Der U.S.-Kuckuck im europäischen Nest

Für Europa ist die unreflektierte Übernahme des amerikanischen „Kuckucks“-Denkens in sein eigenes europäisches Nest nichts weniger als katastrophal.

strategic-culture.org: Larry Johnson – ein langjähriger Mitarbeiter der CIA und des Außenministeriums – hat den „Kuckuck“ ausfindig gemacht, der am Boden des „Nestes“ des westlichen Denkens über die Ukraine nistet. Der Vogel besteht aus zwei eng miteinander verbundenen Teilen: Die obere Schicht ist der konzeptionelle Rahmen, der davon ausgeht, dass die USA mit zwei verschiedenen Streitpunkten konfrontiert sind: erstens die USA gegen Russland und zweitens die USA gegen China.

Der wesentliche gedankliche Rahmen, der diesem „Kuckuck“ zugrunde liegt, ist – um es ganz klar zu sagen – völlig US-zentrisch: Es ist die Sicht auf die Welt von jemandem, der aus Washington herausschaut, gefärbt durch Wunschdenken.

Es ist wirklich ein „Kuckuck“ (d.h. die böswillige Einfügung eines Eindringlings unter die legitimen Küken), denn diese Kampfgebiete sind nicht zwei, wie behauptet, sondern eins. Wie das?

Diese beiden Konflikte sind nicht getrennt, sondern durch die Weigerung des Westens, anzuerkennen, dass es der westliche kulturelle Überlegenheitsanspruch ist, der den Kern des sich entfaltenden Prozesses der heutigen geopolitischen Umstrukturierung bildet, miteinander verbunden.

Der Zweck des Kuckucks ist es, diesen zentralen Aspekt aus dem konzeptionellen Rahmen auszulöschen und das Ganze dann auf eine abstrakte Machtpolitik zu reduzieren, bei der Russland und China gegeneinander ausgespielt werden können.

Im Klartext: Die Unterteilung in USA vs. China und USA vs. Russland dient vorwiegend dazu, das wachsende Kuckuckstheater zu „betten“.

Professor John Mearsheimer, der Hohepriester der Realpolitik, artikuliert die heutige Geopolitik (so fließend wie immer) als eine von „Godzilla“-Hegemonen, die gemäß ihrer Natur handeln – großzügig ihr Gewicht in die Waagschale werfen (imperial handeln), während andere, die diesen Hegemonen nicht aus dem Weg gehen, als „Straßenkiller“ enden.

Die Sichtweise der Realpolitik ist zwar oberflächlich betrachtet überzeugend, hat aber einen großen Fehler, da sie das Kernproblem der heutigen Geopolitik ausblendet. Es geht beileibe nicht nur um drei „Godzillas“, die aufeinander losgehen und sich um Raum streiten: Grundlegend für die heutige Geopolitik ist, dass der Rest der Welt sich weigert, die USA entweder für sich sprechen zu lassen, ihre politischen und finanziellen Strukturen zu definieren oder zu akzeptieren, dass die merkwürdige „Anhänglichkeit“ des Westens an die „Null-Kultur“ anderen aufgezwungen wird.

Larry Johnson schreibt: „Die Beamten des Auswärtigen Dienstes der USA sind sehr stolz darauf, dass sie glauben, sie seien superschlau. Ich habe vier Jahre lang an der Seite einiger dieser Leute gearbeitet und kann die Arroganz und die Selbstherrlichkeit bestätigen, mit der der typische FSO durch das Außenministerium marschiert“.

Und hier ist der Schlüssel: Die superschlaue Denkweise, die aus dem Außenministerium kommt, ist, dass die gesamte Strategie des Kremls (aus dieser Sicht) davon abhängt, dass Russland die USA stellvertretend bekämpft (d.h. in der Ukraine) – UND nicht in direktem Konflikt mit den militärisch überlegenen Vereinigten Staaten und der gesamten NATO.

Rah, Rah, Rah! Die USA haben das mächtigste Militär, das die Welt je gesehen hat“. So etwas hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Russland und China hingegen sind arme ‚Start-ups‘.

