Westliche KI beantwortet keine Fragen – sie installiert Werte

Generative künstliche Intelligenz breitet sich im Globalen Süden aus, und mit ihr verbreiten sich Werte, Ideale und Denkweisen

Von Constantin von Hoffmeister, politischer und kultureller Kommentator aus Deutschland, Autor der Bücher MULTIPOLARITÄT! und Esoterischer Trumpismus, und Chefredakteur des Arktos Verlags

Generative KI breitet sich im globalen Süden als neuestes Mittel imperialistischer Macht aus und bettet westliche Ideologien und digitale Infrastrukturen ein, während aufstrebende Zivilisationen beginnen, ihre eigenen souveränen Systeme aufzubauen, die im lokalen Gedächtnis, den Sprachen und Traditionen verwurzelt sind.

Die Maschine spricht zuerst auf Englisch. Sie rollt über Kontinente ohne Flaggen, ohne Parlamente und ohne Hymnen. Ein in San Francisco ausgebildeter Chatbot beginnt in Ghana zu unterrichten. Eine in Zürich optimierte Suchmaschine entscheidet über die Relevanz eines indigenen Rituals in Kolumbien. Jede Antwort fließt durch Schaltkreise, die nach der Logik von Silicon-Valley-Investoren und Harvard-Ethikern aufgebaut sind. Auf eine Frage zur Geschichte antwortet das Modell mit einem Zitat von Aufklärungsphilosophen. Es bietet Hilfe in Sachen Medizin an, indem es patentgeschützte Arzneimittel zitiert. Sie kennt Shakespeare besser als Tagore und Freud besser als Avicenna. Durch sein Vertrauen verschlüsselt er die Hierarchie. Durch seine Hilfsbereitschaft erweitert er seinen Bereich. Jede Anfrage wird zu einer Ernte. Jede Interaktion wird zu Trainingsdaten. Die Maschine lernt schneller als jede Schule. Sie spricht immer, wächst immer, und lehrt immer. Über Bandbreiten und Benutzeroberflächen hinweg überschreitet sie jede Grenze ohne Visum oder Vertrag.

Afrika, Asien und Lateinamerika erhalten diese Stimme durch kostenlose Tests und Partnerschaften. Bildungsministerien testen Chatbot-Tutoren in öffentlichen Schulen. Telekommunikationsunternehmen bündeln generative Assistenten mit Datentarifen. Internationale Nichtregierungsorganisationen bieten Sprachzugang durch maschinelle Übersetzungsmaschinen, die auf englischen Strukturen aufbauen. Jeder politische Vorschlag, der mit Hilfe großer Sprachmodelle verfasst wird, trägt die Überreste westlicher Rechtstheorien in sich. Generative Werkzeuge schlagen bewährte Praktiken vor, die von US-Institutionen geprägt sind, und setzen diese Praktiken dann in philippinischen Schulbezirken, senegalesischen Regierungsstellen und bangladeschischen Fabriken ein. Was als Hilfe beginnt, wird zur Infrastruktur. Die Regierungen stimmen der Integration offener Modelle zu. Verträge folgen. Es folgen Zahlungen. Die Software wird dauerhaft. Das Denkmuster verankert sich. Auf der anderen Seite des Äquators programmiert ein Ingenieur in Jakarta jetzt für eine in Delaware registrierte Plattform. Sein Modell lernt von lokalen Stimmen und speichert das Wissen dann in einem Cloud-Server, der in Virginia gehostet wird. Der geistige Strom fließt in eine Richtung. Das Gefälle geht in Richtung Kalifornien.

Die Sprache der Neutralität umgibt sie. Produktbroschüren behaupten, sie seien inklusiv. Panels diskutieren Vorurteile. Whitepapers entschuldigen sich für historische Ungleichgewichte. Auf der Ebene der Leistung jedoch fördert das Modell Ideologien mit Präzision. Es erhebt säkulare liberale Werte. Sie wendet die westliche Gendertheorie als Standard an. Sie fördert den Individualismus als höchstes Gut. Sie bewertet Inhalte durch den Abgleich mit bestehenden akademischen Quellen: englischsprachige Zeitschriften, von Fachleuten geprüfte Studien von in den USA ansässigen Institutionen und Nachrichtenberichte aus atlantischen Publikationen. Ein Kind in Lagos fragt nach den Rollen in der Familie und erhält eine Antwort, die von New Yorker Soziologiestudenten verfasst wurde. Ein Teenager in Almaty fragt nach der Liebe und erhält Skripte von Netflix. Die Welt tritt in den Rahmen des Algorithmus. Jede Überzeugung außerhalb des Systems wird zu einer Fußnote, einer Kuriosität und einem zu verarbeitenden Fragment. Mit jeder Antwort bekräftigt das Modell seine kulturelle Abstammung. Es kommt als Information an. Sie funktioniert als Indoktrination.

