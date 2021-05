Dokumentarfilm enthüllt die alarmierende Wahrheit – TV versetzt uns in einen hypnotischen Zustand und unterdrückt kritisches Denken

Ein Dokumentarfilm mit dem Titel Pseudologie: Die Kunst des Lügens zeigt, was viele von uns bereits vermutet haben. Das Fernsehen versetzt den Zuschauer in einen suggestiven, fast hypnotischen Zustand und unterdrückt unsere Fähigkeit, kritisch zu denken.

Der Dokumentarfilm erklärt:

„Wenn Sie jemals einen Gedankennebel nach dem Fernsehen erlebt haben, sind Sie nicht allein.

Das Gehirn hat vier Modi, in denen es arbeitet, und vier Gehirnwellenmuster. Delta ist, wenn man tief schläft, Theta ist, wenn man sich im leichten Schlaf befindet, Alpha ist wach, aber entspannt, es ist der Denkmodus, in dem man sich befindet, wenn man sich in einem erhöhten Zustand der Suggestibilität befindet, und dann gibt es Beta, den am besten funktionierenden Modus, wie wenn man ein Buch liest oder ein sehr anregendes Gespräch führt.“

Nach Forschungen, die bis in die 1960er Jahre zurückreichen, haben Wissenschaftler immer wieder festgestellt, dass das Gehirn in weniger als einer Minute Fernsehzeit vom Beta- in den Alpha-Zustand wechselt, in dem der Verstand unglaublich beeinflussbar ist und seine Fähigkeit verliert, klar zwischen richtig und falsch zu unterscheiden.

„In etwa 90 Sekunden nach dem Fernsehen beginnt die Durchblutung des Frontallappens zu sinken, und das hat tatsächlich einen negativen Effekt.“ ~ Dr. Neal Nedley

Der Frontallappen ist der Teil unseres Gehirns, der sich mit Moral, Spiritualität, Urteilsvermögen und Entscheidungsfindung beschäftigt. Ohne ihn sind unsere Persönlichkeiten praktisch nicht existent und wir haben im Wesentlichen keine Handlungsfähigkeit oder mentale Verbindung zu einer höheren spirituellen Macht.

Infolgedessen ist unser Leben zunehmend unerfüllter geworden. Je mehr Zeit wir damit verbringen, auf Bildschirme zu starren, desto weniger Zeit verbringen wir damit, etwas Sinnvolles zu tun und desto weniger sind wir in der Lage zu artikulieren, was unser Leben überhaupt sinnvoll macht.

„Es gibt mehr unterhaltsame Dinge zu tun als je zuvor in der Geschichte der Menschheit, aber dennoch haben wir mehr Depressionen als je zuvor in der Geschichte der Menschheit, mehr Angstzustände, psychische Gesundheitsprobleme steigen weltweit sprunghaft an und das Unterhaltungsmedium ist einer der Hauptgründe dafür.“

Noch interessanter sind Studien, die den Einfluss des nächtlichen Fernsehkonsums darauf untersuchen, wie sich eine Person am nächsten Tag fühlt. Wie sich herausstellt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man am nächsten Tag einen schlechten Tag hat, umso größer, je mehr man nachts fernsieht.

„Die Studien zeigen deutlich, dass, wenn man sich mit Unterhaltung entweder vergnügt und es zur Gewohnheit wird, sich das Risiko für Depressionen und Angstzustände mehr als verdoppelt.“

In gewisser Weise beeinflusst das Fernsehen nicht nur unseren Gemütszustand, sondern im weiteren Sinne auch die Art und Weise, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen. Dr. Michael Rich ist ein Experte auf dem Gebiet der Wirkung des Fernsehens auf den Verstand und beschreibt das Erlebnis, einen 3D-Film zu sehen, wie folgt:

„Was macht Ihr Gehirn, wenn Sie in einem Kino sitzen, auf eine riesige Leinwand schauen, eine 3D-Brille tragen, in Surround-Sound schwimmen und die 24 Bilder verarbeiten, die pro Sekunde vorbeiziehen? Ihr Gehirn verarbeitet pflichtbewusst diese Reize – und macht wenig anderes. Tatsächlich ist Ihr präfrontaler Kortex, der an Impulskontrolle, Zukunftsdenken und moralischen Entscheidungen beteiligt ist, bei diesem Prozess im Grunde inaktiviert. Das ist einer der Gründe, warum Sie im Film ‚verloren gehen‘.“

Es ist nicht einfach, die Bildschirmzeit komplett auszuschalten. Wir können jedoch alle Schritte unternehmen, um nach draußen zu gehen, die Natur und die Gemeinschaft zu schätzen und unsere Fähigkeit, selbst zu denken, zurückzuerlangen.

Sie können sich einen Ausschnitt des Dokumentarfilms auf YouTube ansehen oder den kompletten Film auf der Website kaufen.