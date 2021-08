Doktor Zev Zelenko warnt vor einem „globalen Völkermord“.

Der Arzt Vladimir „Zev“ Zelenko riet Präsident Trump, Hydroxychloroquin gegen Corona einzunehmen. Er wurde auch für den Nobelpreis nominiert. Er bezeichnet Corona als Psyop, als psychologische Operation, und sagt, dass bereits mehr Menschen an den Maßnahmen – Abriegelung und Impfungen – gestorben sind als an der Krankheit selbst.

Weltweite Experten sagen, dass wir möglicherweise kurz vor einem „Völkermord“ stehen. Unter anderem haben der Nobelpreisträger Luc Montagnier und Mike Yeadon, ein ehemaliger Vizepräsident von Pfizer, vor einem Völkermord gewarnt. Laut Yeadon ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder an dem Impfstoff sterben, 50-mal höher als an dem Coronavirus.

Die irische Professorin Dolores Cahill hat außerdem erklärt, dass 90 Prozent der Geimpften innerhalb von zwei Jahren sterben werden. Yeadon geht davon aus, dass 75 % der Geimpften innerhalb von drei Jahren sterben werden. Robert Malone, der Erfinder des mRNA-Impfstoffs, warnt vor der Einnahme des Impfstoffs und sagt, die Regierung sei nicht transparent über die Nebenwirkungen.

Experten auf der ganzen Welt warnen, dass dies zu einem globalen Völkermord führen könnte. Das liegt einfach daran, dass alle Tiere während der Impfstoffversuche gestorben sind. Jetzt sind die Menschen Teil des Experiments, sagte Zelenko in der Stew Peters Show.

Kurzfristig sterben die meisten Menschen an den Folgen von Blutgerinnseln. Einem Whistleblower zufolge sind in den Vereinigten Staaten bereits mehr als 45.000 Menschen an den Folgen der Corona-Spritzen gestorben. Zelenko sagte, dass es noch viele weitere gibt. So versuchten beispielsweise Kollegen von ihm, Todesfälle nach einer Impfung an die VAERS zu melden, die in den USA unerwünschte Reaktionen auf Impfstoffe erfasst, aber ihre Meldungen wurden abgelehnt.

Langfristig werden viele geimpfte Menschen an Autoimmunkrankheiten und Krebs sterben, so der Arzt. Dann gibt es ein Phänomen, das als Antikörper-vermittelte Verstärkung der Infektion bekannt ist. Man könne dies mit der Detonation einer Bombe vergleichen, sagte Zelenko.

Die Geimpften können dem Ausbruch vorbeugen, indem sie vorbeugend Virostatika einnehmen und die Krankheit sofort mit Hydroxychloroquin oder Ivermectin behandeln, wenn sie Corona bekommen. „Es gibt also wirksame Mittel, um zu verhindern, dass die Bombe hochgeht“, sagte der Arzt.