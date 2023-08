Warum will die Regierung des Bundesstaates Hawaii eine Informationssperre zu den Maui-Bränden und verweigert den Zugang

Bei der Katastrophe in West Maui geht es immer weniger um das Feuer, sondern vielmehr um die bizarre Reaktion der Regierung auf die Folgen. Unabhängige Medien und einige Mainstream-Medien haben mehrere Fälle von Missmanagement in der von den Demokraten kontrollierten Regierung bestätigt, die zur Eskalation der Tragödie geführt haben. Zu dem Zirkus gehörte ein aufgeblasener Bürokrat der Wasserbehörde, der glaubte, Wasser sei „göttlich“ und müsse nach den Regeln der „Gerechtigkeit“ verteilt werden; während Maui brannte, hielt derselbe Beamte einen Tag lang lebenswichtige Löschmittel zurück. Die Regierung des Bundesstaates war völlig blamiert, aber anstatt mit Demut zu reagieren, verdoppelte sie ihre Angriffskraft.

Der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, machte eine wilde Kehrtwende in Sachen unabhängiger Berichterstattung und forderte die Menschen auf, nicht auf Informationen aus den sozialen Medien und von „Influencern“ zu hören. Es ist schwer zu sagen, was seine Definition eines „Influencers“ ist, aber er ist eindeutig feindselig gegenüber jedem, der Nachrichten außerhalb des Regierungsnarrativs berichtet. Greens Missbilligung der Medienberichterstattung beschränkt sich jedoch nicht auf alternative Journalisten. Es scheint, dass die Regierung eine Informationssperre einführt. Auch Wirtschaftsjournalisten wird der Zugang zur Brandstelle und zu Details der Untersuchung der möglichen Brandursache verwehrt.

Dies ist der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, der im Grunde sagt, dass von unabhängigem Journalismus über die Vorgänge in Maui SEHR abgeraten wird und Quellen außerhalb der Regierung weder vertraut noch angehört werden sollten.