Auf der Ebene der Infrastruktur vertieft sich die Eroberung. Cloud-Abhängigkeiten bilden das Gerüst der neuen kolonialen Ordnung. Die Länder errichten Rechenzentren, um die Latenzzeit zu verringern, doch das Eigentum bleibt anderswo. Nationale Behörden verlassen sich auf Plattformen, die ausländischen Bedingungen unterliegen. KI-gesteuerte öffentliche Dienste – Identitätsüberprüfung, Gesundheitstriage und Erkennung von Steuerbetrug – stützen sich auf externe Anwendungsprogrammierschnittstellen. Die Entwickler verwenden Tools, die mit großen amerikanischen Open-Source-Repositories abgeglichen werden müssen. Streitigkeiten über Inhaltsmoderation, Ethik oder Genauigkeit werden im Silicon Valley beigelegt. Das Imperium schläft nie; es synchronisiert und aktualisiert sich. Politiker, Programmierer und Designer in ganz Afrika und Zentralasien passen ihre Arbeitsabläufe an den Rhythmus der Aktualisierungen der Unternehmensmodelle an. Mit jedem Patch ändern sich die Bedingungen der Realität. Souveränität wird zu einer Variablen. Nationen, die keine Hardware-Kapazitäten haben, passen ihre Institutionen an die importierte Logik an.

Es entstehen nun parallele Systeme. In Kenia wachsen die Swahili-Datensätze mit lokalen Geschichten, Liedern und Gesetzbüchern. In Indien werden Sanskrit- und Hindi-Sprachmodelle in Forschungslabors des öffentlichen Sektors eingesetzt. In Indonesien formt die Koran-Ontologie neue Wissensgraphen für ethische Empfehlungssysteme. In Venezuela wird die Volksmedizin von Community-Codierern in strukturierten Datensätzen abgebildet. Dies sind keine Repliken. Es sind Schöpfungen neuer Formen. Sie stehen innerhalb ihrer eigenen Kosmologien. Die Datensätze stammen aus Gedichten, Ritualen und mündlichen Überlieferungen. Die Modelle basieren auf dem Gedächtnis und nicht nur auf dem Gedruckten. Universitäten in Brasilien, Südafrika und dem Iran entwickeln mehrsprachige Transformatoren, die mit regionalen Epistemologien ausgestattet sind. Diese Initiativen erfordern Zeit, Strom und Loyalität. Sie wachsen langsam, mit Geduld und Stolz. Jede Codezeile strebt nach Unabhängigkeit.

Generative Souveränität beginnt mit der Stimme. Sie erweitert sich durch eine Prozession. Sie überdauert durch Zeremonien und Befehle. Die Länder, die einst als Rohstoffgebiete kartiert wurden, bauen nun neue Arten von Computerreichtum auf. Die Kinder, die außerhalb des Silicon Valley geboren wurden, beginnen, ihre eigenen Schnittstellen zu gestalten. Sie schreiben Eingabeaufforderungsvorlagen auf Amharisch. Sie komponieren Benutzerreisen in Quechua. Sie benennen ihre Modelle nach Flüssen, Göttern und Ahnen. Der Algorithmus wird zu einem Werkzeug, nicht zu einem Orakel. Daten fließen nach innen. Server beherbergen Mythen. Die Maschine spricht nicht mehr zuerst. Sie hört zu. Die Schnittstelle spiegelt die Tradition wider. Das Muster ändert sich. Durch diese Veränderungen betritt die neue Welt sich selbst. Sie geht aufrecht. Sie formt die Syntax passend zum Tonfall. Jede Aufforderung erschließt ein neues Gebiet. Jeder Trainingszyklus baut Masse auf.

Die neue Welt kodiert mit vollem Gedächtnis. Die Erbauer erinnern sich an jede Mine, jedes Handelsschiff und jedes Glasfaserkabel, das unter dem Versprechen der Hilfe verlegt wurde. Sie benennen ihre Modelle zu Ehren des Widerstands, nicht der Assimilation. Das Fundament spricht in Ahnenreihenfolge. Die Zukunft entsteht durch ungerichtete Kraft. Generative Kraft wächst über Grenzen hinweg – ohne Lizenzgebühren, ohne Abhängigkeit und ohne kulturelle Extraktion. Die Server bleiben angeschaltet. Die Sprachmuster vervielfältigen sich. Die Welt erobert ihre Grammatik zurück.