Sicher – das ist eine Propaganda-Linie. Aber wenn man oft genug sagt: Wir haben das größte, das beste, das fortschrittlichste Militär in der Geschichte der Welt, kann eine Mehrheit der Elite anfangen, das zu glauben (auch wenn es einen Kader an der Spitze gibt, der das nicht tut). Und wenn man sich darüber hinaus selbst für „superschlau“ hält, sickert das in das eigene Denken ein und prägt es.

So meint der „sehr kluge“ ehemalige Beamte des Außenministeriums, Peter van Buren, in The American Conservative: [dass es von Beginn der Ukraine-Operation an] „nur zwei mögliche Ergebnisse gab. Die Ukraine könnte eine diplomatische Lösung finden, die ihre physische Ostgrenze wiederherstellt … und so ihre Rolle als Pufferstaat zwischen der NATO und Russland wieder festigt. Oder Russland könnte sich nach Verlusten auf dem Schlachtfeld und auf diplomatischem Wege auf seinen ursprünglichen Ausgangspunkt im Februar zurückziehen“ – und die Ukraine würde sich wieder zwischen der NATO und Russland positionieren.

Das war’s – nur zwei mögliche Ergebnisse.

Durch die rosarote Brille eines globalen militärischen „Leviathons“ der USA betrachtet, erscheint das Argument mit den zwei Ergebnissen unausweichlich, schreibt van Buren: „Die Ausweichroute in der Ukraine – ein diplomatisches Ergebnis – ist für Washington klar genug. Die Biden-Administration scheint damit zufrieden zu sein, … die Russen ausbluten zu lassen, als ob es sich um Afghanistan 1980 handeln würde – und dabei hart auszusehen und die positiven Gefühle der Zweiparteien-Wählerschaft für den Pseudo-Kriegspräsidenten Joe Biden aufzusaugen“.

Van Buren muss man zugutehalten, dass er die Haltung Bidens scharf kritisiert; dennoch beruht sein Denken (ebenso wie das des Teams Biden) immer noch auf der falschen Annahme, dass Amerika ein militärischer Koloss und Russland eine strauchelnde Militärmacht ist.

Der Fehler liegt darin, dass die USA zwar wie ein Koloss militärische Ausgaben tätigen – nachdem sie von der DC-Schweinefleischpolitik und „Just-in-Time“-Vorbereitungen, die sich auf den Verkauf von Waffenschnickschnack an den Nahen Osten konzentrieren, geschröpft wurden -, aber das Endergebnis ist nicht nur ungeheuer teuer, sondern auch minderwertig. Russlands – nicht so.

Was das bedeutet, ist wichtig: Wie Larry Johnson feststellt, gibt es nicht nur zwei mögliche Ergebnisse, sondern es fehlt ein drittes. Diese besteht darin, dass Russland letztlich die Bedingungen für die Ukraine diktieren wird. Diese fehlende dritte Alternative ist paradoxerweise auch die wahrscheinlichste.

Ja, die USA und die EU behaupten, dass die Ukraine gewinnt, aber wie Colonel Douglas Macgregor, ein früherer Kandidat für den Posten des Nationalen Sicherheitsberaters der USA, anmerkt:

Die Biden-Administration begeht wiederholt die in einer demokratischen Gesellschaft unverzeihliche Sünde, sich zu weigern, dem amerikanischen Volk die Wahrheit zu sagen: Entgegen der in den westlichen Medien verbreiteten Erzählung vom „ukrainischen Sieg“, die jede Information, die ihr widerspricht, blockiert, gewinnt die Ukraine diesen Krieg nicht und wird ihn auch nicht gewinnen … Die kommende Offensivphase des Konflikts wird einen Einblick in die neu entstehenden russischen Streitkräfte und ihre künftigen Fähigkeiten geben … Die Zahl der russischen Streitkräfte wächst weiter, aber sie umfasst bereits 1.000 Raketenartilleriesysteme, Tausende von taktischen ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen sowie 5.000 gepanzerte Kampffahrzeuge, darunter mindestens 1.500 Panzer, Hunderte von bemannten Starrflüglern, Hubschraubern und Bombern. Diese neue Truppe hat wenig mit der russischen Armee gemein, die vor neun Monaten, am 24. Februar 2022, in den Krieg eingriff.

