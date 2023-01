Digitales ID-Scannen ist jetzt beim Kauf von Tabakwaren in Nevada Pflicht

Der Staat hat das Gesetz AB 360 verabschiedet, das am 1. Januar in Kraft getreten ist und alle Einzelhändler, die Tabak- und Vape-Produkte verkaufen, verpflichtet, das Alter der Käufer zu überprüfen. Das Gesetz gilt für Vape-Shops, Spirituosengeschäfte, Lebensmittelläden, Kasinos, Bars und sogar E-Commerce-Shops, die Tabak- oder Vape-Produkte verkaufen.

Quelle: Digital ID scanning is now mandatory to purchase tobacco products in Nevada