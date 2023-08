BRICS-Gipfel, Tag 2: Staats- und Regierungschefs einigen sich mit Xi auf Erweiterung der Gruppe – Modi schlägt Weltraumkonsortium vor und…

BRICS-Gipfel, Tag 2: Staats- und Regierungschefs einigen sich mit Xi auf Erweiterung der Gruppe – Modi schlägt Weltraumkonsortium vor – Mondmission landet auf dem Mond – Verschwörungstheorien über Tod von Wagner Prigoschin bei Flugzeugabsturz häufen sich

Der Mittwoch war ein wichtiger Tag in der Geschichte des BRICS-Clubs. In einem Tag intensiver diplomatischer Aktivitäten einigten sich die Staats- und Regierungschefs der Schwellenländer nicht nur auf die Erweiterung der Gruppe, sondern auch auf „Richtlinien, Prinzipien und Verfahren für die Prüfung von Ländern, die BRICS-Mitglieder werden wollen“, wie die südafrikanische Außenministerin Naledi Pandor erklärte.

Doch der Tag war noch lange nicht zu Ende, als mit der sanften Landung der indischen Raumsonde Chandrayaan-3 am Südpol des Mondes eine noch größere historische Leistung vollbracht wurde.

Vier Jahre nach dem tränenreichen Verlust von Chandrayaan-2 in den allerletzten Minuten feierte Premierminister Modi per Videolink mit der begeisterten Besatzung der Mission.

Reuters berichtete:

Die Staats- und Regierungschefs des BRICS-Blocks der führenden Entwicklungsländer haben sich auf Mechanismen zur Prüfung neuer Mitglieder geeinigt, sagte Südafrika am Mittwoch und ebnete damit den Weg für Dutzende interessierter Nationen, der Gruppe beizutreten, die sich zum Ziel gesetzt hat, den „globalen Süden“ zu fördern.

Die Einigung über die Erweiterung könnte dazu beitragen, den BRICS – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – globales Gewicht zu verleihen, zu einer Zeit, in der die geopolitische Polarisierung die Bemühungen Pekings und Moskaus vorantreibt, die Gruppe zu einem tragfähigen Gegengewicht zum Westen zu formen.

Die südafrikanische Außenministerin Naledi Pandor erklärte, die Länder hätten sich auf Richtlinien, Prinzipien und Verfahren für Länder geeinigt, die Mitglied der BRICS werden wollen.

Meinungsverschiedenheiten über Umfang und Tempo der Erweiterung wurden am Abend bei einem privaten Abendessen in einer Luxusvilla in der Nähe von Johannesburg ausgeräumt.

40 Länder hatten Interesse an einer Mitgliedschaft in den BRICS bekundet, 22 hatten sich formell um eine Aufnahme beworben. Obwohl schließlich alle Mitglieder der Erweiterung des Clubs zustimmten, wird davon ausgegangen, dass es sich vor allem um eine von China vorangetriebene Agenda handelt.

Die Welt erlebt große Veränderungen, Spaltungen und Zusammenschlüsse … Sie ist in eine neue Ära der Turbulenzen und des Wandels eingetreten“, sagte der chinesische Präsident Xi Jinping, der sich seit Langem für die Erweiterung der BRICS-Gruppe einsetzt.

Entwicklung ist ein unveräußerliches Recht aller Länder. Sie ist kein Privileg für einige wenige“, sagte er beim Gipfel am Mittwoch.

Modi befindet sich erwartungsgemäß im Aufwind. Schon vor der Bestätigung des Erfolgs von Chandrayaan-3 hatte der indische Premierminister seinen Blick nach oben gerichtet.

Die India Times berichtete:

„Premierminister Narendra Modi schlug die Gründung eines BRICS-Raumfahrtkonsortiums vor, wenige Stunden bevor ein Raumschiff der südasiatischen Nation versuchte, in der Nähe des Südpols des Mondes zu landen.

Modi sprach am Mittwoch auf der Plenarsitzung des BRICS-Blocks – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – in Johannesburg.

[In wenigen Stunden wird Indiens Raumschiff auf dem Mond landen. Wir gratulieren“, sagte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa nach Modis Rede. Dies ist ein bedeutender Moment für die BRICS-Familie.

Während die diplomatischen Aktivitäten mit zahlreichen bilateralen Treffen den ganzen Tag über intensiv blieben, wurde der zweite Tag des BRICS-Gipfels von der Nachricht über den mutmaßlichen Tod von Evgene Prigozhin von Wagner PMC bei einem Flugzeugabsturz in Russland überschattet.

Die Gerüchteküche begann sofort zu brodeln. Vom anderen Ende der Welt deutete Biden an, dass Putin hinter dem Tod von Wagner-Chef Prigozhin stecke: Es gibt nicht viel, was in Russland passiert, hinter dem Putin nicht steckt“.

Der Verdacht ist vielleicht nicht ganz unbegründet, wenn man sich ein Video vom 24. Juni nach der Wagner-Meuterei ansieht, in dem er unmissverständlich erklärt: „Alle, die sich bewusst auf den Weg des Verrats begeben haben, werden die unvermeidliche Strafe erleiden“, so Putin. Die russischen Streitkräfte haben den entsprechenden Befehl erhalten.