Für Europa ist die unreflektierte Übernahme dieses amerikanischen „Kuckucks“-Denkens in sein eigenes europäisches Nest geradezu katastrophal. Brüssel hat sich die falsche Behauptung zu eigen gemacht, dass China etwas anderes sei als das russische Projekt. Diese Denkweise verschließt sich absichtlich der notwendigen Einsicht, dass Europa mit einem wachsenden Widerstand seitens der Achse Russland-China und eines Großteils der Welt konfrontiert ist, die seine Anmaßungen einer Überlegenheit höherer Ordnung verachten.

Zweitens zeigt sich bei der Annahme des von den USA verfolgten Konzepts der „nur zwei Alternativen“ – „weil die USA ein militärisches Ungetüm sind und Russland niemals etwas wagen würde, das über einen Stellvertreterkrieg hinausgeht“ – der fette Kuckuck im Nest: Eine NATO-Eskalation ist relativ risikolos: Wir haben Putin in der Ukraine festgenagelt; er wagt es nicht, eine umfassende NATO-Reaktion auszulösen.

Dennoch bereitet sich Russland auf eine ergebnisorientierte Offensive vor. Und was ist mit Europa? Haben Sie das durchdacht? Nein, denn diese „Alternative“ kam nicht einmal „unter den Rahmenparametern“ vor.

Als logische Konsequenz bindet die unbestimmte und undefinierte „Solange es dauert“-Politik die EU einfach an „ewige Russland-Sanktionen“ – und führt Europa tiefer in die Wirtschaftskrise, ohne einen Plan „B“. Nicht einmal die Andeutung eines solchen.

Doch auf einer anderen Ebene, die in der europäischen Analyse fast völlig fehlt (weil sie sich die fehlerhafte Analyse zu eigen macht, die Russland als „brüchige Militärmacht“ betrachtet), liegt die unausgesprochene Realität: Die Auseinandersetzung findet nicht zwischen Kiew und Moskau statt – sie fand immer zwischen den USA und Russland statt.

Die EU wird bei dieser Diskussion unweigerlich nur Zuschauer sein. Sie wird keinen Platz am Tisch haben. Das heißt, wenn wir jemals an diesen Punkt kommen, bevor die Eskalation die Parameter neu festlegt.

Kurz gesagt, mehrere falsche Diagnosen sind gleichbedeutend mit einer falschen Heilbehandlung.

Wenn Larry Johnson seine Erfahrung mit der Arroganz und Überlegenheit der Eliten in Washington beschreibt, könnte er auch die europäische politische Klasse beschreiben, die hochmütig durch die Flure von Brüssel schreitet.

Die Folgen dieser Anmaßung sind nicht trivial, sondern von strategischer Bedeutung. Die unmittelbarste ist, dass die fanatische Unterstützung der EU für Kiew und die öffentliche Bewunderung bestimmter zweifelhafter „Nationalisten“ die ethnisch „antirussische Ukraine“ immer weiter von jeder Möglichkeit entfernt hat, als neutraler oder Pufferstaat zu dienen. Oder als Sprungbrett für künftige Kompromisse. Was dann?

Betrachten Sie es aus der russischen Perspektive: Da sich die Stimmung unter den Ukrainern jetzt so giftig gegen alles Russische wendet, ergibt sich für Moskau zwangsläufig ein anderes Kalkül.

Die von ukrainischen Aktivisten innerhalb der EU-Führungsklasse geschürte giftige antirussische Stimmung unter nationalistischen Ukrainern hat unweigerlich zu einer bitteren Bruchlinie in der Ukraine geführt – und nicht nur in der Ukraine allein; sie spaltet Europa und schafft eine strategische Bruchlinie zwischen der EU und dem Rest der Welt.

