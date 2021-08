Lockdown in Neuseelands nach dem ersten lokalen Covidfall seit 170 Tagen: „Sprechen Sie nicht mit Ihren Nachbarn“

Neuseeland wird ab Mitternacht zum ersten Mal seit März 2020 vollständig abgeschottet, nachdem ein einzelner „Covid-Fall“ festgestellt wurde.

Premierministerin Jacinda Ardern kündigte auf einer Pressekonferenz an, dass Sitzungen abgesagt, öffentliche Einrichtungen geschlossen und auch Schulen geschlossen würden. Die Abriegelung wird in ganz Neuseeland drei Tage und in Auckland, der größten Stadt des Landes, eine Woche lang aufrechterhalten.

„Versammeln Sie sich nicht, sprechen Sie nicht mit Ihren Nachbarn, bleiben Sie in zu Hause“, sagte die Premierministerin Ardern. Sie fügte hinzu, dass die Menschen die „Delta-Variante“ verbreiten können, indem sie einfach aneinander vorbeigehen. Sie forderte die Menschen auf, ihre Reisebewegungen auf das absolute Minimum zu beschränken. „Tragen Sie einen Mundschutz und halten Sie Abstand“, sagte sie.

So sehen moderne Diktatoren aus

„Hört auf, diesen Psychopathen Macht zu geben“, antwortet die Produzentin und ehemalige Model Ancilla van de Leest. Die Gesundheitswissenschaftlerin Yvonne Simons fügt hinzu: „Wenn jemand an Ihnen vorbeigeht, können Sie bereits infiziert sein, sagt diese schreckliche Frau.“

Percolator twittert: „So sehen moderne Diktatoren aus. Sie tarnen sich als linksliberal, mitfühlend und weltoffen, sperren aber, sobald eine erkälteter entdeckt worden sperren sie rücksichtslos Millionen von Menschen in ihren Häusern ein,“

Am vergangenen Donnerstag kündigte Premierministerin Ardern an, dass die neuseeländischen Grenzen bis auf Weiteres hermetisch abgeriegelt bleiben werden. Es ist möglich, dass die Grenzmaßnahmen erst ab dem nächsten Jahr schrittweise gelockert werden.

