Tod war sie ekstatisch“, sagte Carolyns Mutter Dorothy Groenert gegenüber The Daily Beast.

„Sie hatte sich auf einen völlig neuen Lebensstil eingestellt.“ Groenert sagte, Carolyns Tod sei ein Schock gewesen, weil sie daran gearbeitet habe, sich ein neues Leben aufzubauen, und erst kürzlich eine SMS geschrieben habe, dass sie frei von Drogen und Alkohol sei.

Groenert ist überzeugt, dass einige Dinge im Kontext der Überdosis ihrer Tochter keinen Sinn ergeben, und sie möchte, dass die Polizei weitere Ermittlungen anstellt.

Andriano sagte der Daily Mail, Giuffre habe ihr damals gesagt, sie habe mit Andrew „geschlafen“.

Obwohl sie die Anschuldigungen gegen Andrew bestätigt, gibt Andriano Giuffre die Schuld daran, dass sie überhaupt in die Fänge von Epstein und Maxwell geraten sei.

Giuffre gab zu, aktiv junge Mädchen für Epstein angeworben zu haben, was sie bitter bereue.

Andriano sagte im Prozess gegen Maxwell aus und trug wesentlich zu ihrer Verurteilung bei,

Vier der Schuldsprüche wurden durch Andrianos Aussagen untermauert.

Der schwerste Anklagepunkt, der sexuelle Handel mit Minderjährigen, betraf Andriano allein und zieht eine maximale Haftstrafe von 40 Jahren nach sich.

Der New Yorker stellte lediglich fest, dass alle den Aussagen Andrianos Glauben schenkten.