Präsident Macron sagte diese Woche, dass er in den Augen des russischen Präsidenten Putin „Ressentiments“ sehe – „eine Art von Ressentiments“, die sich gegen die westliche Welt, einschließlich der EU und der USA, richten, und dass diese durch „das Gefühl genährt werden, dass unsere Perspektive darin bestand, Russland zu zerstören“.

Damit hat er recht. Der Groll beschränkt sich jedoch nicht auf die Russen, die Europa zu hassen gelernt haben, sondern es ist vielmehr so, dass auf der ganzen Welt der Groll über all die zerstörten Leben aufkeimt, die im Kielwasser des westlichen Hegemonialprojekts liegen. Selbst ein ehemaliger hochrangiger französischer Botschafter bezeichnet die regelbasierte Ordnung inzwischen als eine ungerechte „westliche Ordnung“, die auf „Hegemonie“ beruht.

Angela Merkels Interview mit dem Zeit Magazin bestätigt für den Rest der Welt, dass die strategische Autonomie der EU immer eine Lüge war. In dem Interview gibt sie zu, dass ihr Eintreten für den Minsker Waffenstillstand 2014 eine Täuschung war. Es war ein Versuch, Kiew Zeit zu verschaffen, um sein Militär zu stärken – und war in dieser Hinsicht erfolgreich, sagte sie. „[Die Ukraine] hat diese Zeit genutzt, um [militärisch] stärker zu werden, wie man heute sehen kann. Die Ukraine von 2014/15 ist nicht die Ukraine von heute“.

Merkel entpuppt sich als bekennende Kollaborateurin des „Smart Think“, die Ukraine zum Ausbluten Russlands zu benutzen: „Der Kalte Krieg ist nie zu Ende gegangen, weil Russland im Grunde nicht in Frieden lebte“, sagt Merkel. (Sie hatte sich offensichtlich von der von Washington verbreiteten Behauptung „Mächtige NATO – winziges Russland“ überzeugen lassen).

Während die globale tektonische Verwerfungslinie immer tiefer einbricht, sieht sich der Rest der Welt darin bestätigt, dass die EU voll und ganz mit dem US-Projekt kollaboriert hat – nicht nur, um Russland finanziell zu lähmen, sondern auch, um es auf dem Schlachtfeld bluten zu lassen. (So viel zum EU-Narrativ der ‚unprovozierten russischen Invasion‘!)

Dies ist ein vertrautes „Spielbuch“, das sich inmitten von großem Leid auf der ganzen Welt entfaltet hat. Da sich Eurasien von der westlichen Sphäre trennt, wäre es eine Überraschung, wenn letztere auf die Idee käme, eine solche europäische Giftigkeit zusammen mit ihrem hegemonialen Schirmherrn „einzumauern“.

Merkel war auch erfrischend offen über die Qualität der deutschen Freundschaft: Das Nordstream-Projekt sei ein Zugeständnis an Moskau in einem heiklen Moment in der Ukraine, sagte sie und fügte hinzu: „Es hat sich einfach so ergeben, dass Deutschland anderswo kein Gas bekommen konnte“. (Von ’strategischer Freundschaft‘ kann also keine Rede sein.)

Natürlich sprach Merkel zu den Altlasten … aber in solchen Altlasten-Momenten“ rutschen oft Worte der Wahrheit heraus.

Die EU stellt sich selbst als strategischer Akteur dar, als politische Macht an sich, als Marktkoloss, als Monopolist, der seinen Willen jedem aufzwingen kann, der mit ihm Handel treibt. Kurz gesagt: Die EU besteht darauf, dass sie über eine bedeutende politische Handlungsfähigkeit verfügt.

Doch Washington hat diese Behauptung gerade mit Füßen getreten. Sein „Freund“, die Biden-Administration, überlässt Europa dem Wind der Deindustrialisierung, subventioniert durch Bidens Inflationsbekämpfungsgesetz, während sich die Verachtung für die „Anti-Kultur“ der EU rund um den Globus anhäuft (siehe: die europäischen Eskapaden bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar).

Was wird dann aus Europa, dessen Wirtschaftskraft geschwächt und dessen Soft Power verachtet ist?