Dokumente von Pfizer zeigen, dass COVID-Impfstoffe potenziell schädliche „modifizierte“ RNA und nicht mRNA enthalten

Megan Redshaw, J.D.

Obwohl uns gesagt wurde, dass der Impfstoff COVID-19 von Pfizer mit harmloser Boten-RNA (mRNA) hergestellt wird, geht aus dem Produktetikett der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) hervor, dass er künstlich modifizierte RNA enthält – einen Hauptbestandteil, der nicht natürlich vorkommt und ein erhebliches Risiko für die menschliche Gesundheit darstellt.

Laut dem Etikett des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer und BioNTech im Fact Sheet for Healthcare Providers der FDA enthält jede Impfstoffdosis von Pfizer für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren 10 Mikrogramm (mcg) modRNA, während das vollständig zugelassene Comirnaty, das für die Verwendung bei Personen ab 12 Jahren zugelassen ist, 30 mcg modRNA enthält.

Pfizer bestätigt auf seiner Website, dass sein Impfstoff COVID-19 modRNA enthält: „ModRNA steht für Nukleosid-modifizierte Boten-RNA und bei der Synthese der RNA, die in dieser Impfstoffplattform verwendet wird, werden einige Nukleoside, die wichtige biologische Moleküle sind, aus denen DNA und RNA bestehen, durch modifizierte Nukleoside ersetzt, um die Immunabwehr und die Proteinproduktion zu verbessern.“ Nach Angaben des Unternehmens weist modRNA die Zellen an, die gewünschten Proteine zu produzieren.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) geben jedoch auf ihrer Website (pdf) an, dass die mRNA-COVID-19-Impfstoffe aus mRNA oder Boten-RNA hergestellt werden.

Nach Angaben der Behörde wird die mRNA in COVID-19-Impfstoffen wie Pfizer und Moderna in einem Labor hergestellt und lehrt die Zellen, wie sie harmlose Teile des Spike-Proteins herstellen, die eine Immunreaktion im Körper auslösen. Die mRNA aus mRNA-basierten Impfstoffen wird innerhalb weniger Tage nach der Impfung abgebaut und aus dem Körper ausgeschieden. In ihrer Beschreibung der mRNA und der Funktionsweise der COVID-19-Impfstoffe nimmt die CDC keinen Bezug auf modRNA und weist auch nicht darauf hin, dass die in den COVID-19-Impfstoffen verwendete RNA verändert wurde.

Messenger-RNA kommt in der Natur vor und lebt in unseren Zellen. Sie hält sich nicht lange genug, um eine Immunreaktion auszulösen, bevor sie vom Immunsystem zerstört wird – modRNA wird synthetisch hergestellt, so Klaus Steger, ein Molekularbiologe, der mehrere gentechnische Labors leitete und regelmäßig RNA-basierte Technologien anwendet.

Im Gegensatz zu mRNA modifiziert modRNA eine von vier Verbindungen in der RNA, die dafür sorgen, dass sie länger im Körper verbleibt, weniger immunogen ist (geringere Stimulation des angeborenen Immunsystems) und effizienter ein Protein produziert – in diesem Fall das Spike-Protein, so Steger. Da modRNA nicht auf bestimmte Zellen abzielen kann, um ein virales Protein herzustellen, kann sie vollkommen gesunde Zellen angreifen und Schutzbarrieren im Körper, wie die Blut-Hirn-Schranke, umgehen.

Die Injektion von modRNA in den Körper kann zu unerwünschten Ereignissen wie Schlaganfällen, kardiovaskulären Komplikationen, Lungenembolien und der Bildung von Blutgerinnseln führen – viele davon wurden in den Dokumenten von Pfizer (pdf) offengelegt, aber nicht mit dem Produkt in Verbindung gebracht.

„Ich bin überzeugt, dass zumindest die absichtliche Verwendung von mRNA – ein Akronym, das bekanntermaßen für Boten-RNA steht – und die endlosen Aussagen, dass die Impfstoffe auf natürlich vorkommender Boten-RNA basieren, eine Falschbezeichnung darstellen, die gegen eine Reihe von Gesetzen verstößt“, erklärte der in Ohio ansässige Anwalt Thomas Renz in einer E-Mail an The Epoch Times.

„Es gibt eine rechtliche und moralische Verpflichtung, eine informierte Zustimmung zu erteilen, und ein Medikament, das als Gentherapie gedacht war, als Impfstoff mit „natürlicher Boten-RNA“ falsch darzustellen, ist ein offensichtlicher Verstoß gegen diese beiden Pflichten“.

David Wiseman, ein forschender Biowissenschaftler mit einem Doktortitel in experimenteller Pathologie und einem Hintergrund in Pharmazie, Pharmakologie und Immunologie, teilte der Epoch Times in einer E-Mail mit, dass die FDA in ihren Zulassungsunterlagen durchgängig den Begriff „modRNA“ verwendet. Als die FDA jedoch dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech die Notfallzulassung erteilte, sagte sie, der Impfstoff enthalte Boten-RNA, die sie als „genetisches Material“ beschrieb, das ein „kleines Stück der mRNA des SARS-CoV-2-Virus enthält, das die Zellen im Körper anweist, das charakteristische „Spike“-Protein des Virus herzustellen“.

Die Beschreibung der FDA ist problematisch, weil das SARS-CoV-2-Virus keine mRNA enthält, sagte Wiseman. „mRNA ist die Art von RNA, die beim Kopieren von Anweisungen von der DNA in einem Prozess namens Transkription entsteht.

„Sie müssen verstehen, dass es sich bei mRNA, modRNA, saRNA usw. im Kern um Gentherapien handelt, bei denen es um genetische Manipulation geht“, schrieb Renz kürzlich in einem Substack-Artikel. „Die Behauptung, dass dies ein hohes Risiko darstellt, ist eine Untertreibung. Wir wissen nicht, was wir da tun, und doch versuchen wir weiterhin, diese Gene zu kontrollieren“.

Pfizer verwendet modifizierte RNA-Gentherapie zur Entwicklung anderer Impfstoffe

Renz erklärte gegenüber The Epoch Times, dass Pfizer modRNA nicht nur für COVID-19-Injektionen einsetzt, sondern die Gentherapie-Technologie auch zur Herstellung von Impfstoffen und Behandlungen mit selbstverstärkender mRNA (saRNA) nutzt.

„Neben der modRNA werden auf der Website von Pfizer auch saRNA (selbstverstärkende RNA) und zahlreiche andere im Labor hergestellte RNA-Technologien erwähnt“, sagte er. „Wir haben festgestellt, dass sich verschiedene RNA-Technologien für unterschiedliche Anwendungen in der Entwicklung befinden, und diese Technologien können zusammen mit neuen Adjuvans-Technologien die Einführung von Gentherapieprodukten in Lebensmittel, in die Luft (aerosolisierte Impfstoffe) und sogar in topische Produkte ermöglichen.“

Laut Pfizer ist saRNA eine Plattform, die ein viel größeres Molekül verwendet, das für das gewünschte Antigen und vier zusätzliche Proteine kodiert, sodass die Zelle mehr Kopien der mRNA herstellen kann, was dazu führt, dass mit einer geringeren Dosis mehr Protein exprimiert wird. Pfizer gibt an, dass es diese Gentherapie-Technologie derzeit für die Entwicklung von Kombinationsimpfstoffen gegen Grippe, Gürtelrose und Atemwegserkrankungen einsetzt.

„Wir sind gespannt, ob dies auch veröffentlicht wird“, fügte Herr Renz hinzu.