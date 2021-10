Djokovics Haltung zum Thema Impfung kostet ihn die Teilnahme an den Australian Open

DANIEL Andrews, der selbstgefällige Premierminister des Bundesstaates Victoria, hat erklärt, es sei zweifelhaft, dass ungeimpfte Tennisspieler zu den Australian Open im Januar zugelassen werden.

Die Äußerungen von Andrews überraschen kaum jemanden. Sie steht ganz im Einklang mit seiner autoritären Reaktion auf Covid, die von Tag zu Tag diktatorischer zu werden scheint. Er ist nicht allein unter den Politikern. Aber wie andere in Australien, Neuseeland und anderswo scheint auch seine Politik neue Höhen des Illiberalismus zu erreichen.

Vor allem der neunfache Australian-Open-Sieger und Weltranglistenerste Novak Djokovic ist nicht glücklich.

Djokovic hat seine Meinung zum Thema Impfung bereits vor einigen Monaten kundgetan. Er ist der Meinung, dass die Impfung eine persönliche Entscheidung sein sollte, frei von jeglichem Druck, geschweige denn verpflichtend. Letzte Woche weigerte er sich, die Frage zu beantworten, ob er geimpft worden sei. Er fügte hinzu: „Das ist eine private Angelegenheit und eine unangemessene Anfrage. Heutzutage geht man zu weit, wenn man sich die Freiheit nimmt, Fragen zu stellen und über eine Person zu urteilen.

Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass er nicht geimpft worden ist.

Viele Skeptiker sind verständlicherweise erfreut und fühlen sich durch Djokovics Haltung ermutigt. Es kommt nicht alle Tage vor, dass man einen der weltweit führenden Sportler auf seiner Seite findet. Es ist ein frischer Wind, nachdem Politiker und Medien monatelang unerbittlich darauf gedrängt haben, dass sich jeder impfen, maskieren, distanzieren und testen lässt, während diejenigen, die Bedenken äußern, oft abgetan, dämonisiert oder zensiert werden.

Djokovic weigert sich, den Impfstatus zu kommentieren: „Das ist eine private Angelegenheit“. Er ist ein Weltklasse-Athlet. Er weiß, wie er sich um seine Gesundheit kümmert. Aber niemand sollte seine medizinischen Entscheidungen öffentlich verteidigen müssen. Die Freiheiten wurden mit wenig Widerstand ausgehöhlt. Gut gemacht, Djokovic!

