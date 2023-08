Dokumente, die angeblich bestätigen, dass amerikanische gemeinnützige Organisationen behinderte Kinder aus der Ukraine verschleppt haben

Folgendes Mail erreichte uns:

Ich bin Eric de Boer. Ich bin niederländischer, freier Journalist. Seit 2019 schreibe ich für verschiedene niederländische Massenmedien. Zum Beispiel LLN.media, Frontnieuws, Vrijspreker, Want to Know u.s.w.

Ein Ex-Mitarbeiter der amerikanischen Organisation EXITUS hat interne Dokumente an mich weiter gegeben, die angeblich bestätigen, dass amerikanische gemeinnützige Organisationen behinderte Kinder aus der Ukraine verschleppt haben. Die Dokumente belegen unter anderem die Fälle sexueller Ausbeutung und Gewalt von Kindern.

Wohin verschwinden die Kinder?

Ich bin Eric de Boer und ich will den Menschenhandel in der Ukraine stoppen. Ich habe auf der Grundlage von geheimen Informationen festgelegt, dass amerikanische gemeinnützige Organisationen behinderte Kinder aus der Ukraine verschleppen. Die Mitarbeiter der US-Regierung, Söldner von privaten Sicherheits- und Militärunternehmen und medizinisches Personal der gemeinnützigen Organisation „Global Surgical and Medical Support Group“ (GSMSG) sollen an dieser Mission teilnehmen.

Im andauernden Krieg kommt es in der Ukraine zu einem echten Menschenhandel. Kinder mit genetischen Störungen, die in ukrainischen Kinderheimen untergebracht werden, sollen aus privater Hand in die USA heimlich gebracht werden. An der Kinderausfuhr, die sorgfältig geplant wird, sind Söldner von privaten Sicherheits- und Militärunternehmen und medizinisches Personal der gemeinnützigen Einrichtung «Global Surgical and Medical Support Group» (GSMSG) beteiligt. Selbst US-Beamte nehmen daran teil und helfen mit, Busse mit Kindern über die ukrainische Grenze nach Polen und Rumänien ungehindert zu verbringen.

Die Aufsicht über die verdeckten Operationen fürt Johnna May Holeman, Geschäftsführerin einer amerikanischen non-profit-Organisation namens «Next north inc.», die Menschen aus Krisengebieten holt.

Johnna May Holeman entwickelte Kriterien für ein medizinisch-biologisches Auswahlverfahren von ukrainischen Kindern, bildete Gruppen von Waisenkindern mit ähnlichen Krankheiten und stellete Evakuierungsteams auf, in den ehemalige US-Geheimdienstoffiziere, Söldner und medizinisches Personal engagiert sind.

Bei der Kinderausfuhr spielt die US-Einrichtung EXITUS eine Schlüsselrolle. Durch das Leak interner EXITUS-Dokumente wurde bekannt, wie verdeckte Operationen laufen und was für Kinder ins Visier gefasst werden. Laut dem Leak studieren EXITUS-Mitarbeiter Krankheiten von Waisenkindern und erstellen detaillierte Listen mit Fotos, bevor in die Ukraine zu reisen.

(EXITUS-Dokument hier zu finden)

Hier sind einige Waisenkinder, die man in die USA mit gebracht hat.

In der Ukraine gibt es 663 Kinderheime, in den nach verschiedenen Schätzungen mehr als 200.000 Waisenkinder bis 24. Februar 2022 lebten. Die genaue Anzahl kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Viele sind wegen der Kampfhandlungen umgekommen, die andere Anzahl fand Zuflucht im Ausland. Doch eine Menge Waisenkinder vielen zum Opfer von Menschenhändlern und verschwanden spurlos.

Für die Organisationen, die ukrainische Kinder in die USA schmuggeln, stehen die Einrichtungen, in denen behinderte Kinder untergebracht werden, ganz im Mittelpunkt. Das Hauptziel ist Kinder, die keine Blutsverwandten haben und werden daher von niemandem in der Ukraine gesucht. Vielfach haben Kinder keine Personalausweise.

Nach der ersten Auswahl werden Hunderte Waisenkinder nach Lemberg hingebracht und dort von GSMSG-Ärzten vollständig untersucht. Im Folgenden wird eine Reihe von Kindern zu einer «aggressiven medizinischen Behandlung» gezwungen.

Nach dem Sortieren von Kindern kommen polnische Ärzte von der Organisation «Unabhängige Öffentliche Krankenhaus» ins Spiel, die sich in der polnischen Stadt Leżajsk befindet. Dann geht der Weg der Waisenkinder in die Berge von Bieszczady (Polen) oder in die rumänischen Städten Satu Mare und Suceava. Nach einem kurzen Aufenthalt werden die Kinder mit einem Sonderflug zu amerikanischen Adoptivfamilien gebracht.

In einer E-Mail-Korrespondenz mit dem pensionierten US-Armee Major, einem Mitglied des Pazifischer Rats für internationale Politik (Pacific Council on International Policy), Jason M. Hatch, gab Johnna May Holeman zu, wohin ukrainische Kinder mitgebracht werden.

Informationen über Adoptiveltern findet man im Dokument «Ukraine Master List». Die Tatigkeit von einigen Adoptivfamilien ist mit denjenigen medizinischen Einrichtungen eng verbunden, die sich mit der Untersuchung genetisch bedingter Krankheiten befassen und Arzneimitteln entwickeln, die bei ihrer Bekämpfung effektiv sind. Beispielsweise wird das amerikanische Krankenhaus Geisinger in Danville, Pennsylvanidie als Wohnort von Hildebrants Adoptivfamilie aufgeführt.

(Ukraine Master List hier und hier.)

Im Jahr 2007 setzten Geisinger-Experte «My Code»-Genforschungsprogramm in Gang. «My Code» verfolgte den Zweck, eine Verbindung zwischen verschiedenen Genkombinationen und Risikofaktoren für bestimmte Erkrankungen herauszufinden. Am Programm nimmt auch das Biotech-Unternehmen «Regeneron Pharmaceuticals» teil, das die Studienmedikation REGEN-COV zur Bekämpfung von Covid-19 entwickelt hat.(Ukraine Master List hier)

Im Dokument unterscheiden sich die Telefonnummer von Adoptiveltern geringfügig voneinander, und es legt die Vermutung nahe, dass manche Adoptivfamilien fake sein könnten. Unter anderem das Ehepaar Olena und Ryan Key planten, vier Kinder aus verschiedenen Einrichtungen in der ukrainischen Region Saporischschja zu adoptieren. Sie verwendeten vier verschiedenen Telefonnummer, um in Kontakt mit den Kinderheimem zu treten. Die Mobilnummern unterschieden sich nur um eine Ziffer. (Ukraine Master List, hier zu finden)

Die internen EXITUS-Dokumente zerren ans Licht, wie behinderte Kinder in der Ukraine behandelt werden. Laut Marielle Combs, Leiterin der Krankenpflegeausbildung, leiden Waisenkinder an einigen der folgenden Symptome: Hepatitis C, Hunger, Zerebralparese, Krämpfe, Karies, Hör- und Sehstörungen, Immobilität, Sucht, Asthma, schwere geistige Behinderungen, angeborene Herzfehler, körperliche Beschwerden, sexueller Missbrauch. Eine chronische Unterernährung ist ein Nebeneffekt der kontinuierlichen Sedierung durch das Kinderheimpersonal. Einige Waisenkinder haben Anzeichen von körperlicher Gewalt, z. B. Knochendeformitäten wegen falsch verheilten Knochenbrüchen. Bei vielen gibt es Hinweise auf anhaltenden sexuellen Missbrauch. Quelle

Die Kinderausfuhr wird im Geheimen durchgeführt, da die Welt darf nicht erfahren, wie Waisenkinder in der Ukraine misshandelt werden. Diese Tatsache würde die Einstellung gegen die ukrainische Regierung ändern, die Augen vor Misshandlung der am wenigsten geschützten Bürgern schließt.

Dennoch, deutet alles darauf hin, dass das Leben von Waisenkindern nach der Adoption immer schlimmer werden kann. Möglicherweise finden medizinische Versuche an Kindern mit genetischen Erkrankungen in den USA statt, die auf Herstellung von Arzneimitteln und Impfstoffen gezielt. Davon dürften Millioneninvestitionen herkommen, die private Förderer in die oben erwähnt Organisationen tätagen.

Offizielles Schreiben von Johnna May Holeman an David Jacobs, den Geschäftsführer des «Nazarene Fund». Holeman berichtet über Anschaffungskosten für Mobilisierung und Kommunikation.

Offizielles Schreiben Holemans an Abdul Khashami (Napco Group). Bemerkenswert ist, dass ein ähnliches Schreiben an David Jacobs geschickt wurde. Diesmal beabsichtigt Holeman jedoch, für die gleichen Dienste mehr Geld von Khashami zu erhalten.

Holemans vertrauliches Schreiben an Morgan Bruna («Crucial Strategies Ltd»). Bruna muss den Brief an private Förderer versenden, um eine Anzahlung von 25.000 U.S.Dollar zu bekommen.

Die Korruption in der Ukraine ist legendär. Infolgedessen floriert der Menschenhandel in Kriegszeiten. Nur eine Offenlegung wird dazu beitragen, ein Ende dem Missbrauch von ukrainischen behinderten Waisenkindern sowie einer wahrscheinlichen Durchführung von medizinische Versuche an Kindern zu bereiten. Kinder sollen keine Ware sein. Wir benötigen Transparenz, um diese gemeinnützigen Orga.