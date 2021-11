DNA-Proben von COVID-Abstrichtests zu verkaufen

Cignpost Diagnostics, ein im Vereinigten Königreich ansässiges Unternehmen, das COVID-Tests durchführt, hat wahrscheinlich Abstrichproben verkauft, die die DNA von Kunden enthalten. Das Unternehmen behauptete, es habe das Recht, Daten an Dritte zu verkaufen, um „mehr über die menschliche Gesundheit zu erfahren„. Die Einverständniserklärung ist jedoch in dem langen Informationsblatt zu den Tests versteckt, und das Unternehmen verkauft ihre Covid-Tests hauptsächlich an Reisende, die schnelle Ergebnisse benötigen. Im Kleingedruckten räumt Cignpost Diagnostics ein, dass es für den Verkauf von Kunden-DNA an „Kooperationspartner“ eine Vergütung erhalten kann.

Das britische Recht verlangt ausdrücklich den Schutz privater Daten, und Kunden, die verärgerte sind, behaupten, das Unternehmen habe die Nutzer nicht eindeutig darüber informiert, dass ihre sensible DNA für unbekannte Forschungszwecke gewinnbringend verkauft werden würde. Das Information Commissioner’s Office (ICO) und die Human Tissue Authority ermitteln nun. „Es gibt keine sensibleren persönlichen Daten als unsere DNA. Die Menschen sollten klar, offen und ehrlich darüber informiert werden, was mit ihren Daten geschieht, damit sie in Kenntnis der Sachlage entscheiden können, ob sie sie preisgeben wollen“, sagte der stellvertretende ICO-Beauftragte Steve Wood.

Cignpost Diagnostics weiß, dass sie im Unrecht sind, und hat begonnen, ihre Politik rückgängig zu machen. Ein Sprecher des Unternehmens behauptete kürzlich, dass alle Abstrichproben vernichtet werden, nachdem die Kunden über ihre Ergebnisse informiert wurden. Warum behauptet das Unternehmen dann, es habe „Mitarbeiter“ und wolle aus der von ihm gesammelten DNA Profit schlagen? Es sind bereits drei Millionen Tests verteilt worden. Es ist unklar, ob das Unternehmen die Abstrichproben tatsächlich vernichtet hat, da es dies erst behauptete, nachdem es unter Beschuss geraten war.