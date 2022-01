Dokumente bestätigen den Pentagon-Bericht über die Herkunft von Covid-19 und eine Verbindung zu Bill Gates

Der vom Project Veritas geleakte interne Pentagon-Bericht über die Herkunft von Covid-19 wird durch andere Dokumente, die schon seit 2018 öffentlich sind, bestätigt.

Am 12. Januar habe ich erstmals über den Pentagon-Bericht geschrieben, den Project Veritas veröffentlicht hat. Der interne Bericht eines Major Murphy aus dem Pentagon kommt zu dem Schluss, dass SARS-CoV-2 mit Geldern von Dr. Faucis Behörde in Wuhan als Impfung gegen Coronaviren entwickelt wurde und im August 2019 aus dem Labor ausgebrochen oder ausgesetzt worden ist, die Details finden Sie hier und eine komplette deutsche Übersetzung des Berichts finden Sie hier. Die Echtheit des Berichts wird nicht angezweifelt, denn US-Senatoren haben dem Pentagon bereits einen Fragenkatalog dazu geschickt und das Pentagon hat als Antwort nicht mitgeteilt, dass der Bericht eine Fälschung sei.

Mr. X, mit dem ich zusammen an meinem neuen Buch „Inside Corona“ gearbeitet habe, haben uns den Bericht genau angeschaut und mit der Datenbank abgeglichen, die die Grundlage für „Inside Corona“ war. Das Ergebnis ist, dass sich die Aussagen des Berichtes, soweit sie sich mit öffentlich zugänglichen Quellen überprüfen lassen, alle der Wahrheit entsprechen. Wir können natürlich nicht überprüfen, was Major Murphy über die Erkenntnisse der US-Geheimdienste und über seine Arbeit bei der DARPA schreibt, aber alles, was sich überprüfen lässt, bestätigt Major Murphys Aussagen.