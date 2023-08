Digitale IDs in China – The Great Reset ist im Gange

Martin Armstrong

Die Mainstream-Medien wollen nicht, dass der Westen erfährt, was in China passiert, weil die Menschen Angst bekommen und anfangen würden zu rebellieren. Die Medien wollen Ihnen weismachen, dass China mit digitalen IDs „experimentiert“, die mit Bankkonten verknüpft sind und sich auf die soziale Kreditwürdigkeit auswirken, aber sie sind schon da. TikTok ist eine der letzten Plattformen, auf der Nutzer aus aller Welt persönliche Nachrichten ohne Zensur teilen können. In diesem Video in Englisch erklärt eine Chinesin, wie sie „wieder einmal keine Lebensmittel kaufen kann“.

Ihre Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie das digitale ID-Programm funktionieren wird. Sie versuchte, ein neues Telefon zu kaufen, das mit einem chinesischen Bankkonto verbunden war, um die digitale ID zu umgehen, aber da ihr Cousin das Telefon gekauft hatte, konnte sie sich nicht anmelden, weil das Telefon markiert war. China testet dieses System seit 2018 und gab im März einen ersten Startschuss, als der chinesische Premier Li Keqiang ankündigte, dass 100 Millionen Bürgerinnen und Bürger einen digitalen Personalausweis erhalten würden. Wie immer wird dies als reine Bequemlichkeit vermarktet. „Eine der Maßnahmen der Regierung in diesem Jahr besteht darin, die Ausweise elektronisch zu machen, sodass relevante Informationen durch einfaches Scannen des Codes auf dem Mobiltelefon abgerufen werden können“, sagte er.

Schauen Sie sich einfach die Artikel über digitale Ausweise an und die Lobeshymnen, die sie erhalten, wie z. B. „ein Omnichannel-Erlebnis bieten“ oder sogar die Bezeichnung der Provinzen, die diese Maßnahme eingeführt haben, als „digitale Ausweisparadiese“. Sie preisen an, dass die Bürger mit Hilfe der Gesichtserkennungstechnologie Zugang zu öffentlichen Einrichtungen erhalten. Was sie dabei nicht erwähnen, ist, dass die Regierung nun Eigentümerin ihrer Bürger ist. Alle ihre Daten, von der Wahl des Aufenthaltsortes bis hin zum Kauf, werden verfolgt und gesammelt. Ein einziger Fehltritt und eine Person kann und wird finanziell aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden.

Willkommen beim Großen Reset. China hatte seine Bevölkerung bereits fest im Griff, die nach dem, was es während COVID getan hat, schon angeschlagen war. Erinnern Sie sich: Trudeau sagte, China sei seine ideale Regierungsform. Der gesamte Westen wird beobachten, wie sich dies in China abspielt, um festzustellen, wie sie es ebenfalls umsetzen können. Sie werden dies den Schafen als eine technologische Errungenschaft verkaufen, die gefeiert werden muss. Diejenigen, die unabhängig denken können, werden nicht kampflos untergehen. Wir müssen aufwachen und erkennen, dass die globale Elite den Großen Reset durchführt.