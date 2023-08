Bereitet man sich auf Pandemie 2.0 vor?

In den vergangenen Tagen kursierten in der Alt-News-Sphäre Gerüchte, das Establishment plane die Wiedereinführung von Pandemiebeschränkungen. Und fairerweise muss man sagen, dass es einige Anzeichen dafür gibt, dass dies der Fall sein könnte.

Es begann damit, dass Alex Jones berichtete, ein TSA-Informant habe ihn darüber informiert, dass die US-Regierung die Covid-Beschränkungen ab Oktober wieder einführen und bis Dezember wieder vollständig einführen wolle.

Hinzu kommt, dass plötzlich von „Fallspitzen“ die Rede ist und nicht eine, nicht zwei, sondern gleich DREI neue Varianten – Eris, Pi und Pirola – Schlagzeilen machen.

Inzwischen gibt es bereits einige Orte, an denen die Maskenpflicht wieder eingeführt wurde, wie z.B. das Morris Brown College in Atlanta.

Und nicht nur in den USA: Vergangene Woche hat ein Krankenhaus in Dublin die Covid-Regelung wieder eingeführt.

Erst vor wenigen Tagen hat Robin Monotti auf Twitter darüber berichtet:

Woher weiß die britische Regierung, dass es 2023 (oder 2024) das „größte Impfprogramm“ geben wird? Planen sie eine weitere „Pandemie“?

