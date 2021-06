DOD entwickelt Coronavirus-Heilmittel in Form von Kaugummi

Das Zentrale Forschungsinstitut des Verteidigungsministeriums hat begonnen, ein Medikament für Coronavirus in Form von Kaugummi zu entwickeln, berichtete RBC mit Bezug auf eine Quelle in der Nähe des Verteidigungsministeriums. Das Medikament wird vom 48. Zentralen Forschungsinstitut entwickelt, das zuvor an der Entwicklung von Sputnik V beteiligt war“, sagte die Quelle.

Der Direktor des TsNII, Oberst Sergej Borissewitsch, bestätigte diese Information gegenüber der Publikation. Der RBC-Gesprächspartner erzählte, dass Spezialisten einen Schleimhautimpfstoff gegen Coronavirus in Form von Kautabletten und Pastillen entwickeln.

„Nach der Erprobung wird das Medikament in verschiedene Behandlungs- und Präventionsschemata für Coronavirus-Infektionen aufgenommen werden“, fügte die Quelle hinzu.

Zuvor hatte das N.F. Gamaleya Research Center for Ecology and Epidemiology Versuche mit einem Coronavirus-Impfstoff in Form von Nasentropfen gestartet.

Die Massenimpfung begann in Russland im Januar dieses Jahres. Bis heute sind vier Impfstoffe gegen das Coronavirus im Land registriert worden. „Sputnik V“, entwickelt vom Gamaleya-Zentrum, ist registriert worden. Gamaleya, wurde am 11. August 2020 als Erstes in der Welt registriert. „Epivaccorona“ wurde im Oktober 2020 registriert, „Covivac“ im Februar 2021, und ein Einkomponenten-Impfstoff, „Sputnik Light“, wurde ebenfalls in dem Land registriert.