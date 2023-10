Sy Hersh: Israel bereitet sich auf die Zerstörung des Gazastreifens vor und will, dass Ägypten und Katar sich um die Flüchtlinge kümmern

Eine Woche nach dem kühnen Angriff der Hamas-Militanten auf israelischem Boden, der die Eskalation des jahrzehntealten israelisch-palästinensischen Konflikts auslöste, scheint die israelische Armee bereit zu sein, den Gazastreifen zu überrollen, den sie als Hochburg der Hamas betrachtet.

In den Tagen nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel haben israelische Streitkräfte den Gazastreifen mit Luftangriffen bombardiert, um sich auf eine Bodenoffensive gegen das dicht besiedelte palästinensische Gebiet vorzubereiten.

Israelische Behörden haben auch die zivile Bevölkerung des Gazastreifens über abgeworfene Flugblätter aufgefordert, effektiv ihre Häuser zu verlassen und sich in Richtung der Grenzübergänge nach Ägypten zu evakuieren.

Während noch abzuwarten bleibt, ob Ägypten bereit sein wird, Tausende palästinensischer Flüchtlinge aufzunehmen, die an diesem Exodus teilnehmen könnten, behauptet der investigative Journalist Seymour Hersh unter Berufung auf einen israelischen Insider, dass Tel Aviv versucht, Katar zu überzeugen, sich mit Ägypten zusammenzuschließen und ein Zeltlager für die Millionen oder mehr Flüchtlinge zu finanzieren, die jenseits der Grenze warten.

Laut Hersh sagte der israelische Insider ihm, dass „noch nichts entschieden ist“ und dass sowohl Katar als auch Ägypten davor gewarnt wurden, dass die palästinensischen Flüchtlinge an einen „Landeplatz“ zurückkehren müssten.

„Israels Hoffnung ist, dass Katar und Ägypten die Flüchtlingskrise von seiner Last nehmen werden“, schlussfolgerte Hersh.

Der israelische Insider gab auch zu, dass sein Land im Wesentlichen eine Seite aus dem US-Handbuch für die Umsiedlung von palästinensischen Flüchtlingen übernommen hat, und verwies auf das sogenannte „Strategic Hamlet Program“ aus der Ära des Vietnamkriegs.

Im Rahmen dieses Programms, das von der Regierung John F. Kennedys autorisiert wurde, wurden vietnamesische Zivilisten in umkämpften Gebieten zwangsweise in Wohnungen in von Südvietnam kontrollierten Gebieten umgesiedelt.

„Die verlassenen Ländereien wurden dann zu „Frei-Feuer-Zonen“ erklärt, in denen alle, die blieben, von amerikanischen Truppen ins Visier genommen werden konnten“, fügte Hersh hinzu und bezog sich auf das Programm aus der Zeit des Vietnamkriegs.

Der Plan zur Umsiedlung der palästinensischen Zivilbevölkerung würde im Wesentlichen sicherstellen, dass „zumindest die Menschen nicht alle getötet werden“, sagte der israelische Insider und behauptete, dass die Hamas einige Zivilisten im Gazastreifen behalten wolle, um sie als „menschliche Schutzschilde“ zu nutzen.

Sobald die Zivilbevölkerung des Gazastreifens vertrieben und geflohen ist, beabsichtigt Israel, eine großangelegte Bombenkampagne zu starten, die zur Zerstörung der Stadt führen würde, wenn man Hersh’s Enthüllungen glauben schenkt.

Zunächst würde die israelische Luftwaffe die „verbliebenen Strukturen in Gaza-Stadt“ zerstören. Dann würden israelische Flugzeuge US-amerikanische bunkerbrechende Bomben mit einem Gewicht von 5.000 Pfund in den „plattgemachten Gebieten“ des Gazastreifens abwerfen, um die unterirdischen Einrichtungen der Hamas, die tief unter dem Gebiet versteckt sind, zu zerstören.

Ein israelischer Insider sagte Hersh, dass die „derzeitigen israelischen Kriegsplaner“ glauben, dass solche Munition – eine „verbesserte Version von JDAMs (Joint Direct Attack Munitions) mit größeren Sprengköpfen“ – in der Lage wäre, bis zu 50 Meter tief einzudringen, bevor sie explodiert und „alle innerhalb einer halben Meile tötet“.

Nachdem die bunkerbrechenden Bomben ihre Aufgabe erfüllt haben, würden israelische Infanterieeinheiten zur Durchführung von Aufräumoperationen vorgehen.

Ein IDF-Veteran sagte jedoch Hersh, dass „die israelischen Planer ihren Infanterieeinheiten nicht vertrauen“, und der Journalist klärte, dass die israelische Führung besorgt über das mögliche „verheerende Fehlen von Kampferfahrung“ ihrer Soldaten ist.

Die israelischen Planer scheinen daher zögerlich zu sein, sofort IDF-Truppen in den Gazastreifen zu schicken, um dort den städtischen Kampf gegen Hamas-Militante aufzunehmen, und sie versuchen zunächst, die Stadt zu zerstören, bevor sie dort Bodenoperationen beginnen.

Ein ehemaliger europäischer Geheimdienstbeamter äußerte jedoch seine Skepsis gegenüber dem israelischen Plan und sagte Hersh, dass „eine Stadt in Trümmern genauso gefährlich ist wie zu jeder anderen Zeit“ und „die Rede von JDAMS von Menschen kommt, die nicht wissen, was sie tun sollen“.

Der Beamte argumentierte, dass die Tunnel der Hamas so tief unter der Erde liegen, dass sie den Angriffen mit JDAMs standhalten können.

„Dies war eine sorgfältig geplante Operation, und die Hamas wusste genau, wie die israelische Reaktion aussehen würde. Stadtkämpfe sind schrecklich“, sagte Hersh’s europäische Quelle.