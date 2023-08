Australien zeigt es: Faktencheck ist ein rentables Geschäft

Meta zahlt angeblich „unabhängigen“ australischen Faktenprüfern 800 Dollar pro Faktencheck

Dokumente enthüllen alles.

Diejenigen, die daran zweifeln, dass es sich bei der „Faktenüberprüfung“ um eine Industrie handelt, die in den vergangenen Jahren im Kontext der Internetzensur entstanden ist, könnten durch Informationen aus einer Klage vom Gegenteil überzeugt werden.

Die Klage wurde von dem australischen Reporter und Kommentator Avi Yemini eingereicht und zeigt, wie viel Geld zwischen Facebook (Meta) und seinen berüchtigten „Faktenprüfern“ fließt, deren Aufgabe es angeblich ist, „Falschinformationen“ zu beseitigen. Und die angeblich „unabhängig“ sind.

Beunruhigenderweise enden diese Bemühungen jedoch oft in einer reinen Zensur „missliebiger“ Meinungen zu politischen und sozialen Themen.

Und obwohl Yemini seine Klage schließlich zurückziehen musste, um Kosten zu vermeiden, die er nicht zahlen wollte oder konnte, hat der Prozess, während er noch im Gange war, einige interessante Erkenntnisse zutage gefördert.

Laut einer in den Gerichtsdokumenten zitierten Vereinbarung belief sich der Betrag auf eine halbe Million Dollar pro Jahr – und zwar an ein einziges „Fact-Checking“-Unternehmen, das FactLab der RMIT University, das ebenfalls in Australien ansässig ist.

Die Vereinbarung wurde vertraulich behandelt, tauchte aber in Yeminis Verleumdungsklage auf, in der RMIT FactLab als Kläger genannt wurde. Yemini behauptete, dass diese Gruppe einen ihrer Berichte einem falschen „Faktencheck“ unterzogen habe.

Unabhängig davon, ob dies der Wahrheit entsprach oder nicht, erhielt das RMIT-Labor 800 australische Dollar pro „Überprüfung“, d.h. bis zu 40.000 pro Monat – und der Vertrag sah vor, dass das RMIT bis zu 50 Artikel pro Monat durch seine „Faktenprüfmaschine“ laufen ließ.

Das Problem, das dieser Befund aufwirft, ist die Art dieser Vereinbarungen – nämlich, dass „unabhängige Faktenprüfer“ anscheinend sehr stark in geschäftliche Transaktionen mit Social-Media-Giganten involviert sind, was das inhärente Potenzial hat, die Ergebnisse ihrer Arbeit in eine gewünschte Richtung zu lenken.

Gleichzeitig bedeutet dies angesichts der Reichweite und des Einflusses großer Plattformen, auf denen Inhalte unter anderem durch die Arbeit dieser Organisationen in einer bestimmten Weise „angeordnet“ werden, dass die öffentliche Meinung durch verzerrte Informationen in unlauterer Weise beeinflusst werden könnte.

Die RMIT University, die hinter dem RMIT FactLab steht, behauptet, dass die Gruppe tatsächlich unabhängig ist und die Mittel aus „philanthropischen Spenden und unabhängigen Forschungszuschüssen“ stammen.