Es kursieren Berichte, dass Hochschulen und Ämter damit beginnen, die COVID-Maskenpflicht und die Ermittlung von Kontaktpersonen wieder einzuführen, obwohl keine neuen Fälle des Virus gemeldet wurden.

Das Atlanta Journal-Constitution berichtete am Montag, dass das Morris Brown College, eine schwarze private Hochschule für freie Künste, diese Maßnahmen als Teil einer „Vorsichtsmaßnahme“ wieder eingeführt hat.

In dem Bericht heißt es, dass alle Studenten und Mitarbeiter aufgefordert werden, sich auf dem Campus zu maskieren, und das nur eine Woche nach Beginn des Unterrichts.

In einer Mitteilung der Hochschule heißt es, es gebe „Berichte über positive Fälle unter Studenten im Atlanta University Center“, einem Zusammenschluss schwarzer Hochschulen und Universitäten im Westen von Atlanta.

Von Instagram, das Morris Brown College hat wieder eine Maskenpflicht eingeführt.

Die Maßnahmen, zu denen soziale Distanzierung, Temperaturkontrollen und der Verzicht auf große Versammlungen gehören, sollen zwei Wochen lang gelten, heißt es.

Das ist nicht aus dem Jahr 2020. Das ist von heute. Alex Jones hatte recht.

Ferner wurde berichtet, dass das in Kalifornien ansässige Filmstudio Lionsgate in seiner Niederlassung in Santa Monica wieder die Maskierung eingeführt hat.

„Angesichts steigender Covid-Fälle in Los Angeles hat Lionsgate die Maskenpflicht für fast die Hälfte der Mitarbeiter des Unternehmens in seinem Flaggschiffbüro in der 2700 Colorado Ave. in Santa Monica wieder eingeführt.“

In einem internen Memo heißt es: „Die Mitarbeiter müssen einen medizinischen Gesichtsschutz (chirurgische Maske, KN95 oder N95) tragen, wenn sie sich in Innenräumen aufhalten, es sei denn, sie sind allein in einem Büro mit geschlossener Tür, sie essen oder trinken aktiv an ihrem Schreibtisch oder Arbeitsplatz oder sie sind die einzige Person in einem großen offenen Arbeitsbereich“.

Die Gesundheitsbehörde des Bezirks Los Angeles hat empfohlen, dass Bewohner mit höherem Risiko Masken tragen sollten, da die COVID-Fälle zunehmen, obwohl die Zahl der Krankenhauseinweisungen nach wie vor gering ist.