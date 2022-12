Digitale Währung: Die Fed bewegt sich auf einen monetären Totalitarismus zu – IWF plant die Einrichtung eines PIX/FedNow für CBDCs auf der ganzen Welt

Die Federal Reserve sät die Saat für ihre digitale Zentralbankwährung (CBDC). Es mag den Anschein haben, dass der Zweck einer CBDC darin besteht, Transaktionen zu erleichtern und die Wirtschaftstätigkeit zu fördern, aber bei CBDCs geht es hauptsächlich um mehr staatliche Kontrolle über Einzelpersonen. Würde ein CBDC eingeführt, hätte die Zentralbank Zugriff auf alle Transaktionen und könnte Konten einfrieren.

Das mag dystopisch erscheinen – etwas, das nur totalitäre Regierungen tun würden -, aber es gab in jüngster Zeit Fälle von Einfrieren von Vermögenswerten in Kanada und Brasilien. Ferner würde eine CBDC der Regierung die Macht geben, zu bestimmen, wie viel eine Person ausgeben kann, Verfallsdaten für Einlagen festzulegen und sogar Menschen zu bestrafen, die Geld sparen.

Der Krieg gegen das Bargeld ist auch ein Grund, warum die Regierungen CBDCs einführen wollen. Das Ende des Bargelds würde für den Einzelnen weniger Privatsphäre bedeuten und den Zentralbanken die Beibehaltung einer Geldpolitik mit negativen Zinssätzen erleichtern (da Einzelpersonen nicht mehr in der Lage wären, Geld von Geschäftsbanken abzuheben, um Verluste zu vermeiden).

Sobald die CBDC eingeführt ist, wäre eine Einlage nicht mehr die Haftung einer Geschäftsbank, sondern die Haftung der Zentralbank.

Im Jahr 2020 startete China ein Pilotprogramm für den digitalen Yuan. Wie von Seeking Alpha erwähnt, will China ein CBDC einführen, weil „dies [der Regierung] eine bemerkenswerte Menge an Informationen darüber geben würde, wofür die Verbraucher ihr Geld ausgeben.“

Mit einem CBDC könnte die Regierung digitale Zahlungen leicht verfolgen. Bloomberg schrieb in einem Artikel, der zum Start des digitalen Yuan-Pilotprogramms veröffentlicht wurde, dass die digitale Währung „Chinas Behörden ein Maß an Kontrolle bietet, das mit Bargeld nie möglich gewesen wäre“. Ein CBDC könnte es der chinesischen Regierung ermöglichen, Käufe über mobile Apps (die im Jahr 2020 etwa 16 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Landes ausmachten) genauer zu überwachen. Bloomberg beschreibt, wie viel Kontrolle ein CBDC den chinesischen Behörden geben könnte:

Die PBOC [People’s Bank of China] hat auch angedeutet, dass sie den Umfang einiger Transaktionen begrenzen oder sogar eine Voranmeldung für große Transaktionen verlangen könnte. Einige Beobachter fragen sich, ob die Zahlungen mit dem entstehenden Sozialkreditsystem zusammenhängen könnten, bei dem Bürger mit vorbildlichem Verhalten in eine „weiße Liste“ aufgenommen werden, während Bürger mit kriminellen oder anderen Vergehen außen vor bleiben.

Einzelheiten zu Chinas Sozialkreditsystem finden Sie hier.

Die chinesische Regierung führt einen Krieg gegen das Bargeld. Und sie ist nicht allein. Im Jahr 2017 veröffentlichte der Internationale Währungsfonds (IWF) ein Dokument, in dem er den Regierungen Vorschläge für den Übergang zu einer bargeldlosen Gesellschaft unterbreitete – auch gegen den starken Widerstand der Öffentlichkeit. Regierungen und Zentralbanker behaupten, dass der Übergang zu einer bargeldlosen Gesellschaft dazu beitragen wird, Verbrechen zu verhindern und die Bequemlichkeit der Menschen zu erhöhen. Doch die wahre Motivation hinter dem Krieg gegen das Bargeld ist mehr staatliche Kontrolle über den Einzelnen.

Und die USA bereiten sich darauf vor, ihr eigenes CBDC (oder etwas Ähnliches) einzurichten. Der erste Schritt wurde im August getan, als die Fed FedNow ankündigte. FedNow wird ein Sofortzahlungssystem sein und soll zwischen Mai und Juli 2023 eingeführt werden.

FedNow ist praktisch identisch mit dem brasilianischen PIX. PIX wurde von der brasilianischen Zentralbank (BCB) im November 2020 eingeführt. Es handelt sich um ein bequemes Sofortzahlungssystem (mit mobilen Geräten) ohne Nutzungsgebühren und mit dem Ruf, sicher zu sein.

Ein Jahr nach seiner Einführung waren bereits 112 Millionen Menschen bei PIX registriert, also etwas mehr als die Hälfte der brasilianischen Bevölkerung. Natürlich gibt es über PIX auch Betrugsfälle, aber die meisten sind Social-Engineering-Betrügereien (siehe hier, hier und hier) und keine Systemfehler, d. h. es handelt sich um Betrügereien, die die Unkenntnis der Öffentlichkeit über die PIX-Technologie ausnutzen.

Denken Sie daran, dass PIX nicht das brasilianische CBDC ist. Es handelt sich lediglich um ein Zahlungssystem. Die BCB hat jedoch Zugang zu den über PIX getätigten Transaktionen; daher kann PIX als Keimzelle des brasilianischen CBDC angesehen werden. Dies ist bereits ein Eingriff in die Privatsphäre der Brasilianer. Und FedNow wird diesem Beispiel folgen.

Ferner hat die New Yorker Fed kürzlich ein zwölfwöchiges Pilotprogramm mit mehreren Geschäftsbanken gestartet, um die Machbarkeit eines CBDC in den USA zu testen. Bei dem Programm werden digitale Token verwendet, die Bankeinlagen darstellen. Die an dem Programm beteiligten Institute werden simulierte Transaktionen durchführen, um das System zu testen. Laut Reuters wird das Pilotprogramm testen, wie Banken mit digitalen Dollar-Tokens in einer gemeinsamen Datenbank den Zahlungsverkehr beschleunigen können.

Zu den an dem Pilotprogramm beteiligten Banken gehören BNY Mellon, Citi, HSBC, Mastercard, PNC Bank, TD Bank, Truist, US Bank und Wells Fargo. Der globale Finanznachrichtendienst SWIFT ist ebenfalls beteiligt, um die Interoperabilität im internationalen Finanzsystem zu unterstützen“. (In diesem Video werden das Pilotprogramm und die Funktionsweise des US CBDC näher erläutert).

Der IWF denkt auch über eine Möglichkeit nach, verschiedene CBDCs unter einem einzigen System zu verbinden. Mit anderen Worten: Der IWF plant die Einrichtung eines PIX/FedNow für CBDCs auf der ganzen Welt:

Das könnte sich ändern, wenn Geld tokenisiert wird, d. h. für jeden mit dem richtigen privaten Schlüssel zugänglich und für jeden mit Zugang zum selben Netzwerk übertragbar ist. Beispiele für tokenisiertes Geld sind sogenannte Stablecoins wie USD Coin und digitale Zentralbankwährungen.

Die Akzeptanz des brasilianischen PIX zeigt, dass FedNow aufgrund seiner Bequemlichkeit wahrscheinlich weit verbreitet sein wird. Dieses positive wirtschaftliche und technologische Element sollte jedoch nicht die größere Kontrolle überschatten, die Sofortzahlungssysteme den Zentralbanken geben werden. Die BCB hat Zugang zu allen Transaktionen, die von Brasilianern über PIX getätigt werden, und dies würde sich nur noch verschlimmern, wenn ein CBDC eingeführt würde.

Mit einem CBDC wäre es für die Regierung einfacher, eine expansive Geldpolitik zu betreiben (die zu Fehlallokationen von Ressourcen und Konjunkturzyklen führt) und eine größere Kontrolle über die Finanzen der Bürger auszuüben.