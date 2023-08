Robert W Malone: COVID-19: Eris oder Pirola? Sollten Sie sich Sorgen machen? Es sind die üblichen Verdächtigen.

Robert W Malone MD, MS

Fertig oder nicht, hier kommt die Propaganda!

Also, wer ist Dr. Scott Gottlieb und warum sollten wir uns darum kümmern, ob er „besorgt“ ist oder nicht? Dr. Gottlieb war Kommissar der FDA während des Höhepunkts von COVID, er ist jetzt CNBC-Mitarbeiter und Mitglied des Verwaltungsrats von Pfizer, des Gentest-Start-ups Tempus, des Gesundheitstechnologieunternehmens Aetion und des Biotech-Unternehmens Illumina. Außerdem sitzt er im Vorstand von NEA, einer globalen Risikokapitalgesellschaft. Meine Insider-Freunde sagen auch, dass Dr. Gottlieb in Beratungsgremien der CIA sitzt oder saß. Sie wissen schon, die CIA, die Moderna als Start-up-Unternehmen gegründet hat und es über die CIA-Risikokapitalgesellschaft InQTel weiterhin mit Kapital versorgt.

Ja – kein „Interessenkonflikt“ in seiner obigen Aussage, da die Aktien von Moderna und Pfizer inmitten der „neuen Covid-Varianten“ steigen.

In der Zwischenzeit bewirbt Pfizer bereits seine überarbeitete COVID-19-Spritze. In den Schlagzeilen ist zu lesen, dass es Daten gibt, die zeigen, dass diese überarbeiteten Produkte bei Mäusen eine neutralisierende Antikörperaktivität gegen die Subvariante „Eris“ induzieren. Eris und Pirola sind die neuesten COVID-19-Subvarianten. Es gibt KEIN validiertes Schutzkorrelat für einen Coronavirus-Impfstoff, und die Behauptung, dass neutralisierende Antikörper bei Mäusen „Wirksamkeit“ beweisen, ist eine völlige Fehlinformation. Oder, um es im Klartext zu sagen, eine glatte Lüge. Die gleiche Lüge wurde uns 2021 erzählt, um die Verwendung der ersten experimentellen Impfstoffe auf der Basis der Gentherapie zu rechtfertigen.

Die Verbreitung von Fearporn, basierend auf Fake News und Hype, ist heute eine bewährte Methode von Big Pharma, um Regierungen und ihre Bevölkerung zu kontrollieren. Aber glauben die Menschen diesmal daran?

Einer meiner Hausarztkollegen hat mir gestern geschrieben:

Wer hätte gedacht, dass Covid wieder ein Thema für so viele Menschen wird! Ich werde bombardiert mit Anrufen und Anfragen nach Ivermectin, Leute, die sich unnötig testen lassen. Da draußen herrscht wieder absolute Panik.

Also ja – die Panikmache funktioniert.

Hier sind die Daten der wöchentlichen neuen Krankenhauseinweisungen pro 100.000:

Wie üblich gibt es derzeit nur eine Gruppe, für die ein COVID-Risiko besteht, und selbst diese ist sehr gering. Diese Risikogruppe ist die Alterskohorte der über 70-Jährigen. In der Alterskohorte 70+ werden etwa drei Personen pro 100.000 Einwohner pro Woche mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert. Für alle anderen Alterskohorten ist das Risiko einer Krankenhauseinweisung nahezu Null.

Obwohl ich die Primärdaten nicht gesehen habe, gibt es Berichte, dass Eris möglicherweise übertragbarer ist als andere Varianten, aber alles deutet darauf hin, dass es nicht schwerer zu sein scheint als Omikron.

Es gibt auch eine neue Variante mit der Bezeichnung BA.2.86 und dem Spitznamen Pirola. Bisher scheinen die mit diesem Virus verbundenen Symptome jedoch ebenfalls mild zu sein.

Ignorieren Sie also die Alarmrufe der Mainstream-Medien.

Überlegen Sie sich, wer in diesen Medienunternehmen das Sagen hat und recherchieren Sie selbst.

Lassen Sie sich nicht täuschen.

Wenn der Geschäftsführer von Pfizer, Scot Gottlieb, in den Schlagzeilen steht, er sei „ziemlich besorgt“ über diese neue Variante, sollten Sie einen Schritt zurücktreten und sich an seine Rolle in der „Twitter-Affäre“ erinnern…

Im Jahr 2021 versuchte Dr. Gottlieb, Twitter dazu zu drängen, einen Beitrag von Dr. Brett Giroir, einem anderen ehemaligen FDA-Beamten, zu löschen. Und warum? Weil Dr. Giroir in seinem Beitrag behauptete, dass die natürliche Immunität dem Impfschutz überlegen sei. In diesem Artikel forderte Dr. Giroir das Weiße Haus auf, „der Wissenschaft zu folgen“. Das bedeutet, Menschen mit natürlicher Immunität von der Impfpflicht auszunehmen.

Wird sich Dr. Gottlieb also für die Interessen seiner kommerziellen Kunden, darunter Pfizer, einsetzen? Auf jeden Fall, ja!

Ist er ein fairer und ausgewogener Kommentator? Offensichtlich nicht. Und doch ist er da. Er macht Schlagzeilen mit Weltuntergangsmeldungen über die neuesten Varianten, kurz vor der Einführung der neuen Injektion…

Lassen Sie sich also nicht täuschen – aber seien Sie auch vorbereitet.

Wir steuern auf eine negative Vitamin-D3-Saison zu. Jetzt ist es an der Zeit, dafür zu sorgen, dass Ihr Vitamin-D3-Spiegel angemessen ist. Das bedeutet um oder über 50 ng/ml. Ich nehme im Winter 10.000 IE pro Tag zu mir, aber viele Menschen brauchen nur 5.000 IE. Hier finden Sie eine praktische Tabelle zur Ermittlung der Dosierung, die zur Aufrechterhaltung bestimmter Vitamin-D3-Spiegel erforderlich ist.

Bitte denken Sie daran, zusammen mit Vitamin D3 auch Zink einzunehmen (ich nehme 30 mg pro Tag).

Ein weiterer hilfreicher Tipp: Suchen Sie einen Arzt Ihres Vertrauens auf – und zwar sofort! Ein Arzt, der Ihnen hilft, die richtige Dosierung von Vitamin D3 und Zink zu bestimmen, der bereit ist, mehrere Medikamente zu verschreiben, um COVID frühzeitig zu behandeln, und der Sie oder Ihre Familie nicht zu unnötigen Impfungen drängt.

Versuchen Sie auch, einen Arzt zu finden, der mit Ihnen zusammen daran arbeitet, Ihre optimale Gesundheit zu erhalten oder zu erreichen. Dazu gehören auch Gewichtskontrolle und Hormonmanagement für diejenigen unter uns, die schon etwas älter sind. Ich möchte Sie auch ermutigen, ein Trainingsprogramm zu finden, das zu Ihnen passt, so wie ich es getan